Cuáles son las dietas que ponen en riesgo el corazón y qué alternativas saludables recomiendan los expertos

Dietas de moda como la carnívora y la cetogénica pueden elevar el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, advierten especialistas (Freepik)

La alimentación constituye un factor clave en la salud cardiovascular. Expertos alertaron a The Telegraph que algunas dietas de moda, impulsadas para perder peso o mejorar el bienestar, podrían incrementar el riesgo de enfermedades cardíacas.

Según Oliver Guttmann, cardiólogo consultor del Hospital St Bartholomew y del Hospital Wellington, “Les digo que disfruten de la vida, pero que todo sea con moderación; a veces, pueden comer pescado en lugar de carne, o una ensalada de frutas en lugar de queso”.

A nivel mundial, estas patologías son la principal causa de defunción: en 2022 se estima que 19,8 millones de personas fallecieron por alguna enfermedad cardiovascular, lo que representa aproximadamente el 32 % de todas las muertes.

Modificar hábitos alimenticios básicos puede prevenir factores de riesgo como el colesterol alto, la hipertensión y la diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modificar la dieta suele ser el primer paso para controlar factores de riesgo como el colesterol alto, la presión arterial elevada y la diabetes tipo 2. “Una de las primeras cosas que digo es: mejoremos la dieta antes de empezar con la medicación”, explicó el Dr. Guttmann.

Dietas que ponen en riesgo el corazón

La elección de la alimentación influye de manera decisiva en la salud cardíaca. Algunos planes populares, diseñados para perder peso o mejorar el bienestar, pueden generar más riesgos que beneficios.

Expertos advirtieron que ciertas dietas restringen nutrientes esenciales y aumentan la ingesta de grasas saturadas, sodio y otros factores que elevan el colesterol y la presión arterial.

Dieta carnívora

La dieta carnívora, basada exclusivamente en productos animales, preocupa a los especialistas. Este patrón alimenticio incluye carne, pescado, huevos y algunos lácteos, con alto contenido en grasas saturadas y bajo en fibra.

El exceso de carnes procesadas incrementa la exposición al sodio, un elemento relacionado con la presión arterial elevada (Imagen Ilustrativa Infobae)

“A corto plazo, se puede perder peso, pero a largo plazo, el colesterol malo puede elevarse, lo que sabemos que puede provocar la obstrucción de los vasos sanguíneos, lo que a la larga puede provocar accidentes cerebrovasculares, infartos y problemas renales”, señaló Guttmann.

El consumo frecuente de carne roja procesada, como salchichas y bacon, aumenta la ingesta de sodio, factor principal de la hipertensión arterial.

Tracy Parker, nutricionista sénior de la Fundación Británica del Corazón, observó que “se eliminan cereales integrales, frutas, verduras y legumbres. Esto supone una pérdida de fibra y antioxidantes que ayudan a proteger nuestros vasos sanguíneos”.

Dieta cetogénica

La dieta cetogénica restringe los carbohidratos entre 20 y 50 gramos diarios, de modo que la energía proviene de grasas y la liberación de cetonas. Su aporte elevado de grasas saturadas y mínima presencia de vegetales provocan riesgos similares a los de la dieta carnívora.

La carencia de fibra en ciertos planes alimenticios, como la dieta cetogénica, compromete la salud cardiovascular y metabólica (Freepik)

Sarah Berry, profesora del King’s College de Londres, advirtió: “El 95% del Reino Unido no consume suficiente fibra, y con una dieta cetogénica estricta, definitivamente no se obtiene la cantidad adecuada".

Además destacó que “la fibra reduce el colesterol malo, pero también desempeña un papel importante en el metabolismo y proporciona un alimento excelente para nuestras bacterias intestinales, lo cual sabemos que está relacionado con un corazón sano”.

Los especialistas recomendaron una dieta moderada baja en carbohidratos, pero que incluya cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas, junto con grasas insaturadas provenientes de aceite de oliva, pescado azul y frutos secos, y reduzca el consumo de carnes rojas y procesadas.

Ayuno intermitente

El ayuno intermitente se vinculó mediante estudios observacionales con la mortalidad cardiovascular, aunque no se demostró todavía una relación causal.

Saltarse comidas puede causar exceso de alimentos poco saludables y alterar el metabolismo (Freepik)

Guttmann explicó: “La gente se salta comidas todo el día, luego llega a casa hambrienta y come en exceso alimentos ultraprocesados y salados porque tienen tanta hambre, por lo que suben de peso y no reciben la nutrición adecuada”.

El horario de las comidas también influye en la salud. Comer de noche puede alterar el metabolismo y elevar los niveles de azúcar en sangre, afectando negativamente la función cardíaca.

Berry aseguró: “Sabemos que comer más tarde en el día no es tan bueno para nuestra salud metabólica como comer más temprano”. El ayuno intermitente no es adecuado para personas con diabetes, adultos mayores ni mujeres embarazadas.

Dietas que favorecen la salud cardiovascular

Adoptar una alimentación saludable resulta fundamental para mantener el corazón en buen estado y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Algunos patrones nutricionales aportan fibra, grasas saludables y nutrientes esenciales que reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Dieta DASH

La dieta DASH está diseñada para controlar la hipertensión, restringe la sal y limita el azúcar, el alcohol y los alimentos procesados. Privilegia proteínas vegetales como legumbres y frutos secos, junto con la inclusión ocasional de mariscos y carnes.

La dieta DASH controla la presión arterial y reduce riesgo cardíaco con proteínas vegetales y cereales integrales (Imagen ilustrativa Infobae)

Es rica en fibra, calcio y cereales integrales, elementos clave para mantener el colesterol bajo y disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas.

Dieta mediterránea

La dieta mediterránea prioriza alimentos frescos y naturales, entre los que se encuentran frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas, pescado y pollo.

Limita grasas saturadas y permite el consumo moderado de alcohol. Sobresale por la abundancia de grasas insaturadas provenientes del aceite de oliva. Menor riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y demencia se asocia a este patrón alimenticio, según investigaciones recientes.

Dieta pescetariana

La dieta pescetariana, rica en verduras, frutas y pescado, proporciona fibra y ácidos grasos omega-3, esenciales para el control del colesterol.

La dieta pescetariana consiste en un plan nutricional sin carnes rojas ni blancas que incluye pescados, mariscos y una variedad de alimentos vegetales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios publicados por el British Medical Journal señalaron que quienes la adoptan presentan menor riesgo de enfermedad coronaria en comparación con quienes consumen carne regularmente. Se recomienda complementar con hierro y vitamina B12 mediante suplementos, ya que esta dieta excluye carnes rojas y de ave.