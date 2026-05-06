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Sofía Martínez habló sobre los rumores de romance con un famoso cantante: “Conociendo y saliendo para conocer”

La periodista se refirió de su presente sentimental, contó detalles sobre el gesto que generó sospechas y reafirmó su decisión de priorizar su bienestar personal

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Sofía Martínez habló de los rumores de romance con Juan Cruz Costabel de Agapornis

Tras los rumores de romance, llamativas indirectas y hasta insólitas anécdotas, Sofía Martínez decidió aclarar cómo es su vínculo con el músico Juan Cruz Costabel, integrante de Agapornis. La periodista optó por aclarar públicamente su situación y descartar las especulaciones sobre una relación formal. La comunicadora afirmó que está soltera, enfocada en su carrera y que los comentarios que la vinculan con el artista han sido sobredimensionados.

Todo comenzó cuando la periodista fue abordada por un colega, el cual le preguntó por su situación sentimental. “Surgió el rumor de que estas saliendo con uno de los chicos de Agapornis”, comenzó diciendo el cronista al momento de consultarle a la comunicadora. “Escuché la noticia. No es verdad. Lo conozco a Juan Cruz. Es un amor, pero me parece que lo que dijeron fue mucho más elevado que lo que es”, comenzó diciendo Martínez en diálogo con Intrusos (América).

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Luego, el periodista se animó a analizar la situación a raíz de su respuesta: “¿Interpretaron que había una relación más consolidada? Pero te ha cuidado el perro”. Durante la entrevista, la comunicadora habló de su vínculo y sobre una de las versiones que había alimentado la teoría de su supuesto noviazgo: “Sí, me fui a Córdoba y él se quedó con mi perro”. Ese gesto de confianza fue uno de los puntos que despertó sospechas sobre un posible romance.

Así, Sofía desmintió de manera directa la existencia de un romance con Juan Cruz Costabel y recalcó que no mantiene una pareja sentimental con el músico. Insistió en que, si bien lo conoce y le tiene estima, las versiones que circulan en medios y redes sociales no se corresponden con la realidad de su vida personal.

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Primer plano de Sofía Martínez mirando a la derecha, con el pelo recogido y flequillo. Viste una chaqueta oscura, gargantilla marrón y pendiente plateado. Se sienta en una silla rosa
La periodista Sofía Martínez abordó públicamente su proceso de congelación de óvulos, compartiendo su experiencia personal y los desafíos asociados con esta decisión importante.

Más allá del revuelo mediático, Sofía Martínez aseguró encontrarse tranquila y dedicada a su trabajo. Destacó su soltería y su disposición a conocer nuevas personas, sin compromisos sentimentales concretos. “Estoy muy tranquila, soy soltera, estoy muy bien, abocada al trabajo y conociendo y saliendo para conocer”, reconoció.

Martínez también habló sobre decisiones personales de cara al futuro, como su elección de realizar un proceso de congelación de óvulos, convencida de que es positivo abordar el tema con naturalidad y planificación. Señaló que esta opción le brinda tranquilidad, al margen de cómo evolucione su situación sentimental.

Respecto a la posibilidad de formar una familia, la periodista expresó que su meta es construir ese proyecto en conjunto con otra persona. No obstante, remarcó que está preparada para afrontar diferentes escenarios si las circunstancias así lo exigen.

En los últimos días, programas de espectáculos difundieron la idea de un posible romance. Panelistas, como Pepe Ochoa en LAM (América), sugirieron que Martínez habría comenzando un vínculo con Costabel, basándose en comentarios de terceros y relatos recogidos en círculos mediáticos.

La periodista contó el deseo que tiene de ser madre en un futuro (Video: Mientras lavas los platos- Spotify)

Estos rumores se reforzaron cuando, según versiones citadas por los programas, la periodista habría expresado en su programa de streaming: “Estoy acá con mi chongo”. Aunque dicha frase no fue verificada como una cita directa, fue interpretada en algunos ámbitos como una insinuación de una relación naciente.

Como si estas versiones iniciales fueran poco, el episodio que alimentó nuevas sospechas tuvo lugar cuando Sofía Martínez viajó a Córdoba y dejó a su perro al cuidado de Costabel. Para parte del público y seguidores en redes sociales de la joven, este hecho fue interpretado como una señal de confianza que podría implicar una cercanía mayor entre la periodista y el cantante de la banda de cumbia.

La ausencia de fotos juntos, publicaciones en redes o declaraciones directas de los involucrados, refuerza la impresión de que las versiones nacieron más por interpretaciones que por confirmaciones de los protagonistas.

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