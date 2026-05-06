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El desgarrador llanto de Manuel en Gran Hermano al conocer la muerte de su perra, Ámbar: “Te voy a extrañar toda la vida”

La noticia del fallecimiento de su mascota quebró al participante dentro del reality show y generó una ola de apoyo, mostrando el lado más humano del reality y de sus compañeros

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La muerte de Ámbar, la perrita de Manuel Íbero, generó uno de los momentos más emotivos en Gran Hermano Generación Dorada (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se detuvo este martes ante uno de los momentos más tristes y humanos de la temporada. Manuel Íbero, uno de los participantes más queridos por el público y sus compañeros, recibió la noticia de la muerte de su perrita Ámbar, compañera inseparable y uno de los grandes amores de su vida. La escena, captada por las cámaras del reality, conmovió a todos y dejó en evidencia el peso de las emociones personales incluso en el contexto de aislamiento del juego.

La historia de Manu y Ámbar era conocida por quienes siguen el programa. Desde su ingreso, el joven contó más de una vez cuánto significaba para él su mascota: “Es lo mejor que me pasó en la vida, mi mejor compañera”, había dicho, recordando que Ámbar llegó como regalo de cumpleaños durante la pandemia y se transformó en su cable a tierra en los tiempos más difíciles.

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Manuel Íbero fue notificado sobre el fallecimiento de su mascota por la producción de Gran Hermano, en una rara excepción a las reglas del aislamiento
Manuel Íbero fue notificado sobre el fallecimiento de su mascota por la producción de Gran Hermano, en una rara excepción a las reglas del aislamiento

La noticia del fallecimiento de Ámbar fue comunicada a Manuel por la producción de Gran Hermano, a pedido de su familia. En el reality, las reglas sobre romper el aislamiento son estrictas, pero situaciones de este nivel de impacto personal suelen ameritar una excepción. Manu fue llamado al confesionario y luego al SUM, donde finalmente le informaron lo sucedido. A partir de ese momento, el dolor fue imposible de contener.

Las cámaras registraron a Manuel saliendo del SUM completamente desbordado por la emoción. “Falleció Ámbar”, alcanzó a decir entre lágrimas, y fue recibido en el antebaño por Emanuel Di Gioia y Yanina Zilli, quienes lo abrazaron en un intento de consolarlo. Pronto se sumaron más compañeros, entre ellos Grecia Colmenares, que también rompió en llanto al ver el sufrimiento de Manu. La tragedia, en medio del juego, se volvió un hecho compartido y generó una ola de empatía y contención dentro de la casa.

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Visiblemente afectado, Manuel se recostó en una reposera y, entre sollozos, habló de lo que significaba su perra para él: “Te voy a extrañar toda la vida, Ámbar, te voy a extrañar toda la vida”, repitió, incapaz de contener el llanto. “No quiero estar sin vos, pero gracias. Te amo, te amo y te voy a amar siempre”, expresó, poniendo en palabras el vacío y la gratitud por los años compartidos.

Manuel Íbero no pudo contener el llanto al recordar los años compartidos con Ámbar, lamentando no haber estado en sus últimos momentos
Manuel Íbero no pudo contener el llanto al recordar los años compartidos con Ámbar, lamentando no haber estado en sus últimos momentos

La perrita, que apenas tenía seis años, murió mientras dormía y no sufrió, pero Manu lamentó profundamente no haber podido acompañarla en sus últimos momentos. “Tenía que estar yo, no la pude despedir tampoco. De todas las cosas que podía pensar acá, lo único que no pensé fue en esto”, se sinceró con sus compañeros, en un testimonio que caló hondo en quienes lo rodeaban y también en la audiencia.

La pérdida de una mascota es, para muchos, uno de los dolores más profundos. Los vínculos que se construyen con los animales de compañía están hechos de rutinas, silencios y gestos cotidianos que, al desaparecer, dejan un hueco difícil de explicar. En el caso de Manuel, el aislamiento del reality potenció la angustia: no poder estar cerca de los suyos, ni despedirse de Ámbar, volvió todo aún más duro.

Sus compañeros intentaron acompañarlo de distintas maneras. “Hoy es un día medio difícil para Manu, él siempre hablaba de su perrita y la noticia de hoy lo afectó muchísimo, es entendible, pobre”, comentó Eduardo Carrera, reflejando el sentimiento general de la casa. “Fue una muerte natural la muerte de la perrita de Manu y estamos todos afligidos”, agregó, mostrando cómo la noticia alteró el clima habitual del juego.

El profundo vínculo entre Manuel y Ámbar se destacó desde el ingreso del participante, quien describió a la perra como su mayor compañera
El profundo vínculo entre Manuel y Ámbar se destacó desde el ingreso del participante, quien describió a la perra como su mayor compañera

La repercusión traspasó las paredes de Gran Hermano y llegó a las redes sociales, donde la noticia generó una ola de mensajes de apoyo y solidaridad para Manu. Zoe Bogach, expareja de Manuel y también participante del reality, compartió en TikTok su dolor por la muerte de Ámbar: “No entiendo qué pasó. Quisiera saber qué pasó. Más allá de todo, yo amaba a esa perra, de verdad. ¡Me duele mucho! ¡Dios!”. Zoe recordó el vínculo que tenía con la mascota incluso después de separarse de Manu y confesó estar muy angustiada.

En medio del dolor, Manu intentó recomponerse y, aunque agradeció el apoyo de sus compañeros, no pudo evitar volver a quebrarse al recordar los momentos vividos con Ámbar. “Gracias por todo lo que me enseñaste”, se lo escuchó decir, dejando en claro que el amor por su perrita va mucho más allá de cualquier juego, competencia o pantalla de televisión.

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