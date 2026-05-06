Tras los contagios de hantavirus en el crucero MV Hondius, investigan el recorrido de los pasajeros por la Argentina

El Gobierno investiga si hubo posibles contagios en Tierra del Fuego (AFP)

El Gobierno de Argentina continúa con una investigación para determinar dónde fueron los contagios de hantavirus en los pasajeros del crucero MV Hondius, donde en los últimos días se informó sobre un brote de la enfermedad. Lo último que se sabe es que el navío partió desde la provincia de Tierra del Fuego con destino a las Islas Canarias y, al arribar a Cabo Verde, se informó sobre la emergencia sanitaria.

En ese sentido, según pudo saber Infobae, en estas horas desde el Ministerio de Salud trabajan en determinar cómo fueron los recorridos de los pasajeros y tripulantes dentro de la provincia como en territorio chileno. En especial de una pareja de neerlandeses que serían los pacientes cero.

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El primero fue un hombre de 70 años que comenzó a manifestar síntomas durante el viaje y murió a bordo. Su cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena, territorio británico en el Atlántico Sur. Por su parte, su esposa, de 69 años, fue evacuada en estado grave en Sudáfrica, donde falleció en un hospital de Johannesburgo.

El gráfico ilustra la cronología del brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera víctima fue una pasajera alemana que tuvo fiebre a finales de abril y todo derivó en neumonía que terminó en su fallecimiento el pasado 2 de mayo. Su cuerpo continúa aún en el barco.

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En total, son ocho pasajeros los sospechosos de contagios, de los cuales dos son de tripulantes a la espera del resultado de las pruebas. Otro pasajero británico permanece ingresado en cuidados intensivos en Sudáfrica.

A todo esto, la principal hipótesis de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que ahora la Argentina busca determinar es que el contagio se produjo antes del embarque. El periodo de incubación (de una a seis semanas) encaja con la cronología.

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En ese marco, según informó la agencia AP, hay especulaciones con que el contagio de la pareja podría haberse dado en una excursión de avistaje de aves cerca de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego. De acuerdo a lo que citó el medio, todo apunta a que el foco podría haberse dado mientras recorrían un depósito de basura que sería el lugar perfecto para estar expuesto a roedores portadores de la infección.

De acuerdo a lo que informó el Ministerio de Salud, el registro migratorio informó que la pareja oriunda de Países Bajos ingresó a la Argentina el 27 de noviembre del año pasado y permaneció en el país durante 40 días, periodo en el cual realizaron trayectos en automóvil. Luego, el 7 de enero, cruzaron a Chile y continuaron el recorrido por territorio chileno durante 24 días adicionales. Posteriormente, el itinerario marca el regreso a la Argentina por la provincia de Neuquén el 31 de enero, seguido de una nueva salida al país vecino 12 días después.

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Tras este segundo ingreso a Chile, el trayecto continuó con el cruce a Mendoza, donde se inició un viaje en auto de 20 días hasta llegar a Misiones. El 13 de marzo, el matrimonio salió de la Argentina por vía terrestre hacia Uruguay y, después de dos semanas, reingresó al país el 27 de marzo. Desde ese punto, el destino fue Ushuaia, ciudad de la que partieron el 1° de abril.

Desde la cartera sanitaria señalaron que “Argentina enviará a laboratorios de España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y el Reino Unido ARN del virus Andes, insumo fundamental para la detección del virus en personas”. Y añadieron: “Hasta el momento, no se identificaron casos asociados en el país. Equipos técnicos del Malbrán se trasladarán a Ushuaia para realizar operativos de captura y análisis de roedores en áreas vinculadas al recorrido de los casos y de detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales”.

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Hay tres personas que murieron y otras ocho que estarían infectados

Por su parte, en un comunicado, desde el Ministerio de Salud provincial enfatizaron que “se continúa realizando el seguimiento de la situación relacionada con los casos de hantavirus reportados por la OMS en un crucero que realizó temporada en Ushuaia”.

Sin embargo, ya el domingo desde el gobierno fuegino señalaron que esa provincia no registra casos confirmados de hantavirus desde que existe registro epidemiológico. La zona endémica de esta enfermedad en el sur del país corresponde a la franja cordillerana de Neuquén, Río Negro y Chubut, caracterizada por el bosque andino y la alta humedad, recordó.

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Por ende, según aclararon fuentes sanitarias a Infobae, la investigación es para determinar dónde fueron los contagios, ya que tanto Tierra del Fuego como Santa Cruz son zonas libres de esta infección.

Los laboratorios determinaron que la cepa que infectó a los pasajeros del crucero es la Andes, que se transmite en esta zona de América del Sur. En estos casos, la transmisión de ese tipo de virus es posible entre personas, pero solo en caso de contacto estrecho.

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En brotes anteriores, la transmisión se ha registrado principalmente en zonas rurales de Argentina y Chile, especialmente entre Valparaíso y Aysén, y suele estar asociada a actividades en entornos donde abundan los roedores infectados.

El MV Hondius, un buque de expediciones polares construido en 2019, sigue anclado frente a la costa de Cabo Verde. No obstante, el barco tiene previsto llegar al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, el próximo sábado 9 de mayo.

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España responde así a una solicitud de la OMS y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la decisión: “Tenemos las condiciones necesarias para garantizar la repatriación con mayor seguridad”, ha dicho en rueda de prensa.

A bordo, la vida continúa bajo estrictas medidas sanitarias. Los pasajeros permanecen aislados, con seguimiento médico constante y protocolos reforzados de higiene. Además, los pasajeros están tomando precauciones extra, como el uso de mascarillas y el distanciamiento social.