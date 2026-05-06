El Ejército de Israel atacó varios edificios utilizados por el grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que, bajo la dirección de la Brigada 226, lanzaron una nueva ofensiva contra varios edificios utilizados por la organización terrorista Hezbollah con fines militares en el sur de Líbano.

Según el comunicado difundido por redes sociales, los edificios fueron atacados mientras en su interior operaban miembros de la organización criminal, quienes promovían y ejecutaban planes terroristas contra las FDI y el Estado de Israel. En estos ataques, varios integrantes del grupo chiita fueron eliminados. Los ataques tenían como objetivo asistir a las fuerzas bajo el mando de la División 146.

PUBLICIDAD

Durante la última jornada, las FDI atacaron aproximadamente 25 objetivos de Hezbollah, incluyendo un almacén de material bélico, edificios con funciones militares y otras infraestructuras de la organización.

En la noche del martes y la madrugada del miércoles, la Fuerza Aérea interceptó un objetivo aéreo sospechoso en el espacio donde operan las fuerzas israelíes en el sur del Líbano. Poco después, se lanzó un interceptor hacia otro objetivo con el que se perdió el contacto, sin activación de alertas.

PUBLICIDAD

Las FDI comunicaron en las últimas horas que Hezbollah lanzó varios cohetes, drones explosivos y bombas de mortero que impactaron cerca de las fuerzas israelíes. Por otra parte, informaron que no hubo heridos entre sus efectivos. Minutos más tarde, emitieron avisos de evacuación para 12 localidades en el sur del Líbano ante los ataques aéreos dirigidos contra el grupo terrorista.

Las FDI localizaron un puesto de la organización terrorista Hezbollah en el sur de Líbano

Los residentes de Kaouthariyet al-Saiyad, Ghassaniyeh, Mazraat al-Daoudiyeh, Bedias, Rihan, Zellaya, Bazouriye, Harouf, Habboush, Ansariyeh, Qalaouiyeh y Deir ez-Zahrani recibieron instrucciones de evacuar y desplazarse al menos a un kilómetro de distancia.

PUBLICIDAD

La mayoría de estas localidades se encuentran al norte del río Litani.

“Ante las violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbollah, las FDI se ven obligadas a actuar con la fuerza contra ella y no tienen intención de hacerles daño”, advierte el portavoz del ejército, el coronel Avichay Adraee.

PUBLICIDAD

Los anuncios del Ejército fueron difundidos luego de que el nuevo jefe de la Fuerza Aérea israelí, general Omer Tischler, asumiera el mando el martes con una advertencia directa al régimen iraní, al declarar que el país está dispuesto a movilizar “toda la fuerza aérea hacia el este si es necesario”.

Tischler realizó esta afirmación durante la ceremonia de toma de posesión en la base aérea de Tel Nof, en un contexto de máxima tensión en el Golfo Pérsico tras el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. La advertencia amplía la presión israelí sobre Teherán más allá del frente militar en el estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

El general Omer Tischler asumió la jefatura de la Fuerza Aérea

El jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Eyal Zamir, subrayó en el mismo acto que el Ejército “permanece en alerta máxima en todos los frentes” y está preparado para “responder con fuerza a cualquier intento de dañar a Israel”.

El ministro de Defensa, Israel Katz, fue más explícito y aseguró que Israel respalda los esfuerzos diplomáticos de Washington, pero advirtió que “pronto podríamos tener que intervenir de nuevo para garantizar que se alcancen los objetivos”.

PUBLICIDAD

Katz celebró los ataques israelíes de 2025 contra objetivos en territorio iraní y elogió la coordinación entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos Donald Trump para garantizar que Teherán “no vuelva a representar una amenaza existencial” para Tel Aviv, Washington y el mundo libre.