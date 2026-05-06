Intentó matar a un hombre en una pelea callejera en Jujuy y fue condenado a seis años de prisión

Apuñaló a un hombre en una pelea callejera y lo condenaron a 6 años de prisión

Un hombre fue condenado a 6 años de prisión efectiva por un intento de homicidio en una barrio de San Salvador de Jujuy. La sentencia derivó de una pelea callejera con un hombre al que le clavó un puñal en el abdomen.

El ataque ocurrió en enero de este año cerca de las 20.30 en Punta Diamante, cuando la víctima, identificada como R. L. V., caminaba junto a su pareja y su primo por la avenida Ricardo Alfonsín, a la altura de la calle Vuelta de Obligado. El agresor, R. R. González, junto a unos familiares comenzaron a insultar a R. L. V., quien respondió al ataque. La situación escaló y derivó en una pelea.

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En ese momento, González extrajo un puñal y le provocó una herida en la parte baja del abdomen. El primo de la víctima también fue agredido por un grupo de personas cuya identidad no lograron establecer.

Tras el ataque, R. L. V. se retiró del lugar por sus propios medios y llegó hasta su domicilio, donde fue atendido por personal del SAME y trasladado de urgencia al Hospital Pablo Soria.

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El ataque ocurrió en enero pasado y la víctima debió recibir asistencia médica en el Hospital Pablo Soria

De acuerdo con lo indicado por el portal de noticias Somos Jujuy, la sentencia la dictó este martes el Tribunal Colegiado conformado por los jueces Rodolfo Miguel Fernández, Mario Ramón Puig y Claudia Cecilia Sadir. La acusación estuvo a cargo del fiscal Juan Sorbello, en representación del Ministerio Público de la Acusación, mientras que la defensa técnica de González estuvo a cargo de la abogada Rita Luciana Vilte.

El tribunal evaluó las pruebas presentadas, entre ellas testimonios y pericias médicas, y determinó la responsabilidad penal del acusado en el hecho. Se consideró el delito de homicidio simple en grado de tentativa, al constatarse que la agresión con arma blanca tuvo como objetivo causar la muerte de la víctima, aunque el resultado letal no se produjo.

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Imputaron a los agresores de Granadero Baigorria

Los delincuentes fueron captados por una de las cámaras de seguridad (Gentileza: La Capital)

Dos jóvenes quedaron detenidos y fueron imputados por tentativa de homicidio y robo agravado tras atacar a un hombre de 54 años y a su madre, una mujer ciega de 84 años, durante una entradera en Granadero Baigorria, en el Gran Rosario. La Fiscalía les atribuyó haber actuado con extrema violencia y el hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

El episodio ocurrió semanas atrás por la noche en una vivienda de la calle Los Naranjos al 3000, ubicada en un barrio residencial próximo a la Ciudad Deportiva del club Rosario Central. Uno de los acusados, de 21 años, fue considerado autor del hecho, mientras que el segundo, de 24 años, se consideró partícipe primario, según la reconstrucción judicial.

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La víctima fue golpeada con una pala -lo que le provocó una fractura de cráneo-, y un machete -con el que le amputaron la primera falange del índice derecho-. La madre del hombre, no vidente y de avanzada edad, también fue agredida a golpes en la cintura y el tobillo. Los asaltantes intentaron huir con un televisor y un celular, aunque la presencia de vecinos en la calle los obligó a abandonar parte del botín.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Eva Perón, donde quedó internado en terapia intensiva, sedado y con asistencia respiratoria. Las lesiones incluyeron fractura de mandíbula y un profundo corte en la cabeza, además de la pérdida del dedo. La policía detuvo a ambos sospechosos horas después en el monte de Celulosa, zona cercana al domicilio atacado, y secuestró el machete, el televisor y el fragmento de dedo amputado.

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La fiscal Anabel Cerutti sostuvo ante el juez la gravedad del ataque y subrayó que la agresión puso en riesgo la vida de la víctima. El juez Federico Rébola dispuso la prisión preventiva por el plazo legal de dos años para ambos imputados, mientras la investigación avanza en el Centro de Justicia Penal de Rosario.