Mauro Icardi, en medio de su guerra con Wanda Nara, vendió la “Casa de los Sueños”

Mauro Icardi vendió la 'Casa de los Sueños', la emblemática mansión de Nordelta, en medio de un escándalo inmobiliario con Wanda Nara (Video: El Observador)

El interminable escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo, plagado de polémica inmobiliaria y viejas heridas abiertas. Esta vez, la noticia fue la revelación de Yanina Latorre: el futbolista vendió la famosa “casa de los sueños”, una mansión en Nordelta que durante años fue objeto de deseo, disputa y, finalmente, motivo de escándalo entre la empresaria y su exmarido.

Todo comenzó hace algunas semanas, cuando la abogada Ana Rosenfeld confirmó que la propiedad estaba embargada porque Icardi no había cumplido con el pago de la cuota alimentaria. El embargo, según detalló Marina Calabró, ascendía a 232.443 dólares más 100 mil dólares de intereses, y Wanda pedía una ampliación para que el monto trepara a 600 mil dólares más intereses. Desde entonces, el futuro de la mansión quedó en la mira pública y mediática.

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El embargo sobre la mansión de Nordelta sumó más de 232.000 dólares, y Wanda Nara solicitó una ampliación hasta 600.000 dólares por la cuota alimentaria impaga

La confirmación llegó en el programa radial de El Observador, donde Yanina Latorre sorprendió a todos con la noticia: “¡Vendió la casa de los sueños! ¡Ya la vendió!”. El asombro de los panelistas fue inmediato. “¡Ah, qué poco le duró!”, exclamó uno de sus compañeros. Latorre, fiel a su estilo, analizó la jugada: “¡Rarísimo! ¿Para qué puso 6 millones? ¡Es malísimo!”.

La historia de la “casa de los sueños” tiene todos los condimentos de una novela. Wanda Nara la eligió años atrás como el lugar donde soñaba vivir junto a Icardi y sus hijos una vez que el delantero se retirara del fútbol y regresaran a la Argentina. Sin embargo, según contó la propia Wanda, la compra se demoraba porque a Mauro no le convencía la propiedad. Todo cambió tras la separación: Icardi la adquirió finalmente en enero de 2025, justo cuando vivía en Argentina y se recuperaba de una lesión en la rodilla. Por entonces, convivió allí con la China Suárez antes de regresar a Turquía, y la compra fue leída por Wanda como una provocación: “Lo hizo porque sabía que era la casa de mis sueños”.

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La mansión, valorada en alrededor de seis millones de dólares, no solo era un símbolo del deseo familiar, sino también una pieza clave en la batalla judicial por la cuota alimentaria y los bienes comunes. El embargo y la posterior venta fueron el golpe final a ese anhelo. Según Latorre, la propiedad fue adquirida por un vecino del mismo barrio privado.

La venta de la mansión pone fin a uno de los bienes más simbólicos en la disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Pero lo que más sorprendió y encendió la polémica fue el movimiento posterior de Icardi. Lejos de desentenderse de la zona, el futbolista ya planea comprar una nueva casa en las inmediaciones de la mansión que Wanda Nara adquirió tras la separación. “Y ahora se va a comprar una cerca de donde se compró Wanda y tiene esta mansión nueva”, confirmó Latorre. El gesto fue interpretado por algunos como una nueva provocación y por otros como una forma de mantener la cercanía con sus hijos, aunque la reacción en el estudio fue contundente: “¡Oh, qué pesado!”, “¡Ya está!”, exclamaron los panelistas ante la noticia.

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En paralelo, la vida deportiva de Icardi sigue en el centro de la atención, aunque su futuro es incierto. Su contrato con el Galatasaray finaliza el 30 de junio y, según trascendió, el club turco busca retenerlo con una importante reducción salarial. Sin embargo, el nombre del delantero también suena en el Amedspor, un equipo recientemente ascendido a la Süper Lig, aunque el gran obstáculo es el elevado salario del futbolista, que ronda los 12 millones de dólares por temporada.

La historia, como casi todo en la vida de Wanda e Icardi, está lejos de terminar. Las disputas por los bienes, los embargos, las nuevas adquisiciones y las estrategias personales y judiciales mantienen en vilo a sus seguidores y alimentan el interés de la prensa. Con la mansión ya fuera de sus manos, el futbolista prepara una nueva jugada que, según anticipan en el entorno de Wanda, podría enfurecerla aún más.

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