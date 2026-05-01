Atraparon a un yaguarundí en una casa de Córdoba, quedó al resguardo en una reserva natural y luego fue liberado

La liberación del yaguarundí en Cañada Jeanmarie contó con la participación de la Patrulla Rural Noroeste y expertos en fauna silvestre

Un yaguarundí fue liberado en una zona rural de Cañada Jeanmarie, en el departamento San Justo, luego de que el felino silvestre ingresara a una vivienda de la ciudad de San Francisco, en el este de la provincia de Córdoba. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Patrulla Rural Noroeste, quienes concretaron la reinserción del animal en su hábitat natural.

Todo comenzó cuando los propietarios del domicilio advirtieron la presencia del ejemplar dentro de la casa y dieron aviso a las autoridades. Tras el rescate, el animal quedó bajo resguardo en la Reserva Natural Piquillay, donde permaneció hasta que se evaluaron las condiciones para su traslado.

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Una vez que se confirmó que se encontraba en buen estado, los efectivos lo liberaron en un área rural apta para su especie. El operativo en el que se lo regresó a su hábitat se llevó a cabo este viernes.

Este felino autóctono es fácilmente reconocible por su cuerpo alargado, patas cortas y pelaje sin manchas, con tonos rojizos o grises

El yaguarundí —también conocido como “gato moro”— es un felino autóctono de la región con características físicas particulares: cuerpo alargado, patas cortas, cabeza chata y orejas redondas, según indicó el medio cordobés El Doce TV.

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Su pelaje, que no tiene manchas, puede presentar tonalidades rojizas, gris oscuro o casi negro. Mide aproximadamente 60 centímetros de largo, sin contar la cola, y su peso oscila entre los 5 y los 9 kilos. Su parecido con un puma de menor tamaño lo convierte en una especie fácilmente reconocible para quienes habitan las zonas donde se lo avista.

El rango de distribución del “gato moro” abarca desde el norte de Argentina hasta México, con presencia en montes, pastizales y áreas próximas a fuentes de agua. De hábitos solitarios y diurnos, su dieta se compone principalmente de roedores, aves y reptiles. La aparición de estos felinos en entornos urbanos suele estar vinculada al avance humano sobre los ambientes naturales o al desplazamiento de los animales en busca de refugio y alimento.

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Liberaron en Esquel a un cóndor andino

Kosten, un cóndor andino macho adulto, volvió a surcar los cielos en libertad el sábado pasado tras su liberación en las proximidades del camino al centro de esquí La Hoya, cerca de Esquel, en la provincia de Chubut, luego de haber pasado varios meses en proceso de recuperación. La acción fue posible gracias a la colaboración entre el Gobierno del Chubut, la Fundación Bioandina y Temaikén, y contó con la participación de especialistas, funcionarios y vecinos.

La iniciativa es producto de la colaboración entre el Gobierno del Chubut, la Fundación Bioandina y Temaikén

El instante en que el cóndor dejó la caja de transporte fue registrado por los organizadores. En lugar de alzar vuelo de inmediato, el ave se tomó un momento para analizar el entorno, abrir sus alas y familiarizarse con el lugar.

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Solo después de esa breve pausa, y bajo la mirada expectante de todos los presentes en lo que se convirtió en una verdadera ceremonia, el ave emprendió vuelo, dejando atrás su etapa de rehabilitación y regresando a su hábitat natural en la cordillera.

El nombre Kosten tiene un significado especial, ya que en tehuelche quiere decir “viento”, una elección pensada para simbolizar la majestuosidad del animal en pleno vuelo, impulsado por las corrientes de la zona. La liberación del cóndor marcó el cierre del periodo de cuidados intensivos y el inicio de una nueva vida en la naturaleza.

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Entre los participantes estuvo Juan José Rivera, secretario de Ambiente y Control Sustentable de Chubut, quien resaltó la importancia del acontecimiento: “Es una enorme alegría verlo regresar a su hábitat después de tanto esfuerzo. Este ejemplar representa el trabajo conjunto para preservar nuestra fauna”. Rivera explicó que todo comenzó cuando se detectó que el ave presentaba problemas de salud, por lo que fue rescatada y trasladada para su recuperación. Tras superar los estudios y controles, se determinó su aptitud para volver a la vida silvestre.

“Se trata de una nueva acción de protección de la especie. Cuando se identifica un ejemplar con dificultades, se lo traslada para su rehabilitación y, una vez recuperado, se lo libera en una zona especialmente elegida para este tipo de procedimientos”, agregó Rivera, quien también destacó que la cercanía del aeropuerto facilita la logística para este tipo de operativos.

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Alan Jones, jefe del Departamento de Conservación de Fauna y Flora local, aportó información sobre el proceso de recuperación: “En la última etapa del traslado se le dio el alta hace ya dos, tres semanas. Lo que pasa es que, por cuestiones de logística, recién hoy se pudo hacer la liberación. Al momento de observarlo después del vuelo, se lo veía enérgico, por lo menos. Después de mucho buscar, le pusimos el nombre Kosten, que significa viento en tehuelche”, explicó Jones. El especialista remarcó la importancia de los cuidados previos para garantizar que el animal estuviera en condiciones de reintegrarse a la vida salvaje.