El autor del tiroteo en Bondi Beach enfrentará 19 cargos adicionales, incluidos asesinato y resistencia a la autoridad

Naveed Akram (Crédito: ABC Australia)

El australiano Naveed Akram, acusado de matar a 15 personas y herir a otras 40 durante una celebración de Janucá en la playa Bondi de Sídney el 14 de diciembre de 2025, enfrentará 19 cargos adicionales relacionados con el ataque terrorista que conmocionó a todo Australia.

Akram, de 24 años, ya había sido imputado por 59 cargos, incluidos asesinato, intento de asesinato y la comisión de un acto terrorista, tras el tiroteo ocurrido a finales del año pasado. El ataque fue perpetrado junto a su padre, Sajid Akram, de 50 años, quien murió abatido por la policía en el lugar del atentado. La policía australiana indicó que la masacre estuvo inspirada por el grupo terrorista Estado Islámico.

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El joven debía comparecer este miércoles ante el Tribunal Local de Downing Center en Sídney, por videoconferencia desde la cárcel. La audiencia procesal se centró en debatir una orden judicial para proteger la identidad de las víctimas y supervivientes que no hayan optado por identificarse públicamente.

Desde la última comparecencia, se presentaron 19 nuevos cargos el 15 de abril, informó hoy el tribunal. Entre ellos, 10 por intento de homicidio con arma de fuego y seis por disparar un arma de fuego con intención de resistirse al arresto. Akram aún no fue convocado ante la Justicia para declararse culpable o inocente.

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Según documentos judiciales, los dos hombres presuntamente iniciaron el ataque lanzando artefactos explosivos improvisados contra una multitud que celebraba Janucá en una de las playas más populares de Australia, aunque los artefactos no detonaron.

Naveed Akram, el terrorista que atacó a civiles y policías en Bondi Beach en diciembre de 2025

La policía informó que se halló un artefacto explosivo improvisado de mayor tamaño en el maletero del vehículo de Naveed Akram, cubierto con banderas del Estado Islámico.

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La investigación policial es una de las tres pesquisas oficiales abiertas para esclarecer el que se considera el peor atentado terrorista ocurrido en Australia y el tiroteo masivo más mortal en los últimos 29 años. Una de estas investigaciones examina la relación entre las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia antes del ataque.

Paralelamente, una comisión real —máxima instancia de investigación pública en Australia— estudia la prevalencia del antisemitismo en la vida cotidiana y las circunstancias del tiroteo de Bondi. En abril, la comisión publicó un informe preliminar que recomendó endurecer el control de armas y, el lunes, inició sus primeras audiencias públicas.

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En las audiencias públicas de la comisión, testigos advirtieron sobre el aumento de incidentes contra la comunidad judía desde el ataque. La comisionada responsable, Virginia Bell, señaló en la apertura de las sesiones que la comisión recibió miles de aportaciones, incluidos relatos personales de ciudadanos judíos que sufrieron actos de hostilidad. Además, alertó que algunos potenciales testigos temen declarar por miedo a represalias.

Sheina Gutnick (izquierda), cuyo padre murió en el tiroteo masivo de Bondi Beach, habla con los medios de comunicación tras la primera sesión de la Comisión Real sobre Antisemitismo y Cohesión Social en Sídney, Australia, el 4 de mayo de 2026 (REUTERS/Izhar Khan)

Entre los primeros testimonios figura el de Sheina Gutnick, hija de una de las 15 víctimas mortales del atentado. Gutnick denunció haber recibido mensajes de odio tras la muerte de su padre, quien murió al intentar frenar a los agresores, y afirmó que desde 2023 percibe un aumento de expresiones antisemitas en el espacio público, lo que generó un clima de inseguridad.

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Otro compareciente, identificado como AAL, expresó preocupación por el deterioro del entorno social en Australia y cuestionó si el país sigue siendo un lugar seguro para las futuras generaciones.

La comisión, instaurada tras el atentado, busca analizar las causas del repunte del antisemitismo y proponer medidas para prevenir nuevos episodios de violencia. La delegación continuará sus audiencias en las próximas semanas y prevé presentar su informe final en diciembre, coincidiendo con el primer aniversario del ataque.

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En paralelo, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció la adopción de las recomendaciones del informe preliminar presentado la semana pasada, que incluye una reforma del control de armas mediante un marco nacional más homogéneo y un programa de recompra.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, respaldó la iniciativa de la Comisión Real (REUTERS/Hollie Adams)

Dicho informe concluye que no hubo fallos estructurales en la respuesta al atentado, aunque recomienda mejorar la coordinación entre agencias de seguridad, revisar los equipos antiterroristas y reforzar la protección en eventos de alto riesgo.

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(Con información de Associated Press)