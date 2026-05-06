La terminante respuesta de un dirigente de Newell’s cuando le consultaron si prefería que vuelva Messi o Bielsa

En el Mundo Newell’s existen dos nombres que desvelan a cualquier fanático: Lionel Andrés Messi y Marcelo Alberto Bielsa. Hasta el momento, sus regresos se hacen esperar y ninguno de los dos da señales de tener claras intenciones de formar parte de la estructura del club en el corto plazo. El club rosarino busca recuperarse a nivel institucional, económico y deportivo, plano en el que Frank Darío Kudelka aportó su sapiencia para sacarlo del fondo de la tabla. En las últimas horas, un importante dirigente se refirió al posible retorno de los hijos pródigos.

El vicepresidente Juan Manuel Medina tomó la palabra y no anduvo con rodeos cuando le preguntaron por una preferencia respecto a la vuelta de Messi o Bielsa: “Si tengo que traer a uno de los dos, es Bielsa. Me lo imagino como una cabeza de fútbol, es una opinión mía. No necesariamente tiene que ser técnico sino una cabeza de fútbol. Messi es un sueño, es así. Todos soñamos con Messi. Y Bielsa es Newell’s. ¿Qué es Bielsa? No es técnico, Bielsa es Newell’s mismo, es Newell’s representado en una persona. Decime una persona que esté caminando en el planeta tierra y sea Newell’s, te digo Bielsa. Imposible no pensar en él”, fue su declaración en el programa Pedí la Pelota.

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Si bien el directivo rojinegro admitió que intentaron contactar al Loco, aclaró que solamente llegaron a su entorno ya que el entrenador de 70 años está metido de lleno en la preparación de la Copa del Mundo con la selección de Uruguay, que debutará el próximo 15 de junio ante Arabia Saudita en Miami (competirá en el Grupo H junto a España y Cabo Verde), en la que será la tercera cita mundialista de su trayectoria luego de Japón-Corea 2002 con Argentina y Sudáfrica 2010 con Chile.

“¿Si se está trabajando? Sí. Obviamente es también un anhelo. Se tuvieron charlas con el entorno. Marcelo tiene una responsabilidad hoy, está cerquita de jugar el Mundial. Obviamente que, si vuelve, es el sueño”, aseguró Medina.

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Bielsa será tentado por Newell's después del Mundial (MARCO BERTORELLO / AFP)

Hay que apuntar que hace unos años, en una charla que protagonizó en Países Bajos, Bielsa se refirió a un viejo anhelo de diseñar la estructura interna de Newell’s formando a juveniles desde los 13 a los 18 años de edad, previo al salto a la Primera División, casi descartando la chance de asumir el rol de DT principal. El rosarino, de efímero paso como futbolista, fue campeón como técnico de la Lepra en el Apertura 1990, la final con Boca de la temporada 90/91 y el Clausura 1992, además de disputar la final de la Libertadores de este último año (perdió por penales con San Pablo). Tras eso, dirigió en México (Atlas y América), Vélez, España (Espanyol y Athletic Bilbao), Francia (Olympique de Marsella y Lille) e Inglaterra (Leeds United), además de comandar a las selecciones argentina, chilena y uruguaya.

En la conferencia de prensa posterior al último partido de Newell’s ante Vélez, Frank Kudelka fue consultado sobre la chance de que Bielsa arribe a la institución del Parque Independencia como director deportivo: “Wow. No puedo opinar de algo que desconozco. Si viene ese señor, yo dejo el cargo y me voy a la tribuna a verlo. ¿Si me gustaría trabajar con él codo a codo? No se puede porque tiene los codos más altos que los míos, ja. Para hablar las cosas hay que tener fundamentos y tienen que salir de los nombres propios. Si lo escucho de ese señor, señor con todas las letras digo, por mis respetos y admiración, ahí podría dar una opinión. Mientras tanto, no”.

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Por lo pronto, la comisión directiva de Newell’s tomó la determinación de no contratar a un director deportivo en reemplazo de Roberto Sensini, quien había asumido tras la asunción de la actual CD después de las elecciones de diciembre de 2025. El próximo mercado de pases será llevado a cabo por el presidente Ignacio Boero, el entrenador Frank Kudelka y el apoyo del técnico de la Reserva, Lucas Bernardi.