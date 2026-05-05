La estrategia de resolución de problemas mejora la salud mental en jóvenes con cáncer

MARTES, 5 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Una intervención de formación en habilidades para resolver problemas es eficaz para reducir la depresión y la ansiedad en adultos jóvenes recién diagnosticados con cáncer, según un estudio publicado en línea el 21 de abril en JAMA Network Open.

Katie A. Devine, Ph.D., del Instituto del Cáncer de Rutgers en New Brunswick, Nueva Jersey, y sus colegas evaluaron si la intervención de formación en habilidades de resolución de problemas Bright IDEAS-Young Adult basada en terapia cognitivo-conductual es eficaz para reducir los síntomas de depresión y ansiedad y mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de jóvenes recién diagnosticados con cáncer, en comparación con la atención habitual mejorada con la atención psicosocial estándar. El análisis incluyó a 344 jóvenes adultos (de 18 a 39 años) en un plazo de cuatro meses tras el primer diagnóstico de cáncer y que estaban siendo sometidos a terapia sistémica.

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Los investigadores encontraron que a los seis meses, el grupo Bright IDEAS mostró mejoras significativamente mayores que la atención habitual mejorada para la depresión (estimación del tamaño del efecto, −3,23 puntos), la ansiedad (estimación del tamaño del efecto, −2,43 puntos) y la calidad de vida relacionada con la salud (estimación del tamaño del efecto, 3,40 puntos). Las mejoras en la depresión y la ansiedad se debieron en parte a una mayor capacidad de resolución de problemas, impulsadas por la reducción de la orientación negativa hacia los problemas. El efecto del tratamiento fue moderado por sexo y educación, siendo mayor el efecto del tratamiento sobre la ansiedad en hombres (estimación del tamaño del efecto, −5,29 puntos) y el efecto del tratamiento sobre la ansiedad y la depresión (estimaciones del tamaño del efecto, −6,94 puntos y −7,47 puntos, respectivamente) mayor para quienes tenían menor nivel educativo.

"Los participantes de Bright IDEAS se sintieron menos abrumados y más empoderados", dijo Devine en un comunicado. "Esto demuestra que una intervención relativamente breve impartida por profesionales formados puede tener un impacto profundo en el bienestar del paciente."

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