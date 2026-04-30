Cómo opera el Partido Comunista Chino para socavar la democracia en América Latina, según el Instituto Republicano Internacional

El vicepresidente del Instituto Republicano Internacional, Randy Scheunemann, advirtió que Beijing usa inversiones, tecnología e infraestructura crítica para presionar gobiernos y condicionar decisiones soberanas en la región

El avance de China sobre sectores estratégicos de América Latina ya no se limita al comercio ni a la inversión: responde a una estrategia deliberada para ampliar su influencia política y condicionar la soberanía de los países de la región. Así lo advirtió el vicepresidente del Instituto Republicano Internacional, Randy Scheunemann, en entrevista con Infobae, en el marco de una cumbre organizada por esa institución que reunió en Buenos Aires a dirigentes de nueve países para analizar el impacto de los regímenes autoritarios, el crimen organizado y las políticas de libre mercado.

De acuerdo con Scheunemann, el control de sectores clave por parte de empresas chinas forma parte de las políticas del Partido Comunista para ejercer presión y condicionar decisiones soberanas en América Latina. Las operaciones de estas compañías, según el dirigente, están alineadas con los intereses de seguridad y política exterior de Beijing.

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“No existe tal cosa como una compañía china. Está el Partido Comunista Chino, que controla las actividades de cualquier entidad china que opere en el exterior”, afirmó Scheunemann.

Randy Scheunemann fue asesor de seguridad nacional de los senadores Bob Dole y Trent Lott y director de Política Exterior de la campaña presidencial de John McCain

Sostuvo que el modelo de expansión de Beijing combina herramientas económicas, tecnológicas y políticas, con efectos que —según advirtió— van mucho más allá del plano estrictamente comercial.

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“El problema es que no existe la libre empresa en el sentido en el que la entendemos nosotros en Argentina o en Estados Unidos con las entidades chinas que operan en ultramar. Son brazos del gobierno chino dedicados a buscar los intereses de seguridad chinos”, puntualizó.

Scheunemann identificó la infraestructura crítica como uno de los principales objetivos del plan en las sombras de China en la región. Explicó que el control sobre sectores como energía, transporte y, especialmente, telecomunicaciones, brinda a Beijing capacidades que trascienden lo económico y pueden transformarse en herramientas de presión política y acceso a información sensible.

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En este contexto, el vicepresidente del IRI subrayó el papel de las empresas tecnológicas chinas en la provisión de redes de comunicación en América Latina.

“Si Huawei controla la red de 5G en un país, el Ministerio de Seguridad del Estado de China tiene acceso completo a todo lo que tiene Huawei, porque esencialmente son lo mismo”.

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Scheunemann identificó la infraestructura crítica como uno de los principales objetivos de la estrategia china en la región

El dirigente también alertó sobre los riesgos asociados a proyectos de conectividad internacional, como los cables submarinos. Explicó que permitir la participación de empresas chinas en estos proyectos implica que “cualquier cosa que uno envíe por ese cable está siendo leída por el gobierno chino, utilizada por la agencia de inteligencia china para sus propios fines, ya sea para reclutar ciudadanos o para chantajearlos”.

En el caso de Chile, el proyecto Chile-China Express de la empresa China Mobile busca unir Valparaíso con Hong Kong mediante un cable submarino de 19.873 kilómetros, bajo control de entidades sujetas a la ley de inteligencia del Partido Comunista Chino.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó el proyecto como una amenaza a la seguridad regional, mientras que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) advirtió sobre “riesgos sustanciales e inaceptables para la seguridad nacional”.

Aunque el gobierno chileno anuló el decreto de concesión inicial tras la aparición de antecedentes sobre posibles riesgos de seguridad, el proyecto continúa bajo evaluación oficial.

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En entrevista con este medio, Scheunemann habló sobre el control de Beijing en recursos naturales críticos y señaló que minerales como el litio y las tierras raras son esenciales para las industrias tecnológicas, energéticas y de defensa, lo que los convierte en objetivos prioritarios para China.

Antonio Garrastazu, director regional del Instituto Republicano Internacional; Randy Scheunemann, vicepresidente de la institución; y Marcelo Quiroga, director de Programas del IRI, durante un encuentro sobre desafíos de seguridad y democracia en América Latina

“Cuando los chinos pueden controlar un activo, por ejemplo el procesamiento de tierras raras, lo utilizan para aplicar sus objetivos de política exterior”, explicó.

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Como antecedente, recordó que Beijing ha impuesto restricciones comerciales en el pasado, afectando a Estados Unidos y Japón tras desacuerdos políticos.

Según el informe Global Critical Minerals Outlook de la Agencia Internacional de Energía (AIE), China es el principal refinador de 19 de los 20 minerales estratégicos más importantes, con una cuota de mercado promedio del 70%. Domina más del 80% del procesamiento global de tierras raras y más del 60% del litio de grado batería.

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El “triángulo del litio” —Argentina, Bolivia y Chile— concentra más del 58% de las reservas mundiales.

Un informe bipartidista del Congreso de Estados Unidos denuncia que Beijing manipula los precios del litio, subsidia empresas estatales y utiliza su peso económico para condicionar a los países productores.

Scheunemann advirtió sobre los acuerdos comerciales con empresas chinas, señalando que brindan al Partido Comunista Chino “la munición de hacer valer su voluntad en todo el mundo”.

Frente a este escenario, Scheunemann sostuvo que la defensa debe centrarse en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la transparencia.

Antonio Garrastazu, Randy Scheunemann y Marcelo Quiroga participaron de actividades organizadas por el Instituto Republicano Internacional para analizar los desafíos políticos y económicos en la región

“Lo más importante para contrarrestar al Partido Comunista Chino es la solidaridad democrática”, afirmó.

Subrayó, además, que “a lo que temen los chinos es a la transparencia y a la rendición de cuentas”; prefieren acuerdos secretos donde los parlamentos no pueden conocer los términos.

Destacó que los marcos regulatorios son la primera línea de defensa frente a la subversión china. Cuando los acuerdos son públicos, pierden atractivo para Beijing.

Crimen organizado y desafíos estructurales

En conversación con Infobae, Scheunemann abordó el impacto del crimen organizado, advirtiendo que cuantos más recursos tienen las organizaciones delictivas transnacionales, más confrontan el poder del Estado. Explicó que estas estructuras se expanden mediante la corrupción, ofreciendo sobornos a jueces y funcionarios. Recordó el caso de Colombia en las décadas de 1980 y 1990, cuando el país se transformó en un narcoestado, y advirtió sobre la capacidad de adaptación de estas organizaciones.

Finalmente, alertó sobre el riesgo de retroceso político en la región. Consideró que el mayor desafío es sostener el avance hacia gobiernos comprometidos con el libre mercado y los valores democráticos, evitando el retorno a modelos estatistas del pasado, representados por figuras como Daniel Ortega, Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

“Ese creo es el mayor riesgo: que volvamos a las formas fallidas del pasado, en lugar de avanzar hacia el camino prometedor del futuro”, dijo.

Referentes del Instituto Republicano Internacional en la región: Antonio Garrastazu, Randy Scheunemann y Marcelo Quiroga, en una jornada de trabajo sobre seguridad y democracia en América Latina

La entrevista completa con Randy Scheunemann

- En el marco de sus reuniones con líderes locales y regionales, ¿qué balance preliminar puede hacer? ¿Cuáles fueron los principales temas abordados, los acuerdos alcanzados y las perspectivas a corto plazo?

Estoy aquí en nombre del Instituto Republicano Internacional. Y tuvimos una serie de eventos acá. Y también estuve teniendo una amplia gama de reuniones bilaterales en que hablamos toda una serie de temas entre Estados Unidos y Argentina: reformas económicas de libre mercado, resistir los intentos de subversión de dictaduras en la región, ya sea de China, Rusia o Irán. Tenemos numerosos eventos vinculados a ese tema. También abordamos los desafíos de seguridad más amplios en la región, más allá de esos intentos de subversión, como las organizaciones criminales transnacionales; las nuevas oportunidades económicas derivadas del auge de los minerales en Argentina y del sector energético; así como los objetivos y aspiraciones del gobierno del presidente Milei. Asimismo, destacamos la notable mejora en las relaciones entre Estados Unidos y Argentina y la emergente asociación estratégica entre ambos países, junto con el papel de liderazgo que Argentina desempeña en la región.

- ¿Cómo está evaluando Estados Unidos el crecimiento de los regímenes autoritarios en el hemisferio occidental? ¿Y qué prioridad ocupa eso en la agenda geopolítica?

Creo que tiene una enorme prioridad cuando uno mira alrededor de la región y ve la amenaza del terrorismo auspiciado por Irán, que ha atacado a este país (ARGENTINA) al menos en dos ocasiones, y la presencia de las redes de terroristas de Irán en la zona de la triple frontera y otras. Cuando uno mira la subversión rusa, parte de la cual fue revelada recientemente en este país con recursos dedicados, campañas de desinformación para socavar al gobierno de Milei, pero en especial con los esfuerzos de China en este hemisferio, de subvertir los procesos democráticos y realizar emprendimientos económicos no transparentes, en especial en el área de los minerales, y en intentar influir sobre los procesos democráticos. Y eso lo medimos. Hemos reunido a parlamentarios, periodistas, líderes de la sociedad civil de al menos nueve países para que vengan y compartan experiencias sobre lo que están haciendo, en particular los chinos, para socavar las democracias de sus países. Y lo más importante, para reunirse a hablar sobre cómo abordar eso, no solo describir el problema, sino tomar medidas concretas para abordarlo. Qué leyes hay que aprobar, qué marcos regulatorios deben reformarse para intentar controlar lo que están haciendo los chinos, que no es solamente venir y participar en el comercio libre, sino realizar un aprovechamiento económico y político para avanzar los objetivos de China, que son ciento por ciento antidemocráticos.

- Cuando estos regímenes controlan puertos o avanzan en infraestructura crítica —como redes 5G o cables submarinos, por ejemplo en Chile—, ¿qué riesgos representan para la soberanía regional y para la seguridad nacional de Estados Unidos?

Creo que primero y principal hay que comprender que no existe tal cosa como una compañía china. Está el Partido Comunista Chino, que controla las actividades de cualquier entidad china que opere en ultramar. Entonces, si Huawei tiene control de la red de 5G en un país determinado, significa que el Ministerio de Seguridad del Estado de China tiene acceso completo a todo lo que tiene Huawei, porque esencialmente son lo mismo. No existe la libre empresa en el sentido en el que la entendemos nosotros en Argentina o en Chile o en Estados Unidos con las entidades chinas que operan en ultramar. Son brazos del gobierno chino dedicadas a buscar los intereses de seguridad chinos tal como ellos los perciben. Y la amenaza que eso implica es que uno está colocando sus datos en manos del Partido Comunista Chino. Si uno permite que los chinos participen en operaciones de cable, cualquier cosa que uno envíe por ese cable está siendo leída por el gobierno chino, utilizada por la MSS china para sus propios fines, ya sea para reclutar ciudadanos o para chantajearlos. Es eso lo que han estado haciendo los chinos en todo el mundo. Y hacen lo mismo en cuanto a intentar controlar los minerales críticos. Nosotros vemos que cuando los chinos pueden controlar un activo, por ejemplo el procesamiento de tierras raras, lo utilizan para aplicar sus objetivos de política exterior. Cortaron a Estados Unidos, cortaron a Japón porque no les gustó lo que dijeron los líderes japoneses sobre los líderes estadounidenses. Entonces cortaron los vínculos comerciales. Y entonces, ahora están haciendo acuerdos llamados comerciales con los chinos. Y si uno hace eso, le da la munición al Partido Comunista Chino de hacer valer su voluntad en todo el mundo.

- ¿Qué mecanismos tienen los países de la región y sus aliados para contrarrestar las prácticas del Partido Comunista Chino?

Lo más importante para contrarrestar al Partido Comunista Chino es la solidaridad democrática, que es lo que nosotros hemos trabajado para construir en uno de nuestros dos días aquí. A lo que temen los chinos es a la transparencia y a la rendición de cuentas. Les gustan los acuerdos que se hacen en secreto, donde los términos son privados y los parlamentos no pueden ver los detalles, donde los periodistas no pueden comprender de qué se tratan los términos. Entonces, cuando las operaciones son transparentes y abiertas al público, la forma en que son si uno realiza un acuerdo comercial con Estados Unidos o Francia o Australia, de repente las ofertas no se ven tan interesantes. Entonces, las leyes, los marcos regulatorios y una mayor transparencia y rendición de cuentas promulgadas por parlamentos democráticos son, creo, la primera línea de defensa contra la subversión china.

- Cree que América Latina ha avanzado en el fortalecimiento institucional o, por el contrario, ha sufrido un deterioro? ¿Cómo evalúa hoy la salud de la democracia en la región?

Creo que estamos en una encrucijada histórica en América Latina en este momento. Durante años hubo gobiernos de izquierda estatistas que predican control gubernamental de la economía, que predican que Estados Unidos es el enemigo, que predican que Cuba y Venezuela bajo Chávez y Maduro son el curso de acción correcto a seguir. Esos gobiernos han estado perdiendo elección tras elección. Y vemos algunos gobiernos desde Costa Rica y Honduras, en América Central, hasta Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, aquí en el sur, comprometidos con los principios del libre mercado en todos los casos, todos comprometidos con una política exterior que mira los valores democráticos compartidos en lugar de los autoritarios, con los Maduros y los Chávez y las Cubas del mundo. Ese es un cambio histórico respecto de dónde se encontraba América Latina durante décadas, y Argentina está a la vanguardia de ese cambio y es por eso que es tan interesante estar acá y trabajar con el gobierno argentino y con la sociedad civil y con los partidos políticos.

- Ahora que mencionaba a Venezuela, Nicaragua y Cuba, ¿cuál debería ser el rol de la región frente a estos regímenes? En el caso venezolano, tras la salida de Nicolás Maduro y con Delcy Rodríguez al frente en un contexto de transición, ¿qué deberían hacer los países para acompañar ese proceso?

R: Creo que el rol de los democráticos en el trabajo contra los autoritarios es trabajar juntos para brindar recursos para llevar democracia a los países autoritarios, llevarles las herramientas y recursos que necesitan: apoyo diplomático, capacitación, arrojar luz inmediatamente cuando se robó en Venezuela. Muchos, pero no todos los países de la región lo observaron, lo notaron. Agregar presión política y económica sobre las dictaduras de Cuba y Nicaragua es lo correcto. El pueblo de Nicaragua y Cuba merecen la libertad tanto como la gente de Chile y Argentina. Han sufrido mucho bajo dictaduras y esas dictaduras no van a durar para siempre. La dictadura de Maduro se terminó. La transición sigue siendo muy incierta en Venezuela, pero uno ve lo que ocurre cuando hay dictaduras: además de reprimir a su propia gente, conducen a migraciones hacia otros países en forma masiva, a veces desestabilizando a los otros países. Entonces, lo que ocurre en Venezuela no se queda dentro de ese país.

- En relación con las redes de crimen organizado en América Latina, ¿considera que han incrementado su capacidad de incidir o capturar determinados procesos? ¿Qué países están, a su juicio, más expuestos a esta amenaza?

R:Hay enormes riesgos que enfrentan los países de la región y que todos enfrentamos del crimen organizado, ya sea que contrabandeen narcóticos, drogas, personas o mercancías. Cuantos más recursos tienen las organizaciones delictivas transnacionales, más confrontan el poder del Estado. Cuando son capaces de ofrecerles a un juez o a un funcionario de aduana o a un policía el triple o cuádruple de su sueldo para que miren para el otro lado frente a una transacción, esa corrupción va permeando en el país. Y vimos en las décadas de los ochenta y los noventa lo que ocurrió con Colombia cuando pasó a ser esencialmente un narcoestado. Y la gente de Colombia, con ayuda de Estados Unidos y otros, dio vuelta la situación. Pero las organizaciones transnacionales no desaparecieron. Algunas se trasladaron al norte, a América Central y México, otras al sur. Son persistentes y exigen una respuesta coordinada de parte de los Estados: aplicación de la ley y oportunidad económica en los controles aduaneros o fronterizos. Y estamos viendo parte de esto, pero no en todos lados. Y los delincuentes pueden ver que si reciben una fuerte respuesta de uno o dos estados, se trasladan a otro donde pueden operar con más libertad. Entonces, Venezuela, que esencialmente fue un narcoestado, podía utilizarse como base para moverse por el hemisferio. Por eso es tan importante concluir la tarea en Venezuela, pero también es importante asignar recursos a todos los países de la región para asegurar que el área de la triple frontera esté bajo control de los gobiernos y no de las organizaciones terroristas.

- En términos de recursos y cooperación, ¿considera que la coordinación actual entre aliados y herramientas como el Escudo de las Américas es suficiente? ¿O resulta necesario avanzar hacia una estrategia más robusta para contrarrestar estas organizaciones criminales?

Creo que está claro que se necesita más. El Escudo de las Américas es una organización relativamente nueva y un concepto relativamente nuevo. Y está recién comenzando a tener los efectos de cooperación necesarios para lidiar con estas organizaciones. Pero la policía, los poderes judiciales, las aduanas, los funcionarios necesitan más. Tiene que haber más coordinación entre inteligencia y las fuerzas de la ley para contrarrestar estas organizaciones. Y los Escudos de las Américas, que es una reunión de gobiernos que piensan similar, es un paso crítico para hacer avanzar este proceso.

- En el contexto de la creciente presencia de Irán, ¿cuál identifica como el principal riesgo para América Latina en la actualidad y en el mediano plazo, de cara a los próximos cinco años?

El principal riesgo, creo, es que el increíble avance que vimos recientemente hacia gobiernos que dan respuesta, que están dedicados a los libres mercados y comparten valores y una política exterior, no perduren. Y volvamos a los modos del pasado, donde los Ortega, los Chávez y los Maduro pueden prosperar. Donde gobiernos ineficaces de izquierda que piensan que Estados Unidos es el enemigo en lugar del aliado de los principios democráticos. Si las políticas estatistas que socavan la prosperidad son las que se siguen en lugar de las políticas de libre mercado que promueven la prosperidad. Ese creo es el mayor riesgo: que volvamos a las formas fallidas del pasado, en lugar de avanzar hacia el camino prometedor del futuro que está liderando Argentina a nivel de la región.