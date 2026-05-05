Los medicamentos más recientes para la migraña reducen los días de dolor de cabeza con menos efectos secundarios

MARTES, 5 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- La migraña crónica puede ser difícil de tratar, pero nuevas investigaciones están ayudando a identificar las opciones más efectivas.

En una nueva y extensa revisión, publicada hoy en Annals of Internal Medicine, los investigadores analizaron 43 ensayos clínicos que involucraban adultos con migraña crónica, definida como dolores de cabeza 15 o más días al mes.

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La evidencia más sólida apuntaba a una clase más reciente de medicamentos llamada terapias dirigidas al CGRP, según los resultados. Se demostró que estos fármacos reducían los días mensuales de migraña en aproximadamente dos y generalmente se toleraban bien. Ejemplos de terapias dirigidas al CGRP incluyen eptinezumab (nombre comercial, Vyepti) y atogepant (Qulipta).

El CGRP es una proteína que se encuentra en el cerebro y el sistema nervioso y que se dispara durante las migrañas, provocando dolor e inflamación. Los medicamentos están diseñados para bloquear ese proceso.

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Disponibles en forma de inyecciones, infusiones, pastillas y un spray nasal, también se encontró que los fármacos tenían menos efectos secundarios que los tratamientos anteriores.

En comparación, la evidencia mostró que la toxina botulínica, o Botox, puede ofrecer algún beneficio pero con menos certeza y más efectos secundarios, lo que puede provocar una caída del tratamiento.

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Para medicamentos antiguos como topiramato, valproato y propranolol, la evidencia también era limitada y aún menos fiable.

Los investigadores afirman que se necesitan más estudios independientes sobre terapias CGRP, especialmente sobre la seguridad y la adherencia a largo plazo.

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Añaden que, aunque las terapias más nuevas parecen mostrar más potencial, el tratamiento adecuado depende de las necesidades y preferencias individuales del paciente, así como del coste. Recomiendan hablar con tu profesional sanitario para encontrar la mejor opción.

Malahat Khalili, del Instituto Michael G. DeGroote para la Investigación y Cuidado del Dolor en la Universidad McMaster en Hamilton, Ontario, Canadá, lideró el estudio.

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Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre los inhibidores de CGRP.

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FUENTE: HealthDay TV, 5 de mayo de 2026