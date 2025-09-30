Expertos explican por qué la grasa en los brazos es difícil de eliminar (Freepik)

Eliminar la grasa en los brazos es una preocupación frecuente tanto en quienes buscan mejorar su salud como en los que desean un cambio estético. Aunque muchas personas suelen adoptar dietas y rutinas de ejercicio con la expectativa de obtener resultados rápidos, la ciencia señala que la acumulación de grasa en los brazos responde a factores hormonales, genéticos y de estilo de vida, según expertos consultados por Newsweek y Harvard Health.

No existen soluciones localizadas ni atajos, pero sí estrategias respaldadas por la evidencia científica para reducir la grasa corporal total y lograr unos brazos más definidos.

Impacto de las hormonas y la genética

La entrenadora personal Amanda Grimm explicó a Newsweek que la distribución de la grasa en los brazos está condicionada por la genética y las hormonas. En mujeres, el estrógeno favorece la acumulación de grasa subcutánea en brazos, caderas y muslos antes de la menopausia, mientras que después suele trasladarse al abdomen.

En hombres, la grasa generalmente se concentra en el abdomen; sin embargo, niveles elevados de estrógeno —a veces ligados a xenoestrógenos ambientales— pueden aumentar la grasa en los brazos. Además, condiciones como el hipotiroidismo y el estrés crónico afectan el metabolismo y dificultan la pérdida de grasa en todo el cuerpo.

Harvard Health señala que los depósitos de grasa en regiones específicas, como los brazos, tienen una marcada influencia genética. Esto explica por qué las personas pueden notar diferencias en la pérdida de grasa según su predisposición y por qué una misma rutina produce efectos distintos de un individuo a otro.

Estrategias efectivas: entrenamiento y dieta

Grimm precisó que no se puede controlar en qué zona se pierde grasa primero, pero sí es posible mejorar la definición muscular y reducir la grasa total del cuerpo con un enfoque integral.

El entrenamiento de fuerza orientado a la sobrecarga progresiva (incrementar el peso, las repeticiones o el volumen de entrenamiento de forma gradual) resulta esencial. “Cuando desafías tus músculos con resistencia, se producen microdesgarros en las fibras musculares. Al reparar estos microdesgarros, los músculos se fortalecen y se agrandan, contribuyendo a una apariencia más tonificada y definida”, detalló Grimm en declaraciones recogidas por Newsweek.

Los ejercicios compuestos, como flexiones, dominadas y remos, son especialmente eficaces porque involucran varios grupos musculares y estimulan la respuesta hormonal, lo que incrementa la producción de hormona del crecimiento y testosterona.

Tanto Grimm como Harvard Health subrayan que el déficit calórico (consumir menos calorías de las que se gastan) es la clave para la pérdida de grasa. El ejercicio cardiovascular puede ayudar a generar ese déficit, pero no es suficiente para crear o mantener masa muscular.

El entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) se presenta como una opción útil, al combinar esfuerzo cardiovascular e intensidad muscular. “El HIIT puede ser una opción fantástica porque los intervalos cortos de esfuerzo intenso fortalecen los grupos musculares objetivo y, al mismo tiempo, aumentan el gasto calórico”, señaló Grimm.

Sin embargo, la musculatura definida en los brazos solo aparece de manera visible cuando el porcentaje de grasa corporal total baja por debajo de ciertos valores, que en mujeres suele estar entre el 18% y el 22%.

Salud metabólica, hormonas y riesgo cardiometabólico

La doctora Christine Maren, especialista en medicina funcional, sumó una visión complementaria. Si bien la grasa en los brazos no implica un riesgo por sí misma, suele estar asociada a un índice de masa corporal alto, resistencia a la insulina y síndrome metabólico, condiciones que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes. Además, recomienda acudir al médico si la grasa en los brazos persiste pese a una dieta equilibrada y ejercicio regular, ya que podría indicar alteraciones hormonales o metabólicas.

Maren destacó el valor de incrementar la masa muscular no solo por razones estéticas, sino como aliada para la salud: “Más músculo siempre es tu aliado. Aumenta el metabolismo, mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la inflamación sistémica y favorece un envejecimiento saludable”, afirmó en Newsweek.

Sin embargo, trabajar solo los brazos no garantiza reducir la grasa en esa zona. La clave es combinar el entrenamiento de fuerza regular —de tres a cinco veces por semana— y una alimentación con proteínas magras, carbohidratos complejos y fibra.

Las especialistas coinciden: lograr brazos tonificados requiere un enfoque integral. El cambio real ocurre con desarrollo muscular, reducción de grasa total y cuidado de la salud hormonal y metabólica. Las soluciones rápidas no ofrecen resultados duraderos.

En cambio, la constancia y la paciencia permiten alcanzar cambios sostenibles, como resalta la evidencia de Harvard Health: la combinación de entrenamiento, alimentación adecuada y manejo del estrés tiene los mejores efectos a largo plazo. La ciencia exige compromiso y perseverancia para obtener resultados reales.