Salud

Qué alimentos ayudan a fortalecer los huesos y reducir el riesgo de fracturas

Hay ingredientes que aportan los nutrientes fundamentales para mantener la estructura ósea y mejorar la salud a lo largo de los años

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

Guardar
Una dieta rica en calcio
Una dieta rica en calcio y vitamina D ayuda a fortalecer la estructura de los huesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fortaleza de los huesos no depende únicamente de la genética o la edad, sino que se construye y preserva cada día a través de hábitos como la alimentación. Esto puede marcar la diferencia en la prevención de enfermedades como la osteoporosis y en la reducción del riesgo de fracturas.

Como explicó Mayo Clinic, los huesos están en constante proceso de remodelación: se forman y descomponen de manera continua.

La masa ósea alcanza su punto máximo alrededor de los 30 años y, a partir de entonces, comienza a disminuir. Esta pérdida puede acelerarse por factores como enfermedades, ciertos medicamentos o hábitos poco saludables.

MedlinePlus añadió que una alimentación rica en calcio, vitamina D y proteínas constituye la base para mantener huesos densos y resistentes, mientras que Philadelphia Hand to Shoulder Center subrayó que una nutrición adecuada puede ralentizar la pérdida ósea asociada al envejecimiento y mejorar la calidad de vida.

A continuación, se detallan los alimentos más recomendados por estas entidades para fortalecer los huesos y los nutrientes clave que aportan.

Lácteos

El consumo regular de lácteos
El consumo regular de lácteos es clave para mantener la densidad ósea con el paso de los años (Freepik)

Entre los alimentos más destacados para la salud ósea, los productos lácteos ocupan un lugar privilegiado. Según MedlinePlus, la leche y los productos lácteos son las mejores fuentes de calcio, ya que contienen una forma de este mineral que el cuerpo absorbe con facilidad.

El yogur, quesos y suero de leche aportan cantidades significativas de calcio, y su consumo regular ayuda a mantener la densidad ósea. Mayo Clinic coincide en que los lácteos son fundamentales, pero también señala alternativas para quienes no los consumen, como el tofu, la leche de soja y otros productos de soja.

Verduras de hoja verde

Las verduras de hoja verde
Las verduras de hoja verde ofrecen una alternativa valiosa en la prevención de enfermedades óseas (Freepik)

La Clínica Universidad de Navarra resaltó que el 99% del calcio del organismo se encuentra en los huesos y dientes, y recordó que existen muchas opciones para quienes presentan intolerancia o alergia a los lácteos, como las verduras de hoja verde.

En este grupo de vegetales, el brócoli, la col rizada, la acelga, la berza y el bok choy (repollo chino) son fuentes relevantes de calcio, según MedlinePlus.

Pescados

Los pescados grasos y con
Los pescados grasos y con espinas, como el salmón y las sardinas, aportan nutrientes esenciales para la salud ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pescados con espinas, como las sardinas y el salmón en conserva, aportan calcio en cantidades considerables, ya que las espinas blandas pueden consumirse y son ricas en este mineral.

La vitamina D es otro pilar fundamental para la salud ósea, ya que facilita la absorción del calcio. Mayo Clinic indicó que los adultos de entre 19 y 70 años deben consumir 600 unidades internacionales (UI) de vitamina D al día, aumentando a 800 UI en mayores de 71 años.

Los pescados grasos, como el salmón, la trucha, el atún y la caballa, son excelentes fuentes naturales de esta vitamina, según MedlinePlus.

Frutos secos y semillas

Frutos secos y semillas contribuyen
Frutos secos y semillas contribuyen a una mejor mineralización y resistencia de los huesos (Freepik)

Philadelphia Hand to Shoulder Center también recomendó incluir frutos secos y semillas, como almendras, nueces y semillas de sésamo, que contribuyen tanto con calcio como con otros nutrientes esenciales.

Alimentos fortificados

La exposición moderada al sol
La exposición moderada al sol favorece la producción natural de vitamina D en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos alimentos fortificados, como la leche, los cereales y el jugo de naranja, pueden aportar vitamina D adicional. La exposición moderada al sol también estimula la producción de vitamina D en el organismo.

Otros nutrientes esenciales

El magnesio y la vitamina K2, aunque menos conocidos, desempeñan funciones clave en la mineralización ósea y en la correcta utilización del calcio.

Philadelphia Hand to Shoulder Center explicó que el magnesio contribuye al desarrollo estructural del hueso y regula el transporte de calcio, mientras que la vitamina K2 activa proteínas que dirigen el calcio hacia los huesos y dientes, evitando su depósito en tejidos blandos.

Los ácidos grasos omega-3, presentes en pescados grasos, nueces, semillas de chía y lino, ayudan a reducir la inflamación que puede dañar las articulaciones y el tejido óseo. Estos nutrientes favorecen la salud de las estructuras blandas que rodean los huesos, como el cartílago y los tejidos conectivos, y pueden mejorar la movilidad.

Los hábitos saludables y la
Los hábitos saludables y la práctica de ejercicio ayudan a prevenir la debilidad ósea y las fracturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína es esencial para mantener la matriz de colágeno que da flexibilidad a los huesos. Philadelphia Hand to Shoulder Center destaca que, aunque los minerales aportan densidad, la proteína previene la fragilidad ósea. Carnes magras, legumbres y lácteos son fuentes recomendadas para asegurar un aporte adecuado.

Más allá de la alimentación, los expertos insisten en la importancia de la exposición solar para la síntesis de vitamina D y en la práctica regular de ejercicio, especialmente actividades que impliquen carga de peso, como caminar o subir escaleras.

Mayo Clinic y MedlinePlus advirtieron sobre los riesgos de recurrir en exceso a suplementos de calcio o vitamina D sin supervisión médica, ya que pueden provocar efectos adversos como cálculos renales. Además, evitar el tabaco y el consumo excesivo de alcohol contribuye a preservar la salud ósea.

La combinación de una dieta variada y equilibrada, junto con hábitos saludables y actividad física, es la mejor estrategia para mantener huesos y articulaciones fuertes a lo largo de la vida.

Temas Relacionados

Salud óseaOsteoporosisAlimentos para fortalecer huesosVitamina DCalcioEjercicio para huesosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Virus del papiloma humano: cómo se detecta y qué relación tiene con el cáncer de cuello uterino

En una nueva edición de El Puente, la ginecóloga Melisa Pereyra precisó cuáles son los principales síntomas de la infección y remarcó la importancia de los exámenes clínicos

Virus del papiloma humano: cómo

Desacelerar el calentamiento global podría salvar más de 200 mil vidas para el año 2030

Científicos de Europa proyectaron el impacto de nuevas estrategias ambientales y publicaron los resultados en la revista Science Advances. Por qué muestran que la acción inmediata puede marcar la diferencia en la salud global

Desacelerar el calentamiento global podría

Detección precoz y tratamientos: qué es el lupus y cómo identificar los signos más frecuentes para prevenir secuelas

Esta patología puede presentarse con fatiga, fiebre y dolores articulares difíciles de diagnosticar. Figuras como Selena Gomez se ponen al frente de la toma de conciencia con el objetivo de visibilizar desafíos que enfrentan los pacientes

Detección precoz y tratamientos: qué

¿Qué revelan los sueños sexuales?: claves para entender su significado, según la ciencia

Las experiencias oníricas de contenido erótico esconden mensajes sobre emociones, vínculos y aspectos desconocidos de la personalidad, de acuerdo a los especialistas

¿Qué revelan los sueños sexuales?:

Descubren cómo un “pulso oculto” en el cerebro podría predecir y anticipar el desarrollo de Alzheimer

Por primera vez, científicos lograron medir diminutas pulsaciones en microvasos cerebrales en personas vivas y determinaron los vínculos que comparte este patrón con el deterioro cognitivo

Descubren cómo un “pulso oculto”
ÚLTIMAS NOTICIAS
El acusado por el femicidio

El acusado por el femicidio de Romina Videla en La Plata intentó desligarse del crimen en el juicio: “Soy inocente”

Así fue el recorrido del apoderado de la jubilada que murió tras ser abandonada en la ruta: los videos que lo incriminan

Revelan un proceso biológico oculto bajo el hielo del Ártico que podría cambiar el futuro del océano

Imputaron al primo de la adolescente asesinada en Paraná y avanza la investigación contra los principales acusados

Orquídeas en el hogar: cuáles son los cuidados que hay que tener para que crezcan sanas y rápido

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno de Ucrania afirmó

El Gobierno de Ucrania afirmó que la integración del país en la Unión Europea “es una necesidad”

El subsecretario de Estado de EEUU afirmó que las relaciones con Ecuador atraviesan su “mejor momento en décadas”

Seis detenidos en Dublín tras una protesta violenta frente a un hotel de solicitantes de asilo por una denuncia de abuso sexual

Israel confirmó la identidad de los dos rehenes asesinados y entregados por los terroristas de Hamas el martes

El antecedente de la rebeldía de Colapinto: el recuerdo del polémico triunfo de Lole Reutemann en Brasil en 1981

TELESHOW
Melody Luz se decidió por

Melody Luz se decidió por un jugado cambio de imagen y regresó a un antiguo look: “Soy otra”

Zaira Nara confesó que alcanzó una nueva marca en su etapa como soltera: “Es un momento récord en mi vida”

La Joaqui, a corazón abierto sobre Luck Ra tras sus dolorosas historias del pasado: “Es mi primer amor”

El entrenamiento de Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, durante su embarazo que causó polémica: su palabra

El blooper de Maxi López en MasterChef Celebrity y la burla de Wanda Nara: “Está al revés”