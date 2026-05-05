Salud

Los medicamentos más recientes para la migraña reducen los días de dolor de cabeza con menos efectos secundarios

Healthday Spanish

Guardar
Imagen XOZVGTULMZAXZENTURDQJVMQAM

MARTES, 5 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- La migraña crónica puede ser difícil de tratar, pero nuevas investigaciones están ayudando a identificar las opciones más efectivas.

En una nueva y extensa revisión, publicada hoy en Annals of Internal Medicine, los investigadores analizaron 43 ensayos clínicos que involucraban adultos con migraña crónica, definida como dolores de cabeza 15 o más días al mes.

PUBLICIDAD

La evidencia más sólida apuntaba a una clase más reciente de medicamentos llamada terapias dirigidas al CGRP, según los resultados. Se demostró que estos fármacos reducían los días mensuales de migraña en aproximadamente dos y generalmente se toleraban bien. Ejemplos de terapias dirigidas al CGRP incluyen eptinezumab (nombre comercial, Vyepti) y atogepant (Qulipta).

El CGRP es una proteína que se encuentra en el cerebro y el sistema nervioso y que se dispara durante las migrañas, provocando dolor e inflamación. Los medicamentos están diseñados para bloquear ese proceso.

PUBLICIDAD

Disponibles en forma de inyecciones, infusiones, pastillas y un spray nasal, también se encontró que los fármacos tenían menos efectos secundarios que los tratamientos anteriores.

En comparación, la evidencia mostró que la toxina botulínica, o Botox, puede ofrecer algún beneficio pero con menos certeza y más efectos secundarios, lo que puede provocar una caída del tratamiento.

Para medicamentos antiguos como topiramato, valproato y propranolol, la evidencia también era limitada y aún menos fiable.

Los investigadores afirman que se necesitan más estudios independientes sobre terapias CGRP, especialmente sobre la seguridad y la adherencia a largo plazo.

Añaden que, aunque las terapias más nuevas parecen mostrar más potencial, el tratamiento adecuado depende de las necesidades y preferencias individuales del paciente, así como del coste. Recomiendan hablar con tu profesional sanitario para encontrar la mejor opción.

Malahat Khalili, del Instituto Michael G. DeGroote para la Investigación y Cuidado del Dolor en la Universidad McMaster en Hamilton, Ontario, Canadá, lideró el estudio.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre los inhibidores de CGRP.

FUENTE: HealthDay TV, 5 de mayo de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Es bióloga, su hijo sufre una condición autoinmune severa y creó un suplemento con erizos de mar que alivia síntomas

La investigadora Tamara Rubilar contó en Infobae al Mediodía cómo su investigación en Puerto Madryn derivó en un suplemento de venta libre que ya usan pacientes con enfermedades autoinmunes y ELA

Es bióloga, su hijo sufre una condición autoinmune severa y creó un suplemento con erizos de mar que alivia síntomas

Cómo el consumo de hamburguesas poco cocidas aumenta el riesgo de infecciones graves

Especialistas señalaron un peligro elevado de enfermedades severas por Escherichia coli y otras bacterias al ingerir carne molida insuficientemente cocinada, lo que ha motivado alertas sanitarias y cambios regulatorios

Cómo el consumo de hamburguesas poco cocidas aumenta el riesgo de infecciones graves

Cruceros y enfermedades infecciosas: qué reveló una revisión científica sobre la preparación de los puertos ante brotes

Investigadores de Alemania analizaron las evidencias sobre cómo responden los puertos cuando un crucero arriba con un brote activo a bordo. Qué recomendaciones hicieron sobre la coordinación entre barcos, puertos y autoridades sanitarias para cuidar mejor la salud de los pasajeros

Cruceros y enfermedades infecciosas: qué reveló una revisión científica sobre la preparación de los puertos ante brotes

Hospitales universitarios de la UBA: los directores médicos afirman que solo podrán funcionar 45 días más

Las autoridades de los 6 centros de salud de la Universidad de Buenos Aires volvieron a reclamar por la aplicación de la ley de financiamiento aprobada el año pasado. Advirtieron que sin fondos no podrán garantizar la continuidad de la atención. La respuesta del Gobierno

Hospitales universitarios de la UBA: los directores médicos afirman que solo podrán funcionar 45 días más

El jugo natural que puede potenciar el efecto de los antibióticos contra las infecciones urinarias

Investigadores de Canadá probaron una combinación poco común para combatir este tipo de enfermedades. Por qué los resultados abren preguntas sobre el futuro de los tratamientos y el papel de los productos naturales frente a la resistencia bacteriana

El jugo natural que puede potenciar el efecto de los antibióticos contra las infecciones urinarias

DEPORTES

Con Julián Álvarez como titular, Atlético de Madrid iguala contra Arsenal por las semifinales de la Champions League

Con Julián Álvarez como titular, Atlético de Madrid iguala contra Arsenal por las semifinales de la Champions League

“Cerré mis ojos y quise despertarte”: la emotiva despedida de los seres queridos del polista que falleció durante un partido

El modelo matemático que acertó el campeón de los últimos tres Mundiales pronostica un ganador inédito: cómo le iría a Argentina

El consejo del ingeniero de Alpine que fue clave para que Franco Colapinto lograra su mejor resultado en la Fórmula 1

Francisco Comesaña superó la qualy y habrá 11 argentinos en el Masters de Roma

TELESHOW

Pamela Pombo detalló la violencia que sufrió de su exmarido: “En el momento no te das cuenta”

Pamela Pombo detalló la violencia que sufrió de su exmarido: “En el momento no te das cuenta”

Muni Seligmann celebró la vida de su hijo Vicente en su primer cumpleaños: “¡Hermoso y desafiante!"

“Marginal, fondo de olla y cringe”: Yanina Latorre arremetió con dureza contra Furia

La foto de Priscila Crivocapich con el Rifle Varela en su cumpleaños número 43 en medio de rumores de romance

Liniers, de la conquista del The New Yorker a ilustrar al Dibu Martínez en su documental: “Es un héroe de comic”

INFOBAE AMÉRICA

Embajadores de Irán y Rusia participaron en la posesión del gobernador “evista” Leonardo Loza en Bolivia

Embajadores de Irán y Rusia participaron en la posesión del gobernador “evista” Leonardo Loza en Bolivia

Zelensky denuncia el “cinismo absoluto” de Rusia: mientras anuncia una tregua, sus ataques dejan 18 muertos en Ucrania

La Nobel iraní Narges Mohammadi sigue en estado crítico mientras su familia teme que el régimen use su enfermedad para aislarla

Rearme militar en Europa: entre recortes sociales y endeudamiento récord

Retiran populares papas fritas en bolsa del mercado por posible contaminación con salmonella