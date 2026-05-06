Ratificaron la prisión preventiva de uno de los acusados de ayudar a encubrir el femicidio de Erika Álvarez

Mientras que Sosa permanece imputado en calidad de autor, los otros tres detenidos fueron acusados de encubrimiento

Mientras que la Justicia de Tucumán continúa con la investigación por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, este martes, se definió que Nicolás Navarro continúe detenido en el penal luego de que se le denegara el arresto domiciliario. Se trata de uno de los hombres acusados de haber ayudado al principal imputado, Felipe “El Militar” Sosa, a deshacerse del cadáver.

Después de que el tribunal de apelación rechazara el pedido presentado por la defensa, se confirmó que el acusado deberá cumplir con la prisión preventiva, en el marco de la investigación por el asesinato de la joven de 25 años, cuyo cuerpo fue hallado el 8 de enero en un basural de la zona de Manantial Sur, en la localidad de Yerba Buena.

PUBLICIDAD

La resolución fue dictada durante una audiencia oficial tras la apelación contra la decisión adoptada el 21 de abril, cuando ya se había denegado un planteo similar. En esta ocasión, la jueza del Tribunal Superior volvió a rechazar el requerimiento y dispuso medidas de seguimiento para asegurar el tratamiento médico del imputado.

De acuerdo con la decisión del tribunal, Navarro permanecerá privado de la libertad al menos hasta el vencimiento de la medida cautelar, previsto para dentro de aproximadamente tres semanas. Actualmente, se encuentra imputado por encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave, en calidad de autor.

PUBLICIDAD

La zona en donde fue descartado el cuerpo de la joven

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, encabezada por el fiscal Pedro Gallo, con la intervención de la auxiliar de fiscal Carolina Brito en la última audiencia. Según la información publicada por Contexto Tucumán, en la causa también permanecen detenidos Felipe Sosa, Justina Gordillo y Jorge Orlando Díaz.

Hasta el momento, la acusación estableció que, durante la madrugada del 7 de enero de 2026, Sosa (con la participación de otras personas aún no identificadas) habría dado muerte a Érika Antonella Álvarez mediante violencia física, provocándole traumatismos cráneofaciales y cervicales. El cuerpo de la joven fue hallado al día siguiente en un basural, hecho que motivó la actual pesquisa penal.

PUBLICIDAD

Durante su declaración judicial, Navarro aseguró que recibió una llamada urgente de Sosa a las 06:50 horas. “Se me clavó una chica”, le habría manifestado, para después solicitarle que acudiera a su vivienda en la calle Santo Domingo al 1100.

De acuerdo con información publicada por La Voz del Interior, el acusado llegó al domicilio cerca de las 09:00 y encontró al militar “nervioso”, portando una pala y mostrando un cuerpo en el interior de la casa. Sin embargo, el por entonces testigo aseguró no haber reconocido a la víctima ni haberle visto el rostro.

PUBLICIDAD

Felipe Sosa fue detenido en Buenos Aires, tras fugarse al enterarse que lo buscaban por el crimen de Erika (Gentileza: La Gaceta)

En ese momento, indicó que Sosa habría iniciado un plan para deshacerse del cuerpo de la joven durante las primeras horas de la mañana. Según la información del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), el recorrido fue diseñado para evitar calles y zonas con cámaras de seguridad activas, aunque algunos registros permitieron reconstruir parte del trayecto realizado hasta el basural.

A las 10:33, una cámara captó a un individuo colocando una bolsa en una camioneta Volkswagen Amarok frente a la vivienda. El vehículo desapareció de los registros por casi 23 minutos, período en el que, de acuerdo con la investigación, Sosa habría bordeado la propiedad para acceder por la calle Guyanas, eludiendo zonas vigiladas, y finalmente cargando el cuerpo en la caja del vehículo.

PUBLICIDAD

Minutos más tarde, precisamente a las 10:57, la misma camioneta fue vista de nuevo frente al domicilio. A las 11:09 fue registrada en la Avenida Mate de Luna; a las 11:37 en la confluencia de las avenidas Colón y Roca; y a las 11:47 ingresó al barrio Manantial Sur, donde permaneció brevemente en la ubicación donde el cuerpo de Erika sería hallado posteriormente. Se estimó que el acusado solo habría necesitado entre 10 y 15 minutos para abandonar el cadáver.

Las cámaras también documentaron el regreso del vehículo. Tras abandonar la zona descampada, fue avistado nuevamente en el Camino de Sirga a las 12:08, y minutos después, a las 12:11, en la Avenida Aconquija, antes de regresar a las inmediaciones de la vivienda de Sosa.

PUBLICIDAD

Luego de que los registros de cámaras y el testimonio de Navarro permitieran a la Fiscalía reconstruir la secuencia de hechos y los movimientos del acusado durante la mañana en que se habría perpetrado el traslado y abandono del cuerpo, consideraron que el hombre colaboró en el ocultamiento del cuerpo y de otros rastros del hecho con el objetivo de favorecer la impunidad y entorpecer la investigación.