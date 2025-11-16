Salud

Por qué sumar fibra a la dieta ayuda a evitar bajones de energía y mejora el bienestar diario, según expertos

Expertos de Harvard Health y Verywell Health señalan que este nutriente ofrece múltiples beneficios para el organismo y destacan la importancia de incorporarlo a la alimentación

Guardar
La fibra alimentaria ayuda a
La fibra alimentaria ayuda a mantener niveles de energía estables y previene los bajones durante el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra alimentaria, lejos de aportar calorías como los azúcares o las grasas, cumple una función esencial en la búsqueda de niveles de energía estables durante el día.

Expertos de Verywell Health y Harvard Health coinciden en que la fibra actúa como un regulador natural del metabolismo energético, contribuyendo a evitar los altibajos típicos de una alimentación basada en carbohidratos simples.

Este nutriente impacta desde la sensación de saciedad hasta la regulación de la glucosa en sangre, por lo que resulta un componente fundamental para quienes desean optimizar su vitalidad y prevenir la fatiga.

Saciedad prolongada y control del apetito

Uno de los primeros beneficios atribuidos a la fibra es su capacidad para prolongar la saciedad. La ingesta de alimentos ricos en fibra genera mayor llenado gástrico, lo que reduce la tendencia a consumir productos azucarados que pueden causar fluctuaciones energéticas.

Consumir alimentos ricos en fibra
Consumir alimentos ricos en fibra prolonga la saciedad y reduce el apetito, evitando el consumo excesivo de azúcares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este efecto ocurre porque la fibra ocupa más volumen en el estómago y retrasa el vaciado gástrico, permitiendo la llegada gradual de nutrientes al intestino. Además, cuando una mayor proporción de nutrientes no absorbidos alcanza el tramo final del intestino delgado, se activa el denominado “freno ileal”, un mecanismo que ralentiza el tránsito digestivo y favorece una absorción más eficiente de los nutrientes.

Como consecuencia, se extiende la sensación de plenitud y disminuyen los impulsos de hambre entre comidas.

Regulación metabólica y hormonal de la fibra

La fibra alimentaria desempeña un papel central en la regulación de la glucosa, el metabolismo energético y el equilibrio hormonal. Según especialistas de Verywell Health y Harvard Health, ayuda a evitar tanto los picos como las caídas bruscas de azúcar en sangre.

Consumir carbohidratos de rápida absorción, como azúcares simples o almidones refinados, provoca un aumento súbito de glucosa, seguido de una liberación rápida de insulina y una posterior disminución que puede causar fatiga o sensación de “niebla mental”.

consumo de carbohidratos de
consumo de carbohidratos de rápida absorción eleva la glucosa y puede causar fatiga o niebla mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, una dieta rica en fibra favorece la sensibilidad a la insulina, lo que ayuda a que las células utilicen la glucosa con mayor eficiencia y contribuye a un aporte energético continuo.

El impacto de la fibra también abarca el control hormonal vinculado al apetito y la vitalidad. Por tal motivo, su mayor consumo se asocia con niveles más bajos de grelina, hormona que estimula el hambre.

La fermentación de la fibra en el colon genera compuestos que interactúan con las hormonas responsables del metabolismo de azúcares y grasas, e incrementa la producción de hormonas de saciedad.

Una ingesta adecuada de fibra
Una ingesta adecuada de fibra se asocia con perfiles lipídicos saludables y mejor control glucémico (Imagen ilustrativa infobae)

A largo plazo, una adecuada ingesta de fibra se relaciona con perfiles lipídicos saludables, menores niveles de glucosa e insulina en ayunas y mejor control de la hemoglobina glicosilada (HbA1c), indicador clave del balance glucémico sostenido.

Además, una dieta rica en fibra contribuye a reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y otros trastornos metabólicos que afectan la energía diaria.

Tipos de fibra y funciones diferenciadas

La fibra se clasifica principalmente en dos tipos: soluble e insoluble, cada una con funciones específicas dentro del organismo. La primera se disuelve en agua y forma una sustancia gelatinosa en el estómago, lo que desacelera la digestión y reduce la absorción de carbohidratos en la sangre.

La fibra soluble desacelera la
La fibra soluble desacelera la digestión y disminuye la absorción de carbohidratos en la sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, la fibra insoluble no se disuelve y permanece intacta mientras transita por el tracto digestivo, facilitando el movimiento intestinal y la eliminación de desechos.

Algunos tipos, especialmente la insoluble fermentable, son metabolizados por bacterias intestinales que producen ácidos grasos de cadena corta; estos compuestos funcionan como fuente de energía de liberación lenta y pueden influir tanto en el metabolismo como en la sensación de hambre.

Los expertos de Verywell Health y Harvard Health recomiendan incorporar fibra en la dieta diaria para mantener la saciedad, asegurar una energía estable y proteger la salud metabólica.

Temas Relacionados

Fibra alimentariaMetabolismo energéticoRegulación de glucosaSensación de saciedadDiabetes tipo 2salud metabólicainsulinacarbohidratosultraprocesadosVerywell HealthHarvard HealthNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

4 mitos sobre el sueño que siempre creíste y no son verdad, según la ciencia

Durante años, circularon creencias populares sobre el descanso nocturno. Sin embargo, nuevas investigaciones muestran que muchas de esas ideas no tienen respaldo científico

4 mitos sobre el sueño

La salud espiritual gana protagonismo en la vejez y expertos explican por qué es tan clave

Especialistas de Mayo Clinic destacan que dicho bienestar influye directamente en cómo las personas enfrentan enfermedades, transiciones y el final de la vida

La salud espiritual gana protagonismo

Los 5 mandamientos de la longevidad: qué recomiendan los expertos para retrasar el envejecimiento

Las elecciones cotidianas tienen injerencia directa en la edad biológica del organismo, la salud integral y la esperanza de vida. Por qué las personas envejecen de manera diferente y qué dice la ciencia de los hábitos que potencian la longevidad

Los 5 mandamientos de la

El impacto de la música alta en fiestas: cómo afecta la audición y qué recomiendan los expertos

Especialistas advierten que los niveles de sonido en eventos sociales suelen superar ampliamente los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud, lo que incrementa el riesgo de pérdida auditiva y otros problemas de salud general

El impacto de la música

Procrastinación del sueño: ¿por qué retrasamos la hora de irnos a dormir?

Incorporar un tiempo para sí mismo durante el día reduce la necesidad de buscar compensación nocturna y ayuda a priorizar el descanso. Cuáles son las recomendaciones de los expertos para abandonar este hábito y cuidar la salud

Procrastinación del sueño: ¿por qué
DEPORTES
En una heroica actuación, Los

En una heroica actuación, Los Pumas dieron vuelta el partido ante Escocia y ganaron 33-24

Portugal logró el pasaje al Mundial 2026: la lista de clasificados a la Copa del Mundo y el récord que podría alcanzar Cristiano Ronaldo

La impactante transformación del estadio del Real Madrid por un partido de la NFL: “El Bernabéu como nunca lo habías visto”

Un referente de la selección argentina reveló el día que un histórico rival del Barcelona pensó en fichar a Messi

Se define la fase de grupos del Torneo Clausura: la agenda de los partidos del domingo

TELESHOW
Navidad anticipada y fotos en

Navidad anticipada y fotos en familia: el nuevo comienzo de Valentina Cervantes en Inglaterra

La insólita propuesta de Alex Caniggia para la China Suárez y Mauro Icardi si tienen un hijo juntos

Eugenia Tobal recordó a su mamá en una emotiva dedicatoria a su hija Ema: “Un vacío en el corazón”

Caballos, flores y amor: así fue la tarde campestre de Benjamín Vicuña y sus hijos después de más de un mes separados

Matías Martin apostó nuevamente al amor: quién es la mujer con la que estaría comenzando un romance

INFOBAE AMÉRICA

Un grupo empresario liderado por

Un grupo empresario liderado por el argentino Tomás Yankelevich le compró la cadena Chilevisión a Paramount

Egipto recuperó 36 piezas arqueológicas tras décadas en Estados Unidos

El Ejército de Estados Unidos pidió explicaciones al régimen de Irán por la incautación del petrolero Talara en el golfo Pérsico

Elecciones en Chile: Evelyn Matthei se volvió a presentar como la candidata de la unidad y evitó definir un apoyo a otro aspirante en el balotaje

Juliette Binoche sostiene: “El objetivo es cambiar la forma de pensar de la gente, plantear preguntas”