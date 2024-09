Soledad: ¿por qué algunas personas le temen mientras que otras la disfrutan?

Pasar tiempo en la naturaleza: “Caminar con la brisa y con la vista puesta en árboles, flores y cuerpos de agua y en diferentes vecindarios me brindó la capacidad de conectarme con algo mucho más grande que yo, al mismo tiempo que calmaba y aliviaba mi sistema nervioso. Todos los animales con los que me encuentro me inspiran por lo cómodos que se sienten con su soledad y su sentido de ser, lo que me recuerda que es posible”, describió Levine.