Salud

El fortalecimiento muscular es clave contra el dolor de cuello por tecnología

Ejercicios específicos y mejor ergonomía, en lugar de estiramientos tradicionales, ayudan a revertir la debilidad muscular causada por la postura adelantada frecuente en usuarios de dispositivos electrónicos, informa Popular Science

Por Mirko Racovsky

Guardar
El dolor y la rigidez
El dolor y la rigidez en el cuello aumentan por el uso prolongado de dispositivos electrónicos y la conducción (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor y la rigidez en el cuello se han vuelto una molestia frecuente para quienes pasan largas horas frente a dispositivos electrónicos o conduciendo. Este fenómeno, conocido como “cuello tecnológico”, aparece por la tendencia a inclinar la cabeza hacia adelante durante el uso de teléfonos, tablets o computadoras, una postura que puede provocar molestias persistentes y limitar el movimiento.

Aunque muchos buscan alivio en los estiramientos, el fisioterapeuta Patrick Suarez advierte a Popular Science que esta práctica puede empeorar el problema y que la clave está en fortalecer los músculos, no en estirarlos.

El “cuello tecnológico” se produce cuando la cabeza se adelanta respecto al eje natural del cuerpo, una posición que se repite al mirar dispositivos electrónicos. Esta postura prolongada estira en exceso los músculos de la parte posterior del cuello, que conectan con las escápulas y la parte superior de la espalda.

Según Suarez, citado por Popular Science, este estiramiento constante debilita la musculatura y puede causar dolor en la base del cuello y los hombros, así como una reducción en la movilidad. El especialista señala que el problema no se limita al uso de tecnología: quienes conducen con frecuencia también pueden desarrollar esta postura adelantada debido a la ergonomía del automóvil.

El error de estirar el cuello demasiado

Un error común, indica Suarez, es recurrir a los estiramientos para aliviar la tensión. “Lo que realmente sucede es que se sobreestiran los músculos en la parte posterior del cuello”, explica el fisioterapeuta a Popular Science.

El fisioterapeuta Suarez advierte sobre
El fisioterapeuta Suarez advierte sobre el error de usar estiramientos para aliviar la tensión en el cuello (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo que necesitamos es fortalecerlos nuevamente”. De acuerdo con su experiencia, los estiramientos solo perpetúan la debilidad muscular, mientras que el fortalecimiento ayuda a recuperar la alineación adecuada de la cabeza y el cuello.

La corrección de la postura comienza con la conciencia corporal y la ergonomía en las actividades diarias. Suarez recomienda, especialmente al conducir, adoptar una posición en la que la pelvis esté completamente apoyada en el respaldo, los hombros hacia atrás y la parte posterior de la cabeza en contacto con el reposacabezas.

Una vez en esa postura, sugiere ajustar los espejos retrovisores para que la visión óptima requiera mantener esa alineación, en lugar de modificar la posición corporal para ver mejor. El fisioterapeuta reconoce que mantener esta postura durante largos periodos no es realista, pero insiste en la importancia de la vigilancia y la práctica regular para reeducar el cuerpo.

El fisioterapeuta advierte que los
El fisioterapeuta advierte que los estiramientos perpetúan la debilidad muscular y no corrigen la postura (Imagen ilustrativa infobae)

Ejercicios para fortalecer y prevenir el dolor

Para abordar el “cuello tecnológico”, Suarez propone una serie de ejercicios de fortalecimiento que, según detalla en Popular Science, contribuyen a mejorar la postura y reducir el dolor. El primero es el ejercicio conocido como “ángeles de pared”, que consiste en colocarse de pie con la espalda, los hombros y la cabeza apoyados en una pared, y deslizar los brazos hacia arriba y abajo manteniendo el contacto con la superficie. Este movimiento favorece la movilidad del tórax y los hombros, y ayuda a contrarrestar la tendencia a encorvarse.

El segundo ejercicio recomendado es la rotación torácica en la pared. Para realizarlo, se adopta una posición de medio arrodillado junto a una pared, con el muslo y la rodilla en contacto con la superficie. Con las manos detrás de las orejas, se rota el torso hacia un lado hasta que ambos codos se aproximen a la pared, y luego hacia el lado opuesto, alternando el movimiento. Este ejercicio mejora la movilidad de la parte superior de la espalda, un aspecto que suele verse limitado por las posturas sedentarias.

Las variantes de remo constituyen el tercer grupo de ejercicios sugeridos. El remo a un brazo se realiza con una banda elástica anclada a la altura del pecho; de pie y con el torso erguido, se tira de la banda hacia atrás, activando los músculos de la espalda y los hombros. La variante de remo de arriba hacia abajo implica anclar la banda por encima de la cabeza y, desde una posición de medio arrodillado, tirar de ella hacia las costillas, manteniendo el hombro bajo y el pecho elevado. Ambos ejercicios fortalecen la musculatura entre las escápulas y favorecen una mejor alineación de los hombros y la cabeza.

Los ejercicios recomendados por Suarez
Los ejercicios recomendados por Suarez pueden incorporarse fácilmente a rutinas diarias para prevenir molestias posturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, Suarez recomienda los ejercicios en “I”, “T” y “Y”, que se realizan tumbado boca abajo sobre una pelota de estabilidad, con los brazos extendidos en diferentes direcciones para formar las letras mencionadas. Al elevar los brazos y juntar las escápulas en cada movimiento, se trabaja la musculatura que sostiene la parte superior de la espalda y se promueve una postura más erguida. Estos ejercicios pueden realizarse de forma individual o combinada, y se pueden añadir pesas ligeras para aumentar la dificultad.

La constancia y la progresión gradual resultan esenciales para obtener resultados. Suarez, en diálogo con Popular Science, subraya que no se trata de mantener una postura perfecta durante todo el día, sino de avanzar poco a poco, incorporando estos hábitos y ejercicios en la rutina diaria. Con práctica y paciencia, la postura mejora y el malestar disminuye.

Temas Relacionados

Cuello tecnológicoDolor de cuelloEjercicios de fortalecimientoErgonomíaPostura corporalPopular ScienceNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Qué son los “puntos gatillo” musculares que afectan a millones y cómo tratarlos

La tensión, la mala postura y ciertos déficits pueden desencadenar molestias persistentes que alteran la rutina y requieren estrategias de prevención y autocuidado

Qué son los “puntos gatillo”

El secreto después de los 40: por qué levantar más peso puede transformar tu energía y tu cuerpo

Estudios clínicos han demostrado que la práctica regular de levantamiento de pesas contribuye a mantener la salud metabólica y prevenir la pérdida de masa muscular en personas mayores

El secreto después de los

Descubren dos tipos de grasa corporal que aumentan el riesgo de infarto y ACV

Un estudio en más de 33.000 adultos encontró que la acumulación de lípidos en dos zonas del organismo se relaciona con daño arterial, incluso en personas con peso saludable

Descubren dos tipos de grasa

Cuáles son los 6 mejores alimentos para reducir el riesgo de enfermedad en las encías

Especialistas consultados por The Telegraph señalaron que determinados componentes de la dieta mediterránea pueden ayudar a mantener una buena salud bucodental, disminuir la inflamación y fortalecer el equilibrio del microbioma bucal

Cuáles son los 6 mejores

Cuáles son los 5 nutrientes avalados por la ciencia que ayudan a retrasar la aparición de canas

Dermatólogos y nutricionistas consulados por Vogue señalan que mantener niveles adecuados de ciertos minerales y vitaminas son claves para proteger la pigmentación capilar

Cuáles son los 5 nutrientes
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cristina Kirchner saludó a Estela

Cristina Kirchner saludó a Estela de Carlotto en su cumpleaños N° 95: “Es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país”

Cuál es la edad límite para sacar la Licencia Nacional de Conducir y por cuánto tiempo rige

De cuánto es la multa por no votar en las elecciones legislativas nacionales 2025

El estilo de las sobrinas de Lady Di: quiénes son las tres damas Spencer que conquistan la moda global

Descubren dos tipos de grasa corporal que aumentan el riesgo de infarto y ACV

INFOBAE AMÉRICA
Condenan a un menor en

Condenan a un menor en Uruguay por participar en el crimen de un ex juez: las desesperantes horas finales

Meloni reiteró que no enviará tropas a Ucrania y que sólo reconocerá a Palestina sin Hamas

La pancreatitis crónica avanza silenciosamente y puede derivar en diabetes y cáncer

30 películas clásicas de terror para ver en streaming

Cientificos hallan una forma de proteger las células que producen insulina

TELESHOW
Luis Ventura habló del lado

Luis Ventura habló del lado menos glamoroso de Masterchef Celebrity: “Todos vamos por los 50 millones”

La hija de Paola Krum y Joaquín Furriel cumplió 17 años: el emotivo saludo de la actriz y la foto a pura sonrisa

Pampita aclaró sus dichos sobre Evangelina Anderson que generaron polémica: “No hablo mal de otras mujeres”

Marixa Balli jugó con un enigmático hombre ideal en MasterChef Celebrity: “Los futbolistas no son lo mío”

Melody Luz se decidió por un jugado cambio de imagen y regresó a un antiguo look: “Soy otra”