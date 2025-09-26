Salud

El consumo diario de semillas de lino mejora la salud cardiovascular y digestiva

Expertos de Verywell Health analizaron los efectos que tiene sumar lino molido en la alimentación habitual

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
La linaza o semillas de
La linaza o semillas de lino se consolidan como superalimento por su aporte de fibra, omega-3 y antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de lino o linaza se han consolidado como un superalimento gracias a su notable perfil nutricional. Son fuente de fibra, ácidos grasos omega-3, proteínas vegetales y antioxidantes como los lignanos, compuestos bioactivos con efectos positivos en distintos sistemas del cuerpo.

Según expertos de Verywell Health, su consumo regular puede favorecer la salud cardiovascular, la digestión y, potencialmente, contribuir a una mayor longevidad gracias a su capacidad antioxidante y antiinflamatoria.

Evidencia científica: estudios destacados

Diversos estudios recientes citados por el medio respaldan los beneficios de la linaza. Un metaanálisis actualizado publicado en Obesity Reviews y liderado por Mohsen Mazidi (Imperial College de Londres) analizó más de 45 ensayos clínicos y concluyó que personas con obesidad que consumieron entre tres y cuatro cucharadas de lino durante al menos doce semanas redujeron la circunferencia de la cintura.

Este hallazgo refuerza que el control del peso es uno de los efectos más consistentes observados cuando se incorpora linaza a la dieta habitual.

Expertos destacan los beneficios de
Expertos destacan los beneficios de la linaza en el control del peso corporal y el bienestar digestivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la salud digestiva, la doctora Alison Duncan (Universidad de Guelph) publicó un estudio en el Journal of Nutrition que demostró que la harina de linaza puede aumentar la frecuencia de las evacuaciones y reducir el estreñimiento con más eficacia que ciertos ablandadores de heces convencionales.

Además, una investigación de la Universidad de Alberta, dirigida por Kristina Campbell, reveló que el consumo diario de 50 gramos de semillas de lino durante un mes contribuye a disminuir la hinchazón y a mejorar la composición del microbioma intestinal.

Estos estudios, entre los más recientes en la materia, aportan evidencia sólida sobre los efectos positivos de la linaza en el control del peso corporal y el bienestar digestivo.

Salud cardiovascular y control de presión arterial

Entre los beneficios cardiovasculares más relevantes, expertos de Verywell Health citan un metaanálisis, que encontró que el consumo regular de lino ayuda a reducir tanto la presión arterial sistólica como la diastólica. También se ha observado un impacto positivo sobre el colesterol LDL (“colesterol malo”), efecto atribuido a la fibra soluble de la linaza, que favorece la eliminación de grasas y protege contra enfermedades del corazón.

La linaza contribuye a disminuir
La linaza contribuye a disminuir la presión arterial y el colesterol LDL, protegiendo la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ácidos grasos omega-3 que aporta la linaza –principalmente ácido alfa-linolénico (ALA)– poseen propiedades antiinflamatorias y son reconocidos por apoyar la protección del corazón y las arterias. Los lignanos y fitoestrógenos presentes en estas semillas también contribuyen a la regulación del metabolismo lipídico.

Potencial anticancerígeno, pérdida de peso y salud ocular

El aspecto oncológico también ha sido estudiado. Especialistas de Verywell Health recogen investigaciones preliminares, como las dirigidas por Lilian Thompson (Universidad de Toronto, Carcinogenesis), que sugieren que los lignanos de la linaza pueden inhibir el crecimiento tumoral en la leucemia mieloide aguda. Aunque prometedor, el propio medio advierte que estos resultados son iniciales y requieren mayor validación en ensayos clínicos con humanos.

El aceite de linaza alivia
El aceite de linaza alivia síntomas de ojo seco y mejora la salud ocular en personas con síndrome de Sjögre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al control del peso, el consumo de linaza contribuye a prolongar la saciedad, lo que puede ser útil en estrategias nutricionales enfocadas en la pérdida y el control del peso corporal.

En el campo de la salud ocular, Verywell Health reseña estudios del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la India y de la Clínica Cleveland, que observaron mejoras en síntomas de ojo seco en personas con síndrome de Sjögren tras la ingesta de aceite de linaza, tanto por vía oral como tópica, durante doce semanas.

Se observaron aumentos en la producción de lágrimas y alivio de la sequedad ocular, aunque estos efectos aún requieren más estudios para su confirmación general.

Recomendaciones generales y advertencias sobre el consumo de linaza

Mayo Clinic coincide en los beneficios de la linaza, destacando que su aporte de fibra y grasas saludables ayuda a reducir el colesterol total y, por ende, el riesgo cardiovascular. Además, señala que los lignanos actúan como antioxidantes y que la fibra soluble contribuye al control glucémico, en especial en diabetes tipo 2.

Mayo Clinic recomienda consumir linaza
Mayo Clinic recomienda consumir linaza molida y con agua para optimizar la absorción de nutrientes y evitar molestias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución recomienda consumir semillas de lino molidas para asegurar la absorción de nutrientes, pues las enteras pueden atravesar el tracto digestivo sin digerirse completamente. También aconseja ingerirlas con suficiente agua para favorecer la digestión y evitar molestias.

Aunque la linaza es segura para la mayoría de las personas en cantidades moderadas, dosis elevadas pueden causar hinchazón, gases o diarrea. Las personas que reciben medicación anticoagulante o padecen afecciones intestinales deben consultar a un profesional antes de aumentar la dosis.

La linaza destaca así como un recurso sencillo, efectivo y científicamente avalado para sumar fibra, antioxidantes y ácidos grasos esenciales a la alimentación diaria.

Temas Relacionados

Semillas de linoSalud cardiovascularFibra dietéticaÁcidos grasos omega-3Pérdida de pesoSalud digestivaMicrobioma intestinalVerywell HealthNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

La disciplina fitness de Angelina Jolie: cuáles son las claves de su dieta y su rutina de entrenamiento a los 50 años

La actriz estadounidense compartió detalles sobre su autocuidado, basado en hábitos saludables que marcaron un cambio total en su vida durante la última década

La disciplina fitness de Angelina

Qué alimentos no se deben guardar en el congelador y cómo conservar mejor su frescura

Técnicas recomendadas por expertos permiten mantener la calidad y evitar desperdicio en la cocina

Qué alimentos no se deben

Consejos para proteger los ojos durante el uso de pantallas

Según expertos de Harvard y Verywell Health, pequeños cambios en la rutina diaria pueden marcar la diferencia para quienes experimentan molestias tras largas horas frente a dispositivos digitales

Consejos para proteger los ojos

La enfermedad cardíaca sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo

Un análisis global reveló que las afecciones cardiovasculares provocaron más de 19 millones de fallecimientos en 2023, con un aumento sostenido desde 1990

La enfermedad cardíaca sigue siendo

4 hábitos de la vida diaria que ayudan a disminuir el riesgo de cáncer de colon, según expertos

Incorporar cambios progresivos en las rutinas cotidianas puede proteger la salud intestinal y prevenir enfermedades graves, especialmente en menores de 50 años. Recomendaciones de los especialistas

4 hábitos de la vida
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así fue el allanamiento en

Así fue el allanamiento en el búnker de pequeño J, el narco peruano que estaría detrás del triple femicidio en Florencio Varela

Día del Empleado de Comercio: cuándo se celebra y para quiénes es feriado

Milei regresó de los EEUU y se quedará en Olivos, mientras Karina encabezará con Santiago Caputo una reunión de la mesa de campaña en Casa Rosada

Alfredo Casero: “Lali, Flor Peña, Ricky Martin, Perfumo o Jorge Luis Borges pueden decir lo que se les cante”

La disciplina fitness de Angelina Jolie: cuáles son las claves de su dieta y su rutina de entrenamiento a los 50 años

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump: “Creo que tenemos

Donald Trump: “Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza”

Tenía 14 años cuando mató a su madre y a sus hermanos tras discutir por un videojuego: lo condenaron a 100 años de cárcel

El momento en que los delegados de varios países abandonaron la Asamblea de la ONU al llegar Netanyahu

Paro nacional en Ecuador: denuncian a líderes indígenas por instigación y terrorismo

La UE esgrimió su acuerdo comercial con Trump para descartar que cobre aranceles del 100% a sus farmacéuticas

TELESHOW
La reflexión de Juana Viale

La reflexión de Juana Viale después de competir en el Ironman de San Pablo: “Miedo, adrenalina y una certeza”

Juli Poggio invitó a sus seguidores a pedir por la salud de Thiago Medina: “No estás solo”

Pampita sorprendió al describir la personalidad de Anita, su hija con Roberto García Moritán

Ángel de Brito opinó sobre la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Él es muy astuto”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana