Lufthansa se disculpó con Pavel Talankin por la pérdida de la estatuilla del Oscar tras un incidente en el Aeropuerto JFK (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

La aerolínea alemana Lufthansa informó que se disculpó con el cineasta ruso Pavel Talankin por haber perdido su estatuilla del Oscar después de que la seguridad aeroportuaria estadounidense le prohibiera llevarla en un vuelo desde Nueva York. Tras una búsqueda frenética, Lufthansa informó que encontró la estatuilla perdida.

Talankin, quien ganó un Premio Oscar por su documental Mr. Nobody against Putin, fue impedido de llevar el trofeo a bordo de un vuelo en el Aeropuerto JFK el miércoles, informó el sitio de noticias de la industria cinematográfica Deadline. Funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) le dijeron que creían que podría usarse como arma y lo obligaron a enviar la estatuilla como equipaje facturado en una caja de cartón.

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Cuando llegó a Alemania, la estatuilla dorada estaba desaparecida. Lufthansa expresó su “pesar” y señaló que había iniciado una búsqueda interna “con el mayor cuidado y urgencia” para recuperar el Oscar. Horas después, emitió una nueva declaración diciendo que “podemos confirmar que la estatuilla del Oscar está ahora bajo nuestro cuidado en Fráncfort” y que iba a devolverla a Talankin “lo más rápido posible”.

No explicó cómo desapareció el premio, señalando que “actualmente sigue en curso una revisión interna sobre cómo ocurrió esto”. La aerolínea señaló “lamentamos sinceramente los inconvenientes causados y hemos pedido disculpas al propietario”. Talankin dijo a Deadline que había volado al menos una docena de veces con la estatuilla sin ningún problema.

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“Es completamente desconcertante cómo consideran que un Oscar es un arma”, dijo tras aterrizar en Fráncfort el jueves por la mañana, agregando que en vuelos anteriores “siempre la llevé en la cabina y nunca hubo problema alguno”. Un agente de Lufthansa se había ofrecido a acompañar a Talankin hasta la puerta y custodiar su estatuilla durante el vuelo, pero este plan fue vetado por un funcionario de la TSA, según Deadline.

La película ganadora del Oscar muestra el adoctrinamiento escolar, propaganda bélica y campañas anti-Ucrania tras la invasión rusa.(Foto: Madman Films)

Cómo es ‘Mr. Nobody against Putin’

La vida cotidiana en Karabash, una localidad de 10.000 habitantes situada en los Urales, marcada por la contaminación industrial y una esperanza de vida reducida, se convierte en el escenario donde la educación estatal se entrelaza con ejercicios militares, clases prácticas sobre armamento y la movilización directa de graduados hacia el frente. Esta realidad social, expuesta sin concesiones a la interpretación, constituye el eje de Mr. Nobody contra Putin, la obra ganadora del Oscar al mejor documental. Bajo la dirección conjunta de Pavel Ilych Talankin y David Borenstein, el proyecto descarta cualquier enfoque metafórico y se apoya en la observación directa, fusionando el registro de un drama de espionaje con la crudeza del documental.

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Durante dos años y medio, Talankin documentó el impacto de la Nueva Política de Educación Patriótica Federal, una iniciativa lanzada por el gobierno ruso tras la invasión de Ucrania, que endureció los controles sobre los contenidos escolares e introdujo propaganda bélica, adoctrinamiento nacionalista y campañas de descrédito contra Ucrania. El operativo oficial exigía que cada actividad escolar quedara registrada y fuera remitida a una plataforma centralizada bajo control del Kremlin.

Entre los elementos incorporados, el documental muestra la circulación de panfletos anti-Ucrania, la enseñanza acelerada sobre sanciones económicas internacionales y la manipulación de hechos históricos, como la descripción de Gran Bretaña como “una isla diminuta” o la afirmación de supuestas “manifestaciones diarias a favor de Rusia en Estados Unidos”. Estas evidencias convierten la película en un material de referencia para investigadores y medios internacionales interesados en analizar la instrumentalización de la educación pública por parte del gobierno de Vladimir Putin en el contexto de la guerra en Ucrania.

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Con información de: AFP