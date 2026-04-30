Armenia y Azerbaiyán avanzaron con las negociaciones para delimitar la frontera común tras décadas de desacuerdos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó las negociaciones fronterizas y el final del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán (Europa Press)

Armenia y Azerbaiyán celebraron el miércoles la 23° reunión de la comisión bilateral encargada de la delimitación de la frontera, en la que intercambiaron sus respectivas “hojas de ruta” para avanzar en este proceso.

El Ministerio de Exteriores de Armenia informó que, durante la reunión entre representantes de ambos países, las partes mantuvieron un intercambio detallado de opiniones sobre cuestiones organizativas y técnicas vinculadas a la delimitación. Tras acordar e intercambiar instrucciones para dicha labor, ambos estados someterán los documentos a la aprobación de sus respectivos gobiernos.

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Los jefes de las delegaciones también dialogaron sobre temas de interés común, como la reanudación del tránsito de cargas hacia Armenia a través de territorio azerbaiyano, una actividad que no se realizaba desde hacía más de tres décadas debido al conflicto territorial entre ambos países.

El comunicado destaca que el tránsito de mercancías hacia Armenia por territorio de Azerbaiyán se desarrolla “con éxito y continúa sin interrupciones”. Asimismo, se valoró positivamente el suministro de productos petrolíferos azerbaiyanos a Armenia, considerado un indicador del avance en las relaciones comerciales y económicas entre ambos Estados.

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Empresarios de ambos países también abordaron cuestiones relativas a la cooperación comercial y económica, incluyendo el suministro mutuo de bienes. La primera reunión de la comisión para la delimitación de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, pendiente desde la disolución de la URSS, que tuvo lugar en mayo de 2022.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajó a Azerbaiyán en febrero tras una visita oficial a Armenia, con el objetivo de impulsar el proceso de paz entre ambos países del Cáucaso.

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JD Vance se reunió en Bakú con el presidente Ilham Aliyev para discutir la cooperación bilateral (Reuters)

El viaje se enmarca en los esfuerzos de Washington por consolidar el acuerdo alcanzado en la Casa Blanca en agosto de 2025, cuando el presidente Donald Trump logró que Bakú y Ereván se comprometieran a renunciar a reclamos territoriales y a abstenerse del uso de la fuerza, poniendo fin a décadas de conflicto.

Durante su estadía en Bakú, Vance se reunió con el presidente Ilham Aliyev y ambos firmaron un acuerdo de asociación estratégica que, en palabras del vicepresidente, “formalizará la relación” y dejará claro que el vínculo entre Estados Unidos y Azerbaiyán “será duradero”.

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El acuerdo incluye la provisión de nuevas embarcaciones estadounidenses para fortalecer la protección de las aguas territoriales azeríes. Aliyev destacó que la relación bilateral “entra en una nueva fase”. A su vez, subrayó la ampliación de la cooperación en defensa, la venta de equipos y la continuidad de trabajos conjuntos en operaciones antiterroristas.

Antes de su visita a Azerbaiyán, Vance sostuvo conversaciones en Ereván con el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan. En ese marco se firmó un acuerdo en el sector nuclear civil que permitirá la exportación inicial de hasta 5.000 millones de dólares en tecnología y equipos estadounidenses a Armenia, junto con contratos adicionales por 4.000 millones de dólares en combustible y mantenimiento a largo plazo.

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JD Vance se reunió en Ereván con el primer ministro Nikol Pashinyan para fortalecer la cooperación bilateral (Reuters)

Vance afirmó que el convenio abriría “un nuevo capítulo” en la asociación energética entre ambos países. Actualmente, Armenia evalúa propuestas de empresas estadounidenses, rusas, chinas, francesas y surcoreanas para la construcción de un nuevo reactor nuclear que sustituya a la central de Metsamor, de origen ruso.

Por su parte, a inicios de abril, el presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó a Armenia y aseguró que no podrá formar parte simultáneamente de la Unión Europea (UE) y de una alianza económica liderada por Moscú. Pashinyan manifestó su intención de que el país se una a la UE y suspendió la participación de Armenia en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OSC), un pacto de seguridad dominado por Rusia.

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Putin afirmó que Rusia permanece “absolutamente tranquila” respecto a los esfuerzos de Armenia por estrechar lazos con la UE, pero subrayó que “es imposible formar parte de una unión aduanera con la UE y la Unión Económica Euroasiática”.

Esta última, creada en 2015 y liderada por Rusia, agrupa también a Bielorrusia, Kazajstán y Kirguistán y permite la libre circulación de bienes, capitales y mano de obra.

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El presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro armenio Nikol Pashinyan asisten a una reunión en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 1 de abril de 2026 (Pavel Bednyakov/REUTERS)

El mandatario ruso señaló que ambos bloques mantienen regulaciones de mercado muy diferentes y que es improbable que lleguen a acuerdos en el corto plazo. Las relaciones entre Armenia y Rusia se han tensado tras la recuperación total de la región de Karabaj por parte de Azerbaiyán en 2023, hecho que puso fin a décadas de control de separatistas de etnia armenia en la zona.

(Con información de EFE)

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