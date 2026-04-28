Aranceles y dólar fuerte: quién gana y quién pierde en el mercado inmobiliario en México

En Monterrey y Guadalajara, los corredores premium como Valle y Puerta de Hierro lideran la oferta de espacios comerciales con los precios más elevados del sector inmobiliario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado de espacios comerciales e industriales en México enfrenta un nuevo escenario donde el tipo de cambio y la presión fiscal se han convertido en determinantes inmediatos para la rentabilidad de las inversiones.

Para el inversor latinoamericano, entender cómo el diferencial cambiario redefine la competencia en corredores prime resulta clave: mientras el acceso a moneda dura permite a empresas extranjeras capitalizar ubicaciones estratégicas, las PyMEs nacionales ven restringida su capacidad de expansión por el encarecimiento de las rentas dolarizadas.

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En este contexto, la llegada de capital extranjero y la adaptación de los operadores locales marcan la pauta de un sector que, de acuerdo con datos recientes de Spot2, plataforma de inmuebles comerciales en México, mantiene una demanda sólida y precios en máximos históricos en los principales mercados urbanos del país.

Las rentas dolarizadas en corredores prime favorecen a empresas extranjeras con ingresos en moneda fuerte y restringen la expansión de las PyMEs nacionales en ciudades clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Análisis del sector

De acuerdo con cifras de Spot2, en el primer trimestre del 2026, la demanda por espacios físicos estratégicos se mantiene sólida pese al avance de la digitalización. En ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, el punto de venta sigue siendo un activo clave para grandes marcas y operadores en expansión.

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Durante los primeros tres meses del año, la creación de más de 9.000 nuevos espacios comerciales —de los cuales 2.700 correspondieron al segmento retail— respondió a una estrategia defensiva de propietarios y operadores. La mayoría de las aperturas se concentró en corredores de alto flujo peatonal, dinámica que permitió absorber parte del impacto fiscal trasladando los aumentos a las tarifas de renta, especialmente en espacios pequeños y complejos de alto desempeño.

El dólar como filtro de acceso

El dólar se ha convertido en el principal filtro de acceso al mercado. Con rentas denominadas en moneda extranjera, especialmente en ubicaciones prime, las empresas con ingresos dolarizados han ganado ventaja, mientras los operadores locales enfrentan mayores costos y menor capacidad competitiva en estos corredores.

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Polanco y Lomas-Palmas registran los precios de renta más altos del país, con 58.55 y 53.42 USD por metro cuadrado en locales pequeños, apuntalando la competencia internacional.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio promedio del retail en México se ubica en 28.86 USD/m², impulsado por el aumento del impuesto predial y los costos operativos en zonas de alta densidad, de acuerdo con el análisis de Spot2. En este entorno, el valor de un espacio ya no depende solo de su ubicación, sino también de su capacidad para integrarse al flujo diario del consumidor y generar tráfico constante.

Corredores prime: precios récord y competencia internacional

La Zona Metropolitana del Valle de México sumó más de 1.000 espacios comerciales nuevos, equivalente al 57% de la actividad registrada por Spot2. Los corredores Polanco, Insurgentes y Lomas-Palmas lideraron la apertura de proyectos, tanto en centros comerciales consolidados como en desarrollos de usos mixtos. El precio promedio de renta en la zona fue de 29.59 USD/m², mientras que en zonas prime como Polanco y Lomas Palmas los valores alcanzaron 58.55 USD/m² y 53.42 USD/m² respectivamente para locales pequeños (21-60 m²).

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A nivel nacional, el precio promedio de renta en retail fue de 25.72 USD/m² en el trimestre. Los propietarios trasladaron parte del impacto fiscal al mercado, con énfasis en formatos de menor superficie y complejos de alto desempeño, donde la demanda sostiene precios elevados.

La subida de precios y la presión fiscal empujan a las PyMEs mexicanas a buscar contratos flexibles, ubicaciones emergentes y formatos pequeños para mantener viabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Monterrey, el precio promedio es de 25.06 USD/m², con picos de hasta 32.66 USD/m² en el corredor Valle. El crecimiento se concentra en el sur y poniente de la ciudad, en línea con la expansión industrial y de servicios de alto valor.

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En Guadalajara, el corredor Puerta de Hierro lidera con 51.53 USD/m² en locales pequeños, mientras zonas como Providencia y Vallarta ofrecen mayor diversificación de formatos y facilitan la entrada de nuevos operadores.

Estrategias de adaptación de las PyMEs

Para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), el entorno es más desafiante. La combinación de rentas dolarizadas, inflación de costos y ajustes fiscales reduce el margen de operación en zonas prime. En respuesta, muchas empresas están optando por contratos más flexibles, ubicaciones emergentes y formatos pequeños para mantener presencia sin comprometer liquidez.

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La eficiencia del metraje y la calidad del complejo comercial se vuelven decisivos, mientras plataformas como Spot2 permiten comparar en tiempo real alternativas de inversión en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Spot2, se detecta una tendencia al “Vuelo a la Calidad”, donde los inquilinos prefieren pagar primas en centros comerciales bien administrados y con altos criterios de sostenibilidad. Esta estrategia funciona como blindaje ante la presión financiera de los recientes incrementos del impuesto predial.

La eficiencia del metraje se ha transformado en un factor clave: no solo importa la ubicación, sino cómo cada metro cuadrado contribuye a la rentabilidad del negocio. Plataformas como Spot2 centralizan la oferta de espacios comerciales e industriales en tiempo real, permitiendo consultar disponibilidad y precios por corredor para comparar alternativas de inversión en un solo sitio.

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El análisis se basa en datos recopilados por Spot2, que incluyen más de 770 visitas físicas a inmuebles comerciales durante el trimestre. Con base en esta información, la firma concluye que el mercado inmobiliario comercial en México avanza hacia una mayor segmentación, en la que el tipo de cambio, la ubicación y la eficiencia del espacio serán claves para definir la competitividad empresarial en los principales corredores del país.