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Gimena Accardi contó la dura decisión que tomó tras su separación de Nico Vázquez: “Conozco mis límites y lo que me duele”

A casi un año de su separación, la actriz recordó cómo vivió mediáticamente ese momento y relató cómo su grupo de amigas la ayudó a superar esa situación

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Gimena Accardi contó cuánto le afectó el hate en redes tras su separación de Nico Vázquez

A casi un año de su separación de Nico Vázquez, Gimena Accardi recordó la drástica decisión que tomó en ese entonces para alejarse del escándalo mediático que representó poner punto final a una de las relaciones más famosas del espectáculo argentino. La actriz relató la angustia que sintió en aquel entonces y cómo su círculo íntimo de amigas la ayudó a sobrepasar la situación.

Todo sucedió cuando la actriz visitó el programa de Mario Pergolini, Otro día Perdido (Eltrece). “¿Qué momento, no Gime, de estar tan expuesta? En ese momento uno no sabe qué hacer. Uno dice, en algún momento tiene que parar y no para”, le dijo el conductor para abordar el tema. Sin mencionar la situación, ni a su expareja, Nico Vázquez, Accardi relató: “Yo apagué todo sinceramente. Pasó el tiempo, ya casi un año y podemos divertirnos. Yo creo que el humor también te salva de esas situaciones”.

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Fue entonces cuando Gimena recordó la tajante pero eficiente práctica que la ayudó a no verse influida por las repercusiones mediáticas: “Pero en ese momento particularmente nunca más prendí la tele, cerré todas las redes sociales y me refugié en mi casa con mis amigas. Preferí no verlo por mi salud mental, porque sabía que si lo veía me iba a arruinar y en ese sentido soy una persona con mucho análisis y conozco mis límites, debilidades y sé lo que me duele. Tardo mucho en recomponer ese dolor”.

Gimena Accardi recordó el derrumbe que vivió en Miami

Con el correr de la charla, Gimena abordó otro de los momentos más sensibles de su vida junto a Vázquez, el día que se salvaron de un derrumbe en Miami. “Fueron segundos, literalmente. Vos sabés que nosotros nunca lo hablamos en las notas ese tema. Yo esa mañana me desperté y salimos a caminar con Nico, porque estábamos laburando, hacía un mes que estábamos ahí. Estábamos trabajando y estábamos en el departamento de una persona que conocíamos y no me acuerdo qué me había pasado y yo le venía diciendo: “Yo no creo en los milagros. Yo cada vez que pido un milagro...” Venía de morir mi viejo. O sea, había muerto mi viejo en pandemia. Esto fue 2021″, comenzó diciendo la actriz.

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Luego, Accardi continuó relatando su frustración al no ser escuchada por Dios: “Yo le decía eso, le digo: “Yo pido, pido, pido, pero Dios no me los concede”. Yo un montón de gente veo que le ocurren los milagros. Soy una persona religiosa, pero no soy supercatólica. Creo que hay algo. Y la verdad, me han pasado cosas que me lo corroboran mucho, sobre todo desde la muerte de mi vieja, cuando yo tenía 18, y conexiones que me demuestran que están acá de algún otro modo. Pero ese día, particularmente esa mañana, le dije eso, que yo me angustio porque no se me cumplían los milagros”.

Gimena Accardi cómo vivió la fama durante su juventud

Acto seguido, la invitada recordó las sensaciones que vivió en ese instante de terror y confusión: “Y esa misma noche nos sucede este milagro, pues realmente fueron segundos, somos los primeros testigos, somos los que estábamos adentro del ascensor. Lo primero que se derrumba es el estacionamiento donde nosotros estábamos ahí. Nosotros tuvimos que hablar ante el FBI, dar nuestras declaraciones por testigos absolutos del momento, porque aparte la torre que se derrumbó murieron todos”.

Para cerrar, Gimena destacó cómo, tras sobrevivir a esta situación se dio cuenta de que Dios sí la había escuchado: “La primera columna que se derrumba, que es el estacionamiento, nosotros estamos arriba del ascensor, que justo se abre, porque viste que en Miami frenan en recepción, abren las puertas, cierran y va a tu piso. Y cuando frena en recepción es el primer estruendo, como si fuera una explosión enorme, y dije salí del ascensor. Quedamos en el hall un rato. Segundo estruendo, que es la segunda columna. Y ahí, sí. Correr. Mi primer milagro”.

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