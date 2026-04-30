Cómo evoluciona la salud del hombre al que le cortaron el dedo con un machete en una entradera en Santa Fe

Los delincuentes fueron captados por una de las cámaras de seguridad (Foto: La Capital)

El hombre de 54 años, que fue víctima de un violento asalto en la puerta de su casa de Granadero Baigorria en Santa Fe y debió ser internado en estado crítico, mostró en las últimas horas una leve mejoría.

El episodio ocurrió pasada la medianoche del lunes, alrededor de las 00:30, en una vivienda ubicada en la calle Los Naranjos al 3000. El ensañamiento fue de tal magnitud que la víctima sufrió una fractura expuesta en el cráneo, múltiples lesiones en la cabeza y la mandíbula, y la amputación de un dedo.

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C. R. fue atacado cuando intentó evitar el ingreso de dos delincuentes a su casa. Los agresores también golpearon a su madre, una mujer no vidente de 84 años, quien se encontraba en la cama al momento del ataque. El personal policial de la Unidad Regional II arribó al lugar tras ser alertado por la central 911 y halló al hombre tendido en la puerta de su casa, inconsciente y rodeado de un charco de sangre. Su madre estaba en estado de crisis tras el episodio, aunque su salud no corría riesgos.

La gravedad de las heridas llevó a la intervención urgente del Sistema de Emergencias de Salud (SIES), que asistió al hombre y lo trasladó al Hospital Eva Perón, donde continúa bajo asistencia respiratoria. “Llegó casi muerto” al hospital, debido a la gravedad de las heridas que sufridas, indicaron. Al respecto, la familia señaló a El Tres TV: “Le bajaron la cantidad de medicamentos que tomaba y hay que esperar a este jueves (hoy) a ver si puede respirar por sus propios medios“.

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La víctima fue brutalmemte golpeada y permanece en observación en el Hospital Eva Perón

En el lugar del hecho, los efectivos policiales secuestraron un machete de acero, el dedo índice de la mano derecha amputado y un televisor LED que los delincuentes intentaron llevarse. Los vecinos relataron que escucharon gritos y, segundos después, observaron a un hombre saltando la reja del domicilio para huir a pie por la calle que ingresaron en dirección norte. Los investigadores analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona lo que les permitió visualizar a los atacantes.

Para el avance del caso, la Fiscalía de Flagrancia dispuso la intervención del gabinete criminalístico, la confección de las actas correspondientes y libró comunicación con la Policía de Investigaciones (PDI) para profundizar las diligencias. El martes por la tarde, personal del Comando Radioeléctrico localizó a dos hombres cuyas características físicas y la vestimenta coincidían con los individuos de video. Al ser identificados, los sospechosos intentaron fugarse hacia el Monte Celulosa. Finalmente, los uniformados los detuvieron. Fueron identificados como Rodrigo Alejandro M., de 25 años, y Jeremías Gabriel M., de 22 años, y trasladados a la Seccional 24.

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Estando en la dependencia policial, se constató que ambos detenidos habían sido mencionados por un testigo. Los familiares de los agredidos manifestaron alivio tras la detención de los sospechosos; sin embargo, aseguraron: “No vamos a quedarnos tranquilos hasta que (C. R.) salga de todo esto”.

Los antecedentes de uno de los detenidos

Los delincuentes tienen 22 y 25 años

Jeremías Gabriel M., de 22 años, es uno de los agresores identificados en el video del violento asalto a una jubilada y su hijo, en Granadero Baigorria. Es conocido tanto en esa localidad como en Capitán Bermúdez, debido al historial delictivo que posee. Su domicilio está ubicado en el sector conocido como Monte Celulosa, en el límite entre ambas ciudades. Tras el reciente ataque, vecinos de la zona donde ocurrió el robo el lunes por la noche, mencionaron su nombre a la policía.

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No es la primera vez que Jeremías M. enfrenta a la Justicia. El pasado 9 de marzo, compareció en audiencia imputativa en los Tribunales provinciales de San Lorenzo. La fiscal Melisa Serena le atribuyó tres hechos cometidos en Capitán Bermúdez: una violación de domicilio del 9 de febrero y dos robos simples, ocurridos el 19 de mayo y el 18 de octubre del año anterior. Pese a este prontuario, el joven había recuperado la libertad semanas antes del reciente episodio.