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“No sé quién es”: el ácido cruce de Leandro Paredes con el banco de Barcelona de Ecuador en la derrota de Boca

La figura del Xeneize se enojó con el ayudante de campo de César Farías durante el partido y luego le apuntó al DT

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El jugador Leandro Paredes, con la camiseta número 5 de Boca Juniors, interactúa en una discusión con miembros del equipo Barcelona SC. Ocurrió en el duelo por la Copa Libertadores

Boca Juniors cayó 1-0 ante Barcelona SC en Guayaquil y sumó su segunda derrota consecutiva en la Copa Libertadores 2026, por la cuarta fecha del Grupo D. El único gol del partido lo convirtió el argentino Héctor Tito Villalba —formado en San Lorenzo— en un contraataque al minuto 27 del segundo tiempo. La noche del Xeneize se complicó aún más con la lesión del arquero Leandro Brey y la expulsión de Santiago Ascacibar.

El campo de juego, castigado por una tormenta que dejó charcos a lo largo de todo el terreno, fue tan adverso como el resultado. Y propició un juego cargado de roces y tensiones, que se vieron reflejadas a cada instante del encuentro. Por ejemplo, entre Leandro Paredes y el banco local.

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Instantes después de la roja a Ascacibar, mientras el campeón del mundo con Argentina dialogaba con el árbitro Carlos Betancur -de polémica actuación- se le ubicó detrás Grenddy Perozo, ayudante de campo de César Farías; ambos ex selección de Venezuela. La secuencia incomodó al volante, quien le espetó ante las cámaras: “¿Querés jugar un ratito?“.

Las burbujas no se disiparon. Hubo más idas y vueltas y, luego del partido, Paredes lanzó un dardo cargado de veneno ante los micrófonos de Fox Sports. “¿Farías? No sé qué dijo, tengo mucho respeto, yo no hablo antes ni después, me debe conocer de algún lado, no lo sé, no sé quién es, no importa”, azotó.

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El partido nació torcido para Boca. A los 22 minutos del primer tiempo, Brey recibió un golpe en las costillas en un choque con un rival y abandonó el campo entre lágrimas. Lo reemplazó Javier García, de 39 años, quien no había atajado desde el 10 de marzo de 2024 —786 días sin actividad—, en un triunfo de Boca ante Racing por 4-2.

Antes del descanso, el colombiano Betancur expulsó a Ascacíbar por una patada en la cabeza a Milton Céliz cuando el jugador de Barcelona estaba en el suelo. El VAR ratificó la decisión. El partido siguió con diez hombres por lado porque Céliz también vio la roja en el segundo tiempo, tras un golpe con el codo sobre Leandro Paredes que el sistema de video también confirmó.

  • Las principales alternativas del encuentro

Con paridad numérica y el campo en malas condiciones, Boca no pudo imponer su juego. El equipo de Claudio Ubeda generó algunas situaciones —Miguel Merentiel desaprovechó un mano a mano ante el arquero José Contreras y Exequiel Zeballos tuvo la más clara del complemento— pero le faltaron profundidad y precisión. Barcelona supo leer los espacios. A los 72 minutos, Jhonny Quiñónez desbordó por la derecha, asistió a Villalba y el ex San Lorenzo definió junto al palo para el 1-0. García evitó el segundo con una tapada en el cierre del partido ante un nuevo remate del mismo Villalba.

“Lamentablemente no pudimos convertir, erramos bastantes ocasiones claras, pero el rival también juega. La cancha estaba para los dos igual, seguramente favoreció a ellos porque no pudimos hacer lo que habíamos preparado”, analizó el ex Roma y PSG tras el encuentro.

Con seis puntos, Boca quedó igualado en la cima del Grupo D con Universidad Católica y Cruzeiro, que tienen un partido menos y se miden este miércoles en Chile. Si el equipo brasileño gana o empata esa noche, el Xeneize podría cerrar la fecha en el tercer lugar de la zona. El panorama obliga al equipo de la Ribera a ganar sus dos encuentros restantes como local en La Bombonera: ante Cruzeiro el martes 19 de mayo y ante Universidad de Chile en la última fecha.

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