Un hombre condenado por violencia de género volvió a golpear a su expareja y recibió una nueva pena

Rafael Arturo Lucero realizó un juicio abreviado por golpear por segunda vez a su expareja (Fuente: Tiempo de San Juan)

Un tribunal de San Juan sentenció este martes a Rafael Arturo Lucero a 6 meses de prisión efectiva en el penal de Chimbas por agredir nuevamente a su ex pareja en 2024, siete años después de haber recibido una condena condicional por hechos similares.

El expediente se reactivó luego de que Lucero, de 42 años, fuera detenido el jueves pasado en el barrio Los Zorzales de Rivadavia tras haber sido declarado prófugo desde el 19 de mayo de 2025, fecha en que no se presentó a Tribunales pese a una orden de comparecencia vinculada a causas de violencia de género.

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La condena resolvió un acuerdo de juicio abreviado entre la defensa de Lucero, a cargo de María Filomena Noriega, la ayudante fiscal Virginia Pérez Lloveras y el fiscal Alberto Martínez, de la UFI CAVIG, avalado por la jueza de garantías Celia Maldonado. Por este acuerdo que busca finalizar el proceso penal anticipadamente sin ir a juicio oral, Lucero reconoció su culpabilidad y la pena fue menor.

La última agresión ocurrió el 9 de octubre de 2024, cuando Lucero atacó a su ex pareja en una parada de colectivo ubicada sobre avenida Benavídez, frente a la Comisaría N° 30. El episodio fue presenciado por agentes policiales e intervinieron de inmediato para lograr su detención, según el medio local Tiempo de San Juan.

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El hombre fue condenado a seis meses de prisión por golpear por segunda vez a su expareja (Fuente: Tiempo de San Juan)

Lucero, que en 2017 había recibido un año de prisión condicional por lesionar a la misma víctima, enfrentó en esta ocasión cargos por lesiones leves y amenazas, ambos agravados por el vínculo y por ser cometidos en un contexto de violencia de género. La sentencia de 6 meses fue definida tras reconocer su responsabilidad en los hechos y aceptar el juicio abreviado.

Entre enero y junio de 2026, la provincia de San Juan registró más de 1.000 denuncias por violencia de género, una cifra que evidencia la gravedad y persistencia de esta problemática en la región. De acuerdo con un relevamiento del Ministerio Público Fiscal y datos publicados por medios locales, la mayoría de las denuncias corresponde a mujeres que sufren agresiones en el ámbito doméstico, principalmente por parte de parejas o exparejas.

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Además, se reforzaron los protocolos de intervención urgente y los dispositivos de alerta para situaciones de alto riesgo, incorporando canales de denuncia y asesoramiento las 24 horas por vía telefónica y digital. También se promovieron campañas de sensibilización y capacitaciones dirigidas a agentes estatales, fuerzas de seguridad y la comunidad, con el objetivo de mejorar la detección temprana y la respuesta ante casos de violencia. Estas medidas buscan garantizar el acompañamiento integral y sostenido de las víctimas.

Caso similar de violencia de género

El hecho ocurrió a fines de abril y tuvo lugar en el barrio Las Pampas, Pocito, provincia de San Juan. Una mujer de 32 años resultó con lesiones visibles en la cabeza y otras partes del cuerpo tras ser brutalmente agredida por su expareja, Yonathan Exequiel Díaz, de 31 años.

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El ataque ocurrió cuando el agresor intentó arrebatarle el teléfono celular y, ante la resistencia de la víctima, comenzó a golpearla. Tras un llamado al 911, personal policial de la Subcomisaría Ansilta intervino en el lugar y detuvo a Díaz, quien quedó alojado en sede policial bajo cargos de lesiones en contexto de violencia de género. La causa quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación CAVIG.

La víctima fue trasladada de urgencia tras recibir fuertes golpes durante el ataque. Las primeras actuaciones judiciales indican que el incidente se inició cerca de las 19:30, cuando alertaron sobre un altercado familiar en la zona. Finalmente, la causa quedó caratulada como lesiones en contexto de violencia de género

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