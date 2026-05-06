7 frases de Úbeda tras la derrota de Boca en Ecuador: del lamento por la falta de contundencia al malestar interno por otra expulsión

Boca Juniors sufrió una dura derrota en Ecuador ante Barcelona y se complicó en la Copa Libertadores. Claudio Úbeda habló en la conferencia de prensa posterior al encuentro y reconoció que el Xeneize desperdició sus mejores chances antes de recibir el golpe que terminó por decidir la noche en Guayaquil.

“Las oportunidades de gol las tuvimos primero antes de que nos convirtieran. Eso hubiese cambiado el trámite del partido”, admitió el entrenador de Boca. El único gol del partido, correspondiente a la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, lo marcó Héctor Villalba cuando promediaba la segunda parte.

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En este sentido, Úbeda negó que el gol de “Tito” Villalba fuese producto de un error propio o de una presión sostenida del rival, sino de una pérdida de pelota en zona ofensiva: “Quizás no estábamos mal parados, sino que fue un error de una pérdida de pelota sin tanta presión del rival”.

El partido se disputó bajo condiciones extremas. Una tormenta dejó el terreno de juego con charcos y en estado deplorable, al punto de que el plantel visitante no pudo completar la entrada en calor sobre el campo. “De antemano ya sabíamos que las condiciones no iban a ser buenas, había mucha agua y no se podía jugar bien por bajo”, señaló Úbeda sobre este tema. Aun así, el técnico consideró que su equipo generó las situaciones necesarias para llevarse otro resultado: Miguel Merentiel desperdició un mano a mano ante el arquero José Contreras, y Exequiel Zeballos tuvo la más clara del complemento sin poder convertir.

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La noche se complicó aún más con la expulsión de Santiago Ascacíbar antes del descanso, tras una patada en la cabeza a Milton Céliz confirmada por el VAR. Úbeda no cuestionó la decisión arbitral —“la expulsión, por lo que se ve, está bien expulsada, no tengo reproches”— pero sí marcó el peso de jugar con inferioridad numérica: “Nos condiciona un poco jugar con uno menos, ya lo sufrimos en el anterior partido (ante Cruzeiro por la expulsión de Bareiro) y eso es un tema que hay que tratar de evitarlo. Creemos que habiendo tenido los once en el campo seguramente hubiese sido otro el resultado”. El partido continuó con diez jugadores por lado, ya que Céliz también vio la roja en el segundo tiempo por un golpe de brazo sobre Leandro Paredes.

A las bajas tácticas se sumó una urgencia en el arco. Leandro Brey abandonó el campo al minuto 22 del primer tiempo con una lesión en las costillas tras un choque con un rival, entre lágrimas. En su lugar ingresó Javier García, de 39 años, quien no atajaba desde el 10 de marzo de 2024 —786 días sin actividad—, en una victoria de Boca ante Racing por 4-2. García evitó el segundo gol xeneize con una tapada en el cierre ante un nuevo remate del propio Villalba. La situación del plantel de arqueros se agrava porque Agustín Marchesín ya arrastraba una rotura de ligamentos de rodilla.

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Con seis puntos, Boca quedó igualado en la cima del Grupo D con Universidad Católica y Cruzeiro, aunque estos dos equipos tienen un partido menos. Si el conjunto brasileño gana o empata su duelo ante los chilenos este miércoles en Santiago, el Xeneize podría terminar la fecha en la tercera posición de la zona. Frente a ese escenario, Úbeda recurrió al peso de la localía: “Confiamos plenamente en cómo jugar en nuestra cancha, sabemos lo que implica jugar los dos partidos que nos quedan en la Bombonera“.

Los compromisos que le quedan a Boca en la fase de grupos son ante Cruzeiro el martes 19 de mayo y ante Universidad de Chile en la última fecha, ambos en el estadio de la Ribera. Antes de eso, el sábado 9 de mayo, el equipo recibirá a Huracán desde las 19 horas por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

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Más frases de Claudio Úbeda tras la derrota de Boca en Ecuador:

“Obviamente que nos da bronca porque vemos que las situaciones las pudimos crear y no concretamos. Más allá de las dificultades que generó el campo de juego por la condición climática y las expulsiones, creo que siempre tuvimos nosotros primero las chances de convertir y lamentablemente no nos tocó. Eso es lo que más angustia me da”.

“No sé si el gol fue un error no forzado, quizás un mal rechazo en zona ofensiva que nos agarró mal parados fue la consecuencia de ese gol. Seguramente que es un tema que seguir viéndolo bien, porque en estos partidos los pequeños detalles son los que marcan el destino y el resultado del partido”.

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