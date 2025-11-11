Salud

Agua con gas en el deporte: ¿aliada refrescante o causa de molestias digestivas?

La soda gana espacio entre deportistas, pero especialistas debaten su conveniencia para la hidratación y el rendimiento físico

Guardar
El agua con gas gana
El agua con gas gana popularidad como opción refrescante para la hidratación deportiva, aunque su tolerancia varía según el deportista y la actividad (Freepik)

Las bebidas carbonatadas, como el agua con gas, han ganado popularidad entre quienes buscan alternativas refrescantes para hidratarse después del ejercicio. La búsqueda de una hidratación eficaz se ha convertido en una de las prioridades claves del entrenamiento moderno.

En gimnasios, pistas y rutas de running, el debate sobre qué beber no solo abarca la cantidad, sino también la calidad y el tipo de agua seleccionada. Entre botellas, bidones y bebidas funcionales, el agua con gas suma adeptos y detractores: ¿puede realmente contribuir al rendimiento deportivo, o sus burbujas son solo un capricho del paladar?

El tema ha dejado de ser un simple detalle y se ha transformado en objeto de estudio en laboratorios y publicaciones especializadas de todo el mundo. Medios internacionales como The New York Times y revistas de referencia como Runner’s World exploran sus efectos, analizando tanto los hábitos de atletas de élite como las dudas de quienes buscan mejorar su bienestar físico.

Evaluación de fuentes científicas y periodísticas

Estudios publicados en revistas y artículos en medios especializados coinciden en que el agua natural continúa siendo la mejor opción para la hidratación deportiva, siempre que sea potable. El estudio consultado sostiene que la manera más saludable y eficiente de reponer líquidos y mantener el rendimiento físico es el consumo de agua corriente y segura.

Estudios científicos y medios especializados
Estudios científicos y medios especializados coinciden en que el agua corriente sigue siendo la mejor opción para la hidratación durante el ejercicio físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nota de Runner’s World recoge experiencias de corredores de fondo y triatletas con el agua con gas, señalando que la tolerancia varía considerablemente entre personas. También advierte sobre el riesgo de consumir esta bebida en exceso en períodos de calor, ya que puede acentuar las molestias digestivas.

Entre los beneficios que se atribuyen al agua con gas, se destaca su sabor y la sensación refrescante que proporciona el ácido carbónico, por lo que a algunos les resulta más atractiva que el agua común. Además, este compuesto estimula la producción de jugos gástricos, lo que podría ayudar a facilitar digestiones pesadas o lentas. Estas características aparecen en artículos periodísticos y revisiones científicas recientes, que remarcan la preferencia por agua con gas en momentos de ocio y, en ocasiones, durante esfuerzos moderados.

El consumo de agua con gas durante el ejercicio puede generar hinchazón abdominal o flato, síntomas que se agravan en deportes de alta intensidad o en actividades con saltos, cambios bruscos de dirección o carreras. The New York Times recopila testimonios de corredores que mencionan sensación de pesadez y mayor tendencia al reflujo gástrico cuando consumen agua con gas antes o durante la actividad.

El consumo de agua con
El consumo de agua con gas puede provocar hinchazón abdominal y molestias digestivas, especialmente en deportes de alta intensidad o con movimientos bruscos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de burbujas eleva la distensión abdominal y el riesgo de regurgitación de alimentos, sobre todo en entrenamientos exigentes.

Minerales, electrolitos y recomendaciones adicionales

La composición mineral del agua con gas requiere un análisis específico: algunas variedades aportan magnesio, calcio o sodio en cantidades destacables, lo que puede ayudar a combatir la deshidratación de manera más eficaz que el agua sola. Un artículo de Runner’s World indica que estos minerales pueden ser útiles para quienes realizan sesiones largas o entrenan en ambientes muy cálidos.

Sin embargo, las recomendaciones de expertos señalan que el agua con gas no sustituye la reposición de electrolitos y sales minerales a través de bebidas isotónicas, en particular en actividades prolongadas o con elevada sudoración.

Expertos advierten que el agua
Expertos advierten que el agua con gas no reemplaza la reposición de electrolitos y sales minerales que ofrecen las bebidas isotónicas en actividades prolongadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se destaca que el agua con gas no contiene flúor, mineral fundamental en la prevención de caries. Por ello, se recomienda alternar su consumo con agua corriente fluorada.

Para entrenamientos intensos o prolongados, las publicaciones analizadas recomiendan agua corriente y, según las necesidades, sumar bebidas isotónicas o agua enriquecida con sales minerales. El enfoque debe ser personalizado, en función del tipo de actividad y las características físicas de cada deportista.

La integración del agua con
La integración del agua con gas en la rutina deportiva debe ser personalizada, considerando la tolerancia individual y el tipo de ejercicio realizado (Freepik)

La integración del agua con gas en las rutinas deportivas depende de la tolerancia individual y del tipo de ejercicio realizado. Según Runner’s World y experiencias recogidas por The New York Times, si no aparecen molestias digestivas y el gas se elimina bebiendo lentamente, el agua con gas puede formar parte de la hidratación sin inconvenientes. No obstante, se recomienda precaución en deportes de alta intensidad o anaeróbicos, donde sus efectos secundarios tienden a intensificarse.

El agua con gas es una alternativa válida para algunos deportistas, siempre que se adapte a sus necesidades y tolerancia, y se combine con estrategias correctas de hidratación y reposición de sales conforme al esfuerzo y condiciones ambientales.

Temas Relacionados

Agua con gasEjercicio físicoHidratación deportivaOlga CastañedaDeportistashidrataciónelectrolitosÁcido carbónicoSportlifeNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Riesgo cardíaco y género: por qué el ejercicio tiene un efecto desigual en hombres y mujeres, según la ciencia

Un nuevo estudio internacional advierte que los beneficios cardiovasculares del ejercicio varían. Recomendaciones de expertos y estudios científicos para asegurar una adecuada protección

Riesgo cardíaco y género: por

Por qué los expertos sugieren comer legumbres diariamente y cuáles son las más saludables

Un análisis de The Times, que integró evidencia científica y la visión de especialistas en nutrición, subrayó la importancia de incorporar estas opciones en la alimentación cotidiana debido a su contribución demostrada al bienestar integral

Por qué los expertos sugieren

Qué es el ARFID, el trastorno alimentario que se vincula con la selectividad extrema

Este cuadro puede provocar déficit nutricional, dificultades sociales y dependencia de suplementos. La importancia de una identificación y abordaje tempranos, según Scientific American y expertos de Cleveland Clinic

Qué es el ARFID, el

De mejorar la digestión a controlar el peso: los beneficios avalados por la ciencia de comer repollo a diario

Rico en fibra, compuestos antioxidantes y micronutrientes, este alimento ofrece tanto ventajas digestivas como cardiovasculares avaladas por investigaciones recientes. Cómo obtener todos sus beneficios y cuánto es demasiado, según expertos citados por Verywell Health

De mejorar la digestión a

La ciencia del sabor: cómo los alimentos ultraprocesados anulan las señales de saciedad, según expertos

En diálogo con ZOE Podcast, Spencer Hyman y Tim Spector explicaron de qué manera la combinación óptima de ingredientes en snacks y bebidas estimula el deseo de comer sin control, favoreciendo el desarrollo de problemas metabólicos

La ciencia del sabor: cómo
DEPORTES
El duro testimonio de Magic

El duro testimonio de Magic Johnson: cómo su diagnóstico de VIH inspiró a millones y rompió estigmas

Tiene 14 años, compite con la “magia” de Colapinto y representará a la Argentina en el Mundial de Karting

Jugó en cinco categorías del fútbol argentino, le hizo dos goles a River en la B Nacional y estuvo cerca de Boca: los recuerdos de Píriz Alves

Mariano Navone pisó fuerte en su debut en el Challenger de Montevideo: Sebastián Báez busca romper la mala racha

Las 3 chances que le quedan a River Plate para acceder a la Copa Libertadores 2026: la “ayuda” que podría darle Boca Juniors

TELESHOW
El elogio de Franco Colapinto

El elogio de Franco Colapinto a Wanda Nara, ¿con indirecta para la China Suárez?: “Es divertida”

La romántica escapada de Andrea Rincón a Mendoza junto a un misterioso hombre: “En el paraíso”

El chispazo del Chino Leunis y Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity: “¡Se picó!"

Cuánto cobraron los famosos en el show de Martín Cirio y las exigencias de Wanda Nara: “Pidió de todo”

Ale Sergi habló de Dua Lipa cantando “Tu misterioso alguien” en la Argentina y por qué rechazaron su oferta

INFOBAE AMÉRICA

El método Montessori sorprende con

El método Montessori sorprende con nuevos hallazgos sobre el aprendizaje infantil en Estados Unidos

Aprovechando el abrazo de América Latina a los Estados Unidos

Líderes del G7 se reúnen en Canadá para definir cómo mantener el apoyo a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia

Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra Ucrania: al menos un muerto y tres heridos

Ecuador entra en la semana decisiva para el referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa