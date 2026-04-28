El cambio climático impulsa la expansión de Vibrio en Estados Unidos: datos sobre la bacteria presente en aguas costeras y mariscos crudos

La presencia de bacterias del género Vibrio en las costas estadounidenses plantea nuevos desafíos sanitarios en zonas de recreo y consumo de mariscos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de un modelo computacional capaz de predecir el riesgo de infección por Vibrio con un mes de antelación en los condados costeros del este de Estados Unidos representa un avance orientado a anticipar los focos de una bacteria cuya expansión se está acelerando debido al calentamiento de los océanos.

Esta herramienta fue presentada por un equipo del Departamento de Microbiología de la Universidad de Maryland, la prestigiosa universidad estadounidense, que la entrenó correlacionando datos del recuento anual de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) junto con mediciones satelitales de temperatura y salinidad, y actualmente se encuentra en constante mejora, según informó el medio Grist.

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En abril de 2026, autoridades sanitarias y expertos en salud pública confirmaron que la tendencia al alza de infecciones por Vibrio persiste en la costa este y el Golfo de México.

Se emitieron nuevas alertas en estados como Massachusetts, Luisiana y Florida, donde se reportaron casos graves y muertes asociadas al consumo de ostras crudas. Los organismos de vigilancia epidemiológica mantienen las advertencias y refuerzan la importancia de las medidas preventivas frente a la temporada cálida.

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El consumo de moluscos sin cocción, habitual en restaurantes playeros, puede favorecer la transmisión de infecciones bacterianas difíciles de detectar a simple vista (Europa Press)

Según Grist, Vibrio es un género de bacterias con cientos de millones de años de presencia en el planeta. Se identificaron más de 70 especies, la mayoría inocuas, aunque algunas pueden causar infecciones graves.

El artículo señala que la incidencia anual de infecciones por Vibrio en Estados Unidos alcanza los 80.000 casos, con aproximadamente 100 muertes.

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Este incremento está directamente relacionado con el calentamiento global, que favorece su proliferación. La mayor parte de los casos se registra en las regiones del Golfo y el Atlántico, especialmente en Florida, donde 20% de los casos corresponde a la zona de Indian River Lagoon, uno de los principales destinos recreativos costeros.

Esta laguna de Florida se convirtió en uno de los principales focos de vigilancia epidemiológica por el aumento de casos de vibriosis (@Emergent Productions)

El riesgo de vibriosis aumenta a medida que las aguas se calientan y se expanden las áreas afectadas

Las infecciones por Vibrio se originan principalmente por el contacto de heridas abiertas con aguas salobres o por ingerir mariscos crudos, ya que la bacteria suele adherirse a plancton y algas, acumulándose posteriormente en moluscos filtradores como almejas y ostras.

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Entre mayo y octubre, el aumento de la temperatura del agua incrementa la concentración de estos microorganismos en ambientes costeros, de acuerdo con Grist. En la región, las especies causantes de enfermedad humana más frecuentes son Vibrio parahaemolyticus y Vibrio vulnificus.

La primera está asociada sobre todo a gastroenteritis por consumo de mariscos crudos, con síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, fiebre y dolor abdominal, y representa la mayor parte de los casos reportados por la agencia nacional de salud pública de Estados Unidos.

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Algunas variedades de Vibrio pueden provocar cuadros gastrointestinales severos tras la ingesta de productos del mar contaminados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, V. vulnificus, aunque mucho menos habitual, presenta un cuadro clínico más grave: puede penetrar la piel incluso a través de cortes microscópicos y desarrollarse rápidamente, generando desde inflamaciones locales hasta infección sistémica grave.

Su evolución clínica ocurre en menos de 24 horas y afecta principalmente a personas inmunodeprimidas, con enfermedades hepáticas, mayores o con diabetes. Entre los síntomas graves se encuentran enrojecimiento, tumefacción y necrosis de extremidades; si hay signos de sepsis, la situación se considera una emergencia médica.

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Según Grist, la tasa de letalidad por esta cepa varía entre el 15% y el 50%, un rango que depende del estado de salud del paciente y la rapidez del tratamiento, y acumula la mayor parte de las 100 muertes anuales.

Las infecciones por V. vulnificus pueden evolucionar rápidamente, generando lesiones graves en la piel y poniendo en riesgo la vida de personas vulnerables (Karrianne Stewart vía AP)

El cambio climático acelera la propagación de Vibrio a nuevas regiones y convierte estas infecciones en un sensor ambiental

El análisis de Grist subraya el vínculo entre el cambio climático y la proliferación de Vibrio. El calentamiento global, responsable de que los océanos absorban más del 90% del calor extra generado por gases de efecto invernadero, impulsó tanto el aumento de las concentraciones bacterianas como la expansión de su hábitat a regiones antes demasiado frías para su supervivencia.

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Durante el verano, cuando la temperatura superficial supera los 16 °C (60 °F), la actividad bacteriana se incrementa aceleradamente, y las infecciones se reportan cada vez más al norte en la Costa Este y en mares templados.

La utilidad del modelo creado por el grupo de la Universidad de Maryland se evidenció en la temporada de huracanes de 2024: identificó condados considerados de alto riesgo antes de los huracanes Helene y Milton, anticipando más del 80% de los casos que se produjeron en Florida tras estos eventos, según el artículo original de Grist.

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El aumento de la temperatura del agua y fenómenos extremos como huracanes favorecieron la expansión de bacterias marinas hacia regiones antes consideradas seguras (REUTERS/Marco Bello)

Recomendaciones para minimizar el riesgo ante una bacteria en expansión

Cubrir heridas y cortes antes de ingresar al mar o a aguas salobres.

Evitar el consumo de mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras y almejas.

Consultar de inmediato ante síntomas como fiebre, dolor abdominal, vómitos o enrojecimiento e inflamación en la piel tras contacto con agua de mar.

Personas con factores de riesgo (inmunosupresión, enfermedades hepáticas, edad avanzada, diabetes) deben extremar precauciones y considerar evitar actividades de riesgo.

Mantenerse informado sobre alertas sanitarias y condiciones de riesgo emitidas por autoridades locales.

El monitoreo sobre Vibrio y la creación de herramientas predictivas, como la modelización computacional basada en grandes volúmenes de datos sanitarios y ambientales, se consolidan como respuestas clave frente al avance de estas infecciones. Las autoridades sanitarias insisten en la prevención, especialmente ante el aumento sostenido de casos y las recientes muertes asociadas en la región.