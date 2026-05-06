Magistrados de Bolivia pidieron a Rodrigo Paz más medidas de protección tras el asesinato de un juez

El juez boliviano Víctor Hugo Claure se dirige al público durante un evento, previo a su trágico asesinato que ha conmocionado al país

Los magistrados de los altos tribunales de Bolivia solicitaron este martes al presidente boliviano Rodrigo Paz la implementación de nuevas medidas de seguridad y protección permanentes, tras el asesinato a tiros del juez Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental (TA), perpetrado por sicarios.

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el TA y el Consejo de la Magistratura presentaron su petición mediante una carta dirigida al mandatario, en la que pidieron que la demanda sea atendida en un plazo máximo de 72 horas.

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“Nos dirigimos a su autoridad para exigir la adopción inmediata de todas las medidas de seguridad, protección y resguardo institucional” para los magistrados del Órgano Judicial, “en igualdad de condiciones a las actualmente dispuestas para los ministros de Estado y las altas autoridades del Órgano Ejecutivo”, señala la misiva.

La solicitud surge ante la “extrema gravedad” del asesinato del magistrado Claure el pasado jueves, “hecho que ha evidenciado de manera alarmante el estado de vulnerabilidad, abandono y desprotección” en el que, según la carta, ejercen su labor las máximas autoridades del sistema judicial.

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante una conferencia de prensa, acompañado por altos miembros de su gabinete (REUTERS/Claudia Morales/Foto de archivo)

En su misiva, los altos jueces calificaron de “inadmisible e intolerable” la ausencia de “mecanismos permanentes, especializados y eficaces de seguridad”, al considerar el nivel de exposición y riesgo de su labor. Solicitaron la asignación de escolta personal permanente, vehículos de seguridad, protocolos especiales de resguardo y mecanismos de reacción inmediata ante posibles atentados. También pidieron que estas medidas se extiendan a sus familiares directos.

Los magistrados advirtieron que la “omisión, demora, indiferencia o falta de acción” del Ejecutivo ante su exigencia será interpretada como un “incumplimiento grave del deber constitucional” de garantizar el funcionamiento de un órgano fundamental del Estado.

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En paralelo, la Policía continúa la búsqueda de los sicarios que, según imágenes de cámaras de seguridad, se acercaron en motocicleta al taxi que transportaba al magistrado Víctor Hugo Claure y le dispararon. Los investigadores sospechan que el crimen estaría vinculado a decisiones de Claure sobre temas de tierras.

El coronel David Gómez, comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, detalló que el magistrado Víctor Hugo Claure regresaba a su alojamiento en un taxi tras asistir a una cena, acompañado por una funcionaria judicial. Tras dejar primero a la colega en su domicilio, el vehículo fue interceptado por dos hombres en motocicleta; uno de ellos descendió y disparó contra Claure, quien se encontraba en el asiento delantero.

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Agentes de la Policía Boliviana y vehículos policiales en el lugar donde fue asesinado el juez Víctor Hugo Claure en Bolivia.

El fiscal de Santa Cruz de la Sierra, Alberto Zeballos, informó que la autopsia determinó que Claure murió de forma “instantánea” por el impacto de cuatro proyectiles que afectaron ambos pulmones y el corazón. El juez falleció antes de llegar al hospital.

Zeballos confirmó que una comisión de fiscales y peritos forenses trabaja junto a la Policía para identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen. “Estamos realizando todos los esfuerzos necesarios para poder esclarecer esta clase de ilícitos”, señaló el fiscal, quien calificó el hecho como un suceso que “enluta a todo un sistema de justicia”.

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Tras el asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure, la Policía activó “cápsulas de seguridad” para proteger a 13 altos magistrados que se encontraban en Santa Cruz por el mismo evento al que asistía Claure. “En este momento tenemos a trece magistrados que están con seguridad para poderlos trasladar al aeropuerto”, informó el coronel Gómez.

Por su parte, Rodrigo Paz expresó su “solidaridad” con la familia del juez e instó a la población a evitar especulaciones sobre las causas del crimen. Los altos tribunales del Órgano Judicial solicitaron a la Fiscalía actuar con “celeridad” para identificar a los responsables.

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(Con información de EFE)