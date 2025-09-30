Salud

Expertos explican por qué la grasa en los brazos es difícil de eliminar

Especialistas citados por Newsweek y Harvard Health señalan que la acumulación de tejido adiposo en esta zona obedece a factores hormonales, genéticos y de estilo de vida, lo que dificulta su reducción

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Expertos explican por qué la
Expertos explican por qué la grasa en los brazos es difícil de eliminar (Freepik)

Eliminar la grasa en los brazos es una preocupación frecuente tanto en quienes buscan mejorar su salud como en los que desean un cambio estético. Aunque muchas personas suelen adoptar dietas y rutinas de ejercicio con la expectativa de obtener resultados rápidos, la ciencia señala que la acumulación de grasa en los brazos responde a factores hormonales, genéticos y de estilo de vida, según expertos consultados por Newsweek y Harvard Health.

No existen soluciones localizadas ni atajos, pero sí estrategias respaldadas por la evidencia científica para reducir la grasa corporal total y lograr unos brazos más definidos.

Impacto de las hormonas y la genética

La entrenadora personal Amanda Grimm explicó a Newsweek que la distribución de la grasa en los brazos está condicionada por la genética y las hormonas. En mujeres, el estrógeno favorece la acumulación de grasa subcutánea en brazos, caderas y muslos antes de la menopausia, mientras que después suele trasladarse al abdomen.

En hombres, la grasa generalmente se concentra en el abdomen; sin embargo, niveles elevados de estrógeno —a veces ligados a xenoestrógenos ambientales— pueden aumentar la grasa en los brazos. Además, condiciones como el hipotiroidismo y el estrés crónico afectan el metabolismo y dificultan la pérdida de grasa en todo el cuerpo.

No existen soluciones localizadas, pero
No existen soluciones localizadas, pero sí estrategias científicas para reducir la grasa corporal total (Freepik)

Harvard Health señala que los depósitos de grasa en regiones específicas, como los brazos, tienen una marcada influencia genética. Esto explica por qué las personas pueden notar diferencias en la pérdida de grasa según su predisposición y por qué una misma rutina produce efectos distintos de un individuo a otro.

Estrategias efectivas: entrenamiento y dieta

Grimm precisó que no se puede controlar en qué zona se pierde grasa primero, pero sí es posible mejorar la definición muscular y reducir la grasa total del cuerpo con un enfoque integral.

El entrenamiento de fuerza orientado a la sobrecarga progresiva (incrementar el peso, las repeticiones o el volumen de entrenamiento de forma gradual) resulta esencial. “Cuando desafías tus músculos con resistencia, se producen microdesgarros en las fibras musculares. Al reparar estos microdesgarros, los músculos se fortalecen y se agrandan, contribuyendo a una apariencia más tonificada y definida”, detalló Grimm en declaraciones recogidas por Newsweek.

El entrenamiento de fuerza y
El entrenamiento de fuerza y el déficit calórico son claves para lograr brazos más definidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ejercicios compuestos, como flexiones, dominadas y remos, son especialmente eficaces porque involucran varios grupos musculares y estimulan la respuesta hormonal, lo que incrementa la producción de hormona del crecimiento y testosterona.

Tanto Grimm como Harvard Health subrayan que el déficit calórico (consumir menos calorías de las que se gastan) es la clave para la pérdida de grasa. El ejercicio cardiovascular puede ayudar a generar ese déficit, pero no es suficiente para crear o mantener masa muscular.

El entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) se presenta como una opción útil, al combinar esfuerzo cardiovascular e intensidad muscular. “El HIIT puede ser una opción fantástica porque los intervalos cortos de esfuerzo intenso fortalecen los grupos musculares objetivo y, al mismo tiempo, aumentan el gasto calórico”, señaló Grimm.

El HIIT y los ejercicios
El HIIT y los ejercicios compuestos favorecen la pérdida de grasa y la tonificación muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la musculatura definida en los brazos solo aparece de manera visible cuando el porcentaje de grasa corporal total baja por debajo de ciertos valores, que en mujeres suele estar entre el 18% y el 22%.

Salud metabólica, hormonas y riesgo cardiometabólico

La doctora Christine Maren, especialista en medicina funcional, sumó una visión complementaria. Si bien la grasa en los brazos no implica un riesgo por sí misma, suele estar asociada a un índice de masa corporal alto, resistencia a la insulina y síndrome metabólico, condiciones que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes. Además, recomienda acudir al médico si la grasa en los brazos persiste pese a una dieta equilibrada y ejercicio regular, ya que podría indicar alteraciones hormonales o metabólicas.

Maren destacó el valor de incrementar la masa muscular no solo por razones estéticas, sino como aliada para la salud: “Más músculo siempre es tu aliado. Aumenta el metabolismo, mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la inflamación sistémica y favorece un envejecimiento saludable”, afirmó en Newsweek.

La grasa en los brazos
La grasa en los brazos puede estar asociada a riesgos metabólicos y cardiovasculares (Freepik)

Sin embargo, trabajar solo los brazos no garantiza reducir la grasa en esa zona. La clave es combinar el entrenamiento de fuerza regular —de tres a cinco veces por semana— y una alimentación con proteínas magras, carbohidratos complejos y fibra.

Las especialistas coinciden: lograr brazos tonificados requiere un enfoque integral. El cambio real ocurre con desarrollo muscular, reducción de grasa total y cuidado de la salud hormonal y metabólica. Las soluciones rápidas no ofrecen resultados duraderos.

En cambio, la constancia y la paciencia permiten alcanzar cambios sostenibles, como resalta la evidencia de Harvard Health: la combinación de entrenamiento, alimentación adecuada y manejo del estrés tiene los mejores efectos a largo plazo. La ciencia exige compromiso y perseverancia para obtener resultados reales.

Temas Relacionados

Grasa en los brazosDefinición muscularEntrenamiento de fuerzaDéficit calóricoHormonas y metabolismoAmanda GrimmChristine MarenComposición corporalSalud metabolicaNewsweekNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El estrés y la falta de sueño: los villanos ocultos detrás de la grasa abdominal que no se va

Aunque se siga una dieta saludable y con ejercicio incluido, el estrés crónico y dormir poco pueden sabotear los esfuerzos, alterando hormonas claves y favoreciendo la acumulación de grasa en el abdomen, según expertos citados por Newsweek

El estrés y la falta

Científicos argentinos transformaron la receta ancestral del charqui y lo convirtieron en un snack saludable

Investigadores de la Universidad Nacional de La Plata y el Conicet desarrollan un producto innovador con carne deshidratada y miel. Por qué podría ser un aliado para quienes buscan energía y proteína en cualquier momento

Científicos argentinos transformaron la receta

La dieta mediterránea reduce el riesgo cardiovascular incluso con consumo de carne magra, plantea un estudio

Un ensayo clínico controlado comparó diferentes estilos de menú y halló que la composición global de la alimentación incide sobre el metabolismo de compuestos relacionados con la salud del corazón

La dieta mediterránea reduce el

¿Por qué suceden y cómo prevenir los bajones de azúcar?

Una guía para prevenir niveles bajos de glucosa, reconocer señales de alarma y conocer los alimentos que suben ese índice rápidamente, según expertos de Mayo Clinic y los CDC

¿Por qué suceden y cómo

Día del Trastorno del Desarrollo del Lenguaje: cómo detectarlo y por qué es clave actuar a tiempo

Identificar las señales desde las primeras etapas y buscar orientación profesional permite mejorar las perspectivas. Las recomendaciones de expertos

Día del Trastorno del Desarrollo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025: así será la

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de CABA

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en octubre 2025

Desarticularon una banda narco en Córdoba que era dirigida desde la cárcel de Villa María

Atraparon en Santiago del Estero a dos hombres con más de 500 kilos de cocaína, valuada en 4 millones de dólares

Rigen alertas por tormentas y vientos en 9 provincias: cómo estará el tiempo en el AMBA

INFOBAE AMÉRICA
La Yihad Islámica rechazó el

La Yihad Islámica rechazó el plan de paz para Gaza impulsado por Trump y respaldado por Netanyahu

Netanyahu negó haber aceptado un Estado palestino en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

Al menos un estudiante muerto, más de 100 heridos y decenas de personas atrapadas tras el derrumbe de un internado en Indonesia

Qué implica el decreto de conmoción en Venezuela que otorga poderes especiales al dictador Nicolás Maduro

El régimen chavista avanza en la activación del estado de conmoción en Venezuela que otorga poderes absolutos a Maduro

TELESHOW
Las fotos de los ganadores

Las fotos de los ganadores de los Martín Fierro 2025

Mariano Martínez: del celibato inesperado al flechazo con una influencer

Las especiales dedicatorias de Julia Calvo e Isabel Macedo a Cris Morena en los Martín Fierro: “Gracias por no bajar los brazos”

Murió la actriz Adriana Aizemberg a los 86 años

El emotivo homenaje de los Martín Fierro a las figuras de la televisión que ya no están