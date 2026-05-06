Investigan un caso de abuso a una menor de 12 años: una camioneta la dejó en la casa de su abuela gravemente herida

La zona en donde abandonaron a la menor sin signos vitales y con un desgarro inguinal

Una nena de 12 años debió ser hospitalizada de urgencia en un hospital de la ciudad e Rosario, luego de que la hermana la encontrara desmayada en la casa de su abuela y con signos de haber sufrido abuso sexual. Las cámaras de seguridad de la zona registraron que la menor fue llevada de regresó hasta allí a bordo de una camioneta.

La familia trasladó a la víctima al Hospital de Niños Zona Norte con una importante hemorragia en la zona inguinal. El primer parte médico indicó que presentaba lesiones internas de gravedad compatibles con un abuso.

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Según el testimonio de la madre, recorgido por el portal La Capital de Rosario, la niña salió de su casa, ubicada en José Ingenieros al 8400 del barrio Fisherton, para ir a lo de una amiga y que en el trayecto se sintió mal. Una pareja que se encontraba por allí, la asistió pero desde ese momento la menor no recuerda nada de lo ocurrido.

Dos horas más tarde, la devolvieron al domicilio cuatro mujeres y un hombre en una camioneta blanca. De acuerdo con las imágenes, el grupo acompañó a la nena hasta el patio delantero, mientras el hombre permanecía al volante. “Me llamaron para avisarme que la dejaron en la casa de mi mamá, desmayada y con pocos signos vitales”, indicó la madre de la niña en diálogo con Telefe Rosario. Y agregó: “Dijo que se iba a lo de una amiga y en el camino se cruzó a una pareja que le dijo que la iba a ayudar, porque ella se sentía mal. La llevaron a una capilla y ahí es donde sucede todo esto”, aunque no tienen los detalles del hecho.

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Los médicos que la asistieron confirmaron que presentaba un desgarro interno y, debido a la pérdida de sangre, evaluaban practicarle una transfusión de sangre.

En el marco de la investigación, una mujer de 63 años fue detenida en La República al 7600, a menos de diez cuadras del domicilio donde reside la víctima. Sin embargo, luego de las primeras medidas y tras ser identificada por la policía la Justicia dispuso su liberación dado que no hay elementos suficientes para imputarla por los hechos denunciados. La mujer fue la única persona demorada desde que comenzó la causa.

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La fiscal Mariángeles Lagar tiene a cargo la investigación y, según informaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), aún no se logró determinar de manera clara lo ocurrido con la nena el doming. El organismo continuará tomando declaraciones y analizando pruebas para intentar reconstruir los hechos del domingo por la tarde. Hasta ahora, no se sabe quiénes son los responsables del presunto abuso ni cómo fue el trayecto que llevó a la menor desde el momento en que fue asistida en la vía pública hasta que fue encontrada en estado crítico.

Abuso sexual de menores en Chaco

Hospital Dr. Julio C. Perrando donde la niña de 12 años dio a luz en Chaco

Hace pocos días, una nena de 12 años dio a luz en un centro de salud de Chaco. La menor ingresó al Hospital Dr. Julio C. Perrando con fuertes dolores abdominales y los médicos constataron que se encontraba en trabajo de parto. La directora del hospital, Andrea Mayol, señaló que la paciente no tenía controles prenatales y que presentaba signos de sufrimiento fetal, por lo que fue necesario intervenir rápidamente para proteger la vida de ambos menores.

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La investigación quedó en manos del Equipo Fiscal N°6, que en pocos días logró identificar y detener a un hombre de 44 años como presunto autor del abuso sexual, además de arrestar a la madre de la niña por encubrimiento agravado. La causa fue caratulada como abuso sexual con acceso carnal.

La niña permaneció internada bajo atención médica y protección de los organismos de la infancia.

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