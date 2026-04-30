Crimen y Justicia

Traficaban más de 10 kilos de marihuana ocultos en un rueda de una camioneta y fueron capturados en Formosa

Uno de los detenidos tenía un pedido de captura activo vigente desde 2019

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Personal del Escuadrón 16 "Clorinda" incautó más de 10 kilos de marihuana durante un control de ruta (Fuente: Noticias Formosa)
Personal del Escuadrón 16 "Clorinda" incautó más de 10 kilos de marihuana durante un control de ruta (Fuente: Noticias Formosa)

Efectivos del Escuadrón 16 “Clorinda” de Gendarmería Nacional Argentina decomisaron 10 kilos 350 gramos de marihuana, ocultos en la rueda de auxilio de una camioneta durante un control sorpresivo en el kilómetro 1.298 de la Ruta Nacional Nº 86, en la provincia de Formosa. Tres ciudadanos masculinos, que viajaban en el vehículo, resultaron detenidos tras el operativo realizado la semana pasada.

Durante la inspección, el can detector de narcóticos “Dreyco” indicó la presencia de sustancias ilícitas al posicionarse sobre el neumático extra, procedimiento que dio origen al hallazgo, de acuerdo a NoticiasFormosa. Los gendarmes extrajeron 14 paquetes de diferentes formas y tamaños con cannabis sativa tras desarmar el neumático utilizando herramientas de corte.

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La droga estaba escondida en la rueda de auxilio de una camioneta (Fuente: Noticias Formosa)
La droga estaba escondida en la rueda de auxilio de una camioneta (Fuente: Noticias Formosa)

La Unidad Fiscal de Formosa autorizó el uso de escáner para revisar la cubierta, donde se visualizaron bultos amorfos compatibles con material vegetal. Además de la camioneta y los teléfonos celulares incautados, las autoridades confirmaron que uno de los detenidos tenía pedido de captura vigente desde 2019.

El tráfico ilícito de marihuana se encuentra tipificado en la Ley N° 23.737 y sus modificaciones, que establecen penas de prisión y multa para quienes transporten, comercialicen o faciliten estupefacientes. En el caso de cannabis, la ley prevé penas de entre 4 y 15 años de prisión para quienes trafiquen cantidades significativas o lo hagan como parte de una organización.

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Casos similares en Formosa

Las autoridades decomisaron un inmueble en Formosa que era utilizado para traficar marihuana a la provincia de Buenos Aires. El predio está ubicado en Villa del Carmen, sobre la Ruta Nacional 11 de Formosa y le pertenecía a Ángel Gaspar Jiménez. La propiedad fue utilizada para la preparación de casi una tonelada de marihuana destinada a Buenos Aires.

Los uniformados hallaron un total de 10 kilos 350 gramos de marihuana (Fuente: Noticias Formosa)
Los uniformados hallaron un total de 10 kilos 350 gramos de marihuana (Fuente: Noticias Formosa)

La decisión fue a partir de un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en respuesta a un planteo de la Fiscalía Federal N°2, encabezada por Luis Benítez. La juez estableció que el inmueble representó un elemento central para la comisión del delito, lo que motivó su traspaso al Estado. La causa permitió la desarticulación de una red con actividad entre Formosa y Esteban Echeverría, y en 2025, dos imputados recibieron condenas a 8 años de prisión.

Por otro lado, a mediados de abril, una mujer de nacionalidad paraguaya fue detenida por efectivos de la Gendarmería Nacional tras hallarse 2 kilos 125 gramos de cocaína ocultos en su equipaje, durante un control en un colectivo de larga distancia en la Ruta Nacional N° 11 a la altura del kilómetro 1286.

El equipaje quedó bajo sospecha luego de que personal del Escuadrón 16 “Clorinda” advirtiera actitudes nerviosas y respuestas contradictorias por parte de la pasajera. El bolso de mano, que viajaba envuelto en una frazada, fue inspeccionado con el escáner del puesto de control “Gendarme Fermín Rolón”, donde se detectaron elementos rectangulares inusuales.

La revisión se realizó en presencia de testigos y permitió hallar dos paquetes que, tras las pruebas de campo, dieron positivo para clorhidrato de cocaína. La droga, junto a un teléfono celular, fue secuestrada por orden de la Unidad Fiscal Federal de Formosa, que dispuso además la detención inmediata de la involucrada.

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