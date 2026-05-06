Comienza el juicio por el crimen del hombre cuyo cuerpo fue encontrado en un freezer en Córdoba

La vivienda donde encontraron el cuerpo

El crimen de Mario Albornoz, hallado sin vida dentro de un freezer en una vivienda de barrio Alto Alberdi, Córdoba, llega esta semana a una instancia clave: comienza el juicio oral contra el único imputado.

La atención pública se concentra en la Cámara Duodécima del Crimen, donde mañana jueves 7 de mayo comenzará el proceso judicial con la participación de jurados populares. Mientras la ciudad observa de cerca, los detalles del caso vuelven a cobrar fuerza a dos años de los hechos.

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La víctima, de 53 años, fue encontrada el 10 de abril de 2024 por su propio hermano tres días después del crimen. El hallazgo se produjo en una casa ubicada sobre la calle Santa Rosa al 3300, donde la escena develó un panorama desconcertante: el cuerpo, congelado, permanecía dentro de un freezer, cubierto por una manta y una almohada. La noticia conmocionó a la comunidad y motivó una investigación que derivó en la detención de un sospechoso.

Según lo informó el portal El Doce.tv, el proceso penal apunta contra Fabián Ricardo Páez, de 39 años, único acusado, quien enfrenta cargos por homicidio criminis causa, una figura penal que contempla la pena de prisión perpetua.

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La fiscalía, encabezada por Guillermo González, reconstruyó los eventos que condujeron al crimen. Según la investigación, Albornoz habría sido asesinado a golpes con un martillo luego de sufrir un robo dentro de su propia casa. La acusación sostiene que el autor del crimen buscó asegurar su impunidad, por lo que la fiscalía atribuye el hecho a un homicidio cometido para ocultar otro delito. El cuerpo permaneció oculto dentro del congelador, lo que dificultó inicialmente la determinación del momento exacto de la muerte.

El caso adquirió notoriedad por la naturaleza del escenario: la vivienda funcionaba como una “pensión trucha”, ya que la víctima subalquilaba habitaciones y también alquilaba un espacio al propio acusado. Páez era considerado un inquilino reciente y mantenía una relación cercana con Albornoz, lo que complicó aún más el análisis de los hechos.

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El cuerpo de la víctima fue encontrado por su propio hermano

Según datos de la investigación, Páez fue detenido dos meses después del hallazgo, tras ser señalado como el último inquilino y una de las personas más allegadas a la víctima. En el juicio, la defensa y la fiscalía deberán debatir sobre las pruebas acumuladas, mientras los jurados populares serán los encargados de decidir si existe responsabilidad penal en el acusado.

Durante el proceso, se presentarán los elementos recolectados por la fiscalía, testimonios de testigos y pericias técnicas. El escenario del crimen, la relación entre la víctima y el imputado, y la motivación económica detrás del hecho serán aspectos clave en la evaluación de los jurados.

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El proceso judicial buscará esclarecer las responsabilidades y determinar si Fabián Ricardo Páez actuó con la intención de asegurar la impunidad tras un robo, como sostiene la fiscalía encabezada por Guillermo González.

La resolución de este caso tendrá un fuerte impacto en la percepción pública sobre la seguridad en Córdoba y el funcionamiento del sistema judicial ante delitos de gravedad. La comunidad aguarda el desenlace del juicio, que marcará un precedente en la provincia por la naturaleza y repercusión del crimen.

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