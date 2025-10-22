El peligro oculto de sellar la boca con cinta al dormir: por qué esta práctica preocupa a los expertos

La tendencia de sellar la boca con cinta adhesiva para dormir se populariza en redes sociales, pero especialistas advierten sobre riesgos para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia de sellar la boca con cinta adhesiva para dormir se popularizó en redes sociales, impulsada por influencers y empresas que prometen mejoras en la calidad del sueño y una reducción de los ronquidos.

Sin embargo, especialistas en medicina del sueño advierten que esta práctica implica graves riesgos para la salud, especialmente el empeoramiento de la apnea del sueño y el peligro potencial de asfixia.

Según especialistas y estudios citados por Men’s Fitness, existen pruebas científicas, pero no lo suficientemente sólidas, que respalden los supuestos beneficios de esta tendencia viral.

El escepticismo médico frente a los riesgos

El fenómeno se difundió principalmente en plataformas como TikTok, donde se promociona como una solución sencilla para fomentar la respiración nasal durante la noche. Sus defensores aseguran que ayuda a despertarse más descansado y a disminuir los ronquidos, pero la comunidad médica se mantiene escéptica ante estos argumentos.

La respiración nasal es preferible a la bucal, pero sellar la boca no es una solución segura para los trastornos del sueño (Healthline)

La Dra. Kimberly Hutchison, neuróloga y especialista en medicina del sueño de la Oregon Health & Science University, señaló a Men’s Fitness: “Los estudios sobre la cinta para la boca son pequeños, los beneficios son modestos y existen riesgos potenciales”.

Entre estos riesgos se encuentran la agravación de condiciones como la apnea del sueño o incluso la posibilidad de asfixia.

Por qué la respiración nasal es preferible

Los expertos insisten en que la respiración nasal es más saludable que la bucal, ya que la nariz funciona como un filtro natural, atrapando alérgenos y partículas de polvo antes de que lleguen a los pulmones.

En contraposición, dormir con la boca abierta puede causar sequedad bucal, mal aliento e irritación de las encías, además de intensificar los ronquidos.

Dormir con la boca abierta puede causar sequedad, mal aliento e incrementar el riesgo de infecciones bucales y problemas dentales (Freepik)

Esta forma de respirar puede incrementar el riesgo de infecciones bucales y afectar la salud dental a largo plazo. Sin embargo, sellar la boca no es una solución adecuada y puede resultar perjudicial para quienes padecen trastornos respiratorios durante el sueño.

Alternativas seguras y avaladas por especialistas

Para quienes buscan alternativas seguras, los médicos recomiendan opciones respaldadas por la evidencia. El Dr. Cuong B. Tran, odontólogo del equipo de hockey profesional Lehigh Valley Phantoms, sugiere el uso de dispositivos médicos personalizados que facilitan el flujo de aire durante el sueño.

Tran explicó a Men’s Fitness: “Se adaptan a cada persona y mantienen la vía aérea abierta al elevar la mandíbula inferior, lo que reduce los ronquidos y la apnea del sueño”.

Además, modificaciones en el estilo de vida, como dejar de fumar o perder peso, pueden ayudar a mejorar la respiración nocturna y la calidad del descanso. Mantener una rutina de sueño regular y evitar el consumo de alcohol antes de dormir también puede ser beneficioso.

Consultar a un profesional de la salud es clave ante problemas persistentes de sueño o respiración para evitar complicaciones mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultar al profesional: el paso indispensable

En algunos casos, la respiración bucal crónica indica la presencia de afecciones subyacentes, como la apnea obstructiva del sueño, en la que las vías respiratorias se colapsan durante la noche. Esta condición puede provocar fatiga constante y aumentar los riesgos para la salud a largo plazo.

El Dr. Brian Chen, de la Cleveland Clinic, afirmó a Men’s Fitness: “La razón por la que la apnea del sueño puede ser perjudicial es que cualquier disminución en la calidad del sueño afecta tanto en el día a día como a lo largo de la vida”.

Ante la persistencia de problemas de sueño o respiración, los especialistas aconsejan consultar a un profesional para obtener un diagnóstico preciso.

Conocer el origen de los síntomas permite tomar decisiones informadas sobre el tratamiento más adecuado, incluso si no se inicia una terapia específica. Buscar orientación médica garantiza el cuidado de la salud y minimiza riesgos innecesarios.