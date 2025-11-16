Por qué sumar fibra a la dieta ayuda a evitar bajones de energía y mejora el bienestar diario, según expertos

La fibra alimentaria ayuda a mantener niveles de energía estables y previene los bajones durante el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra alimentaria, lejos de aportar calorías como los azúcares o las grasas, cumple una función esencial en la búsqueda de niveles de energía estables durante el día.

Expertos de Verywell Health y Harvard Health coinciden en que la fibra actúa como un regulador natural del metabolismo energético, contribuyendo a evitar los altibajos típicos de una alimentación basada en carbohidratos simples.

Este nutriente impacta desde la sensación de saciedad hasta la regulación de la glucosa en sangre, por lo que resulta un componente fundamental para quienes desean optimizar su vitalidad y prevenir la fatiga.

Saciedad prolongada y control del apetito

Uno de los primeros beneficios atribuidos a la fibra es su capacidad para prolongar la saciedad. La ingesta de alimentos ricos en fibra genera mayor llenado gástrico, lo que reduce la tendencia a consumir productos azucarados que pueden causar fluctuaciones energéticas.

Consumir alimentos ricos en fibra prolonga la saciedad y reduce el apetito, evitando el consumo excesivo de azúcares

Este efecto ocurre porque la fibra ocupa más volumen en el estómago y retrasa el vaciado gástrico, permitiendo la llegada gradual de nutrientes al intestino. Además, cuando una mayor proporción de nutrientes no absorbidos alcanza el tramo final del intestino delgado, se activa el denominado “freno ileal”, un mecanismo que ralentiza el tránsito digestivo y favorece una absorción más eficiente de los nutrientes.

Como consecuencia, se extiende la sensación de plenitud y disminuyen los impulsos de hambre entre comidas.

Regulación metabólica y hormonal de la fibra

La fibra alimentaria desempeña un papel central en la regulación de la glucosa, el metabolismo energético y el equilibrio hormonal. Según especialistas de Verywell Health y Harvard Health, ayuda a evitar tanto los picos como las caídas bruscas de azúcar en sangre.

Consumir carbohidratos de rápida absorción, como azúcares simples o almidones refinados, provoca un aumento súbito de glucosa, seguido de una liberación rápida de insulina y una posterior disminución que puede causar fatiga o sensación de “niebla mental”.

consumo de carbohidratos de rápida absorción eleva la glucosa y puede causar fatiga o niebla mental

Además, una dieta rica en fibra favorece la sensibilidad a la insulina, lo que ayuda a que las células utilicen la glucosa con mayor eficiencia y contribuye a un aporte energético continuo.

El impacto de la fibra también abarca el control hormonal vinculado al apetito y la vitalidad. Por tal motivo, su mayor consumo se asocia con niveles más bajos de grelina, hormona que estimula el hambre.

La fermentación de la fibra en el colon genera compuestos que interactúan con las hormonas responsables del metabolismo de azúcares y grasas, e incrementa la producción de hormonas de saciedad.

Una ingesta adecuada de fibra se asocia con perfiles lipídicos saludables y mejor control glucémico

A largo plazo, una adecuada ingesta de fibra se relaciona con perfiles lipídicos saludables, menores niveles de glucosa e insulina en ayunas y mejor control de la hemoglobina glicosilada (HbA1c), indicador clave del balance glucémico sostenido.

Además, una dieta rica en fibra contribuye a reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y otros trastornos metabólicos que afectan la energía diaria.

Tipos de fibra y funciones diferenciadas

La fibra se clasifica principalmente en dos tipos: soluble e insoluble, cada una con funciones específicas dentro del organismo. La primera se disuelve en agua y forma una sustancia gelatinosa en el estómago, lo que desacelera la digestión y reduce la absorción de carbohidratos en la sangre.

La fibra soluble desacelera la digestión y disminuye la absorción de carbohidratos en la sangre

Por el contrario, la fibra insoluble no se disuelve y permanece intacta mientras transita por el tracto digestivo, facilitando el movimiento intestinal y la eliminación de desechos.

Algunos tipos, especialmente la insoluble fermentable, son metabolizados por bacterias intestinales que producen ácidos grasos de cadena corta; estos compuestos funcionan como fuente de energía de liberación lenta y pueden influir tanto en el metabolismo como en la sensación de hambre.

Los expertos de Verywell Health y Harvard Health recomiendan incorporar fibra en la dieta diaria para mantener la saciedad, asegurar una energía estable y proteger la salud metabólica.