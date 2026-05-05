Qué es el Life’s Essential 8 y por qué los cardiólogos lo consideran clave para cuidar el corazón

Un estudio de la Boston University School of Medicine demuestra que mantener hábitos saludables durante años reduce hasta un 73% el riesgo de enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar la salud no es solo una decisión puntual, sino un proceso que se construye con el tiempo. Comer bien durante algunos meses o hacer ejercicio de forma esporádica no tiene el mismo impacto que sostener esos hábitos durante años.

Un estudio de la Boston University School of Medicine encontró que mantener una buena salud cardiovascular de manera continua desde la adultez temprana se asocia con una reducción de hasta el 73% en el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón y de fallecer por cualquier causa. Los resultados, basados en datos del histórico Framingham Heart Study, fueron publicados en JACC: Advances.

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La importancia de la constancia en el tiempo

El hallazgo central del trabajo es que no alcanza con tener buenos indicadores en un momento determinado: lo que realmente marca la diferencia es la acumulación de hábitos saludables a lo largo de los años.

Esto incluye mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de forma regular, evitar el tabaquismo, dormir lo suficiente y controlar factores como la presión arterial, el colesterol y el nivel de azúcar en sangre.

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La investigación utilizó datos del Framingham Heart Study, con 3.231 participantes evaluados durante 28 años para analizar la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para medir la salud cardiovascular de forma objetiva, los investigadores utilizaron el indicador Life’s Essential 8, desarrollado por la American Heart Association.

Se trata de una escala que evalúa ocho factores:

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Índice de masa corporal. Colesterol. Presión arterial. Azúcar en sangre. Actividad física. Alimentación. Tabaquismo. Duración del sueño.

Cada persona recibe un puntaje entre 0 y 100. Cuanto más alto es el valor, mejor es el estado de salud cardiovascular. A diferencia de herramientas anteriores, este modelo incorpora el sueño como un componente esencial, lo que permite una visión más completa del bienestar general.

Cómo se realizó el estudio

La investigación se basó en datos del Framingham Heart Study, uno de los proyectos más extensos sobre factores de riesgo cardiovascular. Se analizaron 3.231 personas en Estados Unidos, evaluadas en cinco controles realizados entre 1971 y 1995. A partir de estos datos, los científicos calcularon un puntaje acumulado de salud cardiovascular para cada participante.

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Un mejor puntaje acumulado en la salud cardiovascular se asoció con menos casos de insuficiencia cardíaca y fallecimientos en el largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El seguimiento se extendió durante una mediana de 28 años, lo que permitió observar cómo la evolución de los hábitos influye en la salud a largo plazo. A diferencia de otros estudios que toman una “foto” en un momento puntual, este análisis permitió entender el impacto continuo de los estilos de vida a lo largo del tiempo.

El puntaje promedio de salud cardiovascular fue de 65 sobre 100. Sin embargo, las diferencias entre grupos fueron marcadas. Las personas con los niveles más altos de salud acumulada tuvieron un 73% menos de riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares en comparación con quienes presentaban los valores más bajos.

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Durante el seguimiento se registraron:

935 casos de enfermedad cardiovascular.

412 episodios de insuficiencia cardíaca.

1.484 fallecimientos.

Además, incluso mejoras moderadas en el puntaje a lo largo del tiempo se asociaron con una reducción significativa del riesgo, independientemente de factores como la edad, el sexo o el nivel educativo.

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Por qué empezar temprano marca la diferencia

Adoptar hábitos saludables desde la juventud tiene un efecto acumulativo y es clave para proteger el corazón en la adultez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores destacaron que adoptar hábitos saludables desde edades tempranas es clave para reducir riesgos en etapas posteriores de la vida.

Según explicó Donald Lloyd-Jones, iniciar y sostener conductas favorables desde la juventud tiene un efecto acumulativo que protege el corazón con el paso de los años. Uno de los aportes más relevantes del estudio es que ofrece una herramienta concreta para la prevención.

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El uso regular del indicador Life’s Essential 8 permite a médicos y pacientes identificar áreas de mejora y seguir la evolución de la salud cardiovascular en el tiempo. Por ejemplo, una persona puede detectar si necesita mejorar su alimentación, aumentar la actividad física o prestar más atención al descanso, y hacer ajustes progresivos.

Los resultados refuerzan la idea de que la salud cardiovascular no depende de acciones aisladas, sino de un proceso sostenido. En un contexto en el que aumentan factores de riesgo como la obesidad y el colesterol elevado, contar con herramientas de seguimiento puede ayudar a reducir la carga de enfermedad a nivel individual y colectivo.

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