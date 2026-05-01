Papa León XIV nombra al salvadoreño Evelio Menjívar como obispo en Virginia, quien llegó escondido en maleta en EE.UU.

El Vaticano nombra a Evelio Menjívar Ayala, primer obispo nacido en El Salvador en EE.UU., para Virginia Occidental en un hecho inédito para la Iglesia católica. (Cortesía: Redes sociales)

El Vaticano anunció este viernes el nombramiento de el salvadoreño Evelio Menjívar Ayala como obispo único de la Diócesis de Wheeling-Charleston en Virginia Occidental, una decisión que marca un hito en la Iglesia católica de Estados Unidos por su trasfondo migratorio y su mensaje social.

Según informó The New York Times, el originario del departamento de Chalatenango es el primer obispo estadounidense nacido en El Salvador y llegó al país de forma irregular, tras múltiples intentos de cruzar la frontera sur durante su adolescencia.

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La designación, realizada por el papa León XIV, se produce en un contexto social y político donde la inmigración y la diversidad racial despiertan tensiones en territorio estadounidense. De acuerdo con la citada fuente, Virginia Occidental.

De igual forma, Menjívar trabajó en la construcción y como conserje tras su llegada al país, aprendió inglés en jornadas nocturnas y culminó sus estudios en el Pontificio Colegio Norteamericano de Roma antes de ser ordenado sacerdote en la Arquidiócesis de Washington.

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La Iglesia católica visibiliza la realidad de los fieles inmigrantes al asignar líderes de raíces migrantes en estados de población tradicionalmente homogénea. (Cortesía: Diócesis de Chalatenango)

El papa León XIV, de origen estadounidense, ha impulsado una renovación en la jerarquía eclesiástica local con nombramientos que, según The New Yorker, buscan reflejar la diversidad real de la sociedad norteamericana.

El nombramiento de Menjívar no fue el único anunciado por el papa León XIV. Este mismo día, la Santa Sede informó la designación de Juan Gómez, sacerdote colombiano, como obispo de Laredo, en la frontera texana, y de dos nuevos obispos auxiliares para la Arquidiócesis de Washington: Gary Studniewski, exmilitar y actual párroco, y Robert Boxie III, capellán de la Universidad de Howard y primer obispo afroamericano en ejercicio más joven del país.

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El papa León XIV refuerza la representación de minorías en la Iglesia

Según The Washington Post, el papa León XIV ha buscado dar mayor visibilidad y autoridad institucional a quienes representan las comunidades más desplazadas

Los nuevos obispos han expresado su intención de predicar una visión de inclusión y acompañamiento pastoral que desafía la narrativa dominante en sectores conservadores del país.

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La designación de Menjívar y otros líderes migrantes responde a una tendencia consolidada en los nombramientos episcopales de los últimos meses. Desde la llegada de León XIV al pontificado, la jerarquía católica estadounidense ha experimentado cambios orientados a una mayor representación de las minorías.

Evelio Menjívar cruzó la frontera estadounidense como migrante irregular, trabajó como obrero y estudió inglés antes de ser ordenado sacerdote en Washington. (Cortesía: Evelio Menjívar)

Las fuentes consultadas por The New York Times destaca que esta transformación responde tanto a criterios pastorales como a la necesidad de responder a una comunidad católica que crece principalmente entre los inmigrantes.

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La decisión del papa León XIV de confiar la única diócesis de Virginia Occidental a un migrante salvadoreño representa un mensaje directo sobre el rumbo pastoral y social que el Vaticano impulsa en EE.UU.

Orgullo y respaldo desde su tierra

Desde El Salvador, la Diócesis de Chalatenango expresó públicamente su alegría por el nombramiento de Menjívar como nuevo obispo de la Diócesis de Wheeling-Charleston.

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En un mensaje difundido a través de sus canales oficiales, la diócesis destacó que la historia de Menjívar constituye un testimonio de fe y superación, subrayando su recorrido desde las raíces en Chalatenango hasta convertirse en el primer obispo salvadoreño en territorio estadounidense.