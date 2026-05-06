Estados Unidos emite alerta de viaje para un país de América Latina por aumento de delitos y disturbios

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualiza su advertencia de viaje para Bolivia, resaltando mayores riesgos de seguridad para ciudadanos estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó el 28 de abril su advertencia de viaje para Bolivia, recomendando a los ciudadanos estadounidenses ejercer mayor precaución y evitar la provincia de Chapare por el aumento de delitos y disturbios civiles, así como la prevalencia de actividades vinculadas al narcotráfico en esa región. La medida afecta directamente a turistas y residentes estadounidenses que planean visitar el país sudamericano, con atractivos turísticos como La Paz y el Lago Titicaca. Según el organismo oficial estadounidense, persisten riesgos relevantes para la seguridad de visitantes extranjeros en distintas zonas urbanas y rurales de Bolivia.

De acuerdo con el aviso oficial publicado en el portal del Departamento de Estado de Estados Unidos, Bolivia mantiene el Nivel 2 de advertencia, lo que implica “mayor precaución”, pero establece nuevas restricciones para Chapare, una provincia del centro del país donde la producción ilegal de coca y la presencia de organizaciones criminales han generado incidentes violentos y limitaciones para la intervención policial. El comunicado subraya la existencia de delitos menores son comunes en zonas turísticas y la posibilidad de manifestaciones pueden surgir sin aviso previo que pueden interrumpir servicios esenciales, información confirmada por la cadena de noticias Fox News y reflejada en fuentes oficiales estadounidenses.

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Bolivia, situada en el corazón de Sudamérica y limítrofe con Brasil, Argentina, Perú, Chile y Paraguay, atrae cada año a miles de viajeros internacionales interesados en su diversidad geográfica y cultural. Las advertencias del gobierno estadounidense no son inéditas, aunque la reciente actualización refuerza el enfoque sobre la seguridad y el orden público, especialmente ante la persistencia de delitos y protestas en áreas urbanas y rurales, de acuerdo con el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos y la cobertura de Fox News.

¿Cuáles son los motivos y el alcance de la advertencia de viaje de Estados Unidos para Bolivia?

La advertencia actualizada responde al incremento de delitos menores, manifestaciones y actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico en ciertas regiones, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. El aviso oficial detalla: “Delitos menores son comunes, sobre todo en las zonas turísticas”, en referencia a robos, hurtos y estafas que afectan tanto a visitantes como a locales en lugares concurridos.

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Las autoridades estadounidenses informan que en Bolivia “las manifestaciones pueden surgir sin aviso previo y llegar a bloquear el transporte o servicios básicos”, lo que afecta la movilidad y la seguridad de los viajeros. El documento enfatiza que los empleados del gobierno estadounidense que trabajan en El Alto, la segunda ciudad más grande del país, deben estar especialmente atentos ante el riesgo de delitos menores y situaciones de alteración del orden público.

La cadena de noticias Fox News precisó que la actualización de la advertencia incluye la recomendación de evitar la provincia de Chapare, donde la presencia policial es limitada y existe “una mayor prevalencia de delitos violentos asociados al narcotráfico”.

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La provincia de Chapare figura como zona restringida por el aumento de delitos violentos asociados al narcotráfico y limitaciones en la intervención policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué riesgos principales enfrentan los viajeros y residentes extranjeros en Bolivia?

La advertencia identifica varios riesgos clave para viajeros y residentes extranjeros en Bolivia:

Delitos menores: Incluyen robos, hurtos y estafas principalmente en zonas turísticas y grandes ciudades como La Paz y El Alto .

Manifestaciones políticas y sociales: Pueden derivar en bloqueos de carreteras, cierres de servicios y alteraciones del orden público.

Narcotráfico y crimen violento: Especialmente en Chapare, donde las actividades delictivas vinculadas al tráfico de drogas generan incidentes violentos y limitan la intervención de fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, estas circunstancias pueden afectar la movilidad, el acceso a servicios de emergencia y la seguridad de los visitantes.

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¿Qué zonas de Bolivia tienen restricciones y por qué se menciona Chapare?

El comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos destaca que Chapare concentra “una producción ilegal significativa de coca” y registra una “mayor prevalencia de delitos violentos asociados al narcotráfico”. Esta región, ubicada en el centro de Bolivia, ha sido escenario de enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y organizaciones criminales, lo que eleva el nivel de riesgo para cualquier visitante extranjero.

La recomendación oficial es evitar la provincia de Chapare bajo cualquier circunstancia. Además, se exige que los empleados del gobierno estadounidense cuenten con autorización especial para ingresar a la provincia y se advierte que la presencia de fuerzas de seguridad es limitada y las capacidades de respuesta ante emergencias son también restringidas en esa zona.

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Según la cadena de noticias Fox News, la actualización de la advertencia coloca a Bolivia en una lista de países latinoamericanos y euroasiáticos con alertas recientes, como Azerbaiyán y Albania, donde también se han reportado riesgos para ciudadanos estadounidenses.

¿Qué medidas de prevención recomienda el Departamento de Estado de Estados Unidos?

El Departamento de Estado de Estados Unidos sugiere a los ciudadanos estadounidenses:

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Consultar periódicamente las actualizaciones en el sitio oficial del organismo y de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia .

. Mantenerse alerta en lugares públicos, sobre todo en áreas turísticas y de alta concurrencia .

. Evitar desplazamientos por la provincia de Chapare y no ingresar a zonas restringidas sin autorización.

y no ingresar a zonas restringidas sin autorización. Contar con seguro de viaje y planes de emergencia en caso de incidentes.

Seguir las instrucciones de las autoridades locales y evitar participar en manifestaciones o protestas.

El aviso publicado el 28 de abril por el organismo oficial estadounidense recomienda: “Los estadounidenses que viajen a Bolivia deben permanecer atentos a su entorno, evitar multitudes y planificar rutas alternativas en caso de bloqueos”.

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Bolivia mantiene el Nivel 2 de advertencia, recomendado ejercer mayor precaución ante delitos menores y protestas en áreas urbanas y rurales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se ve afectado el turismo y cuáles son las implicancias para las relaciones bilaterales?

Según el reporte de la cadena de noticias Fox News, la inclusión de Bolivia en la lista de países con advertencias recientes puede reducir el número de turistas estadounidenses que eligen el destino cada año. Aunque el aviso no implica una prohibición total, sí podría influir en la decisión de viaje de ciudadanos y empresas vinculadas al turismo.

En cuanto a la relación bilateral, la medida no altera el estatus diplomático entre ambos países, pero puede incidir en la planificación de viajes de negocios, cooperación internacional y en la percepción de seguridad de los visitantes extranjeros. Hasta el momento, el gobierno de Bolivia no ha emitido una respuesta oficial respecto a la actualización de la advertencia.

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¿Cómo afectan las manifestaciones y los servicios a los viajeros en Bolivia?

El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que manifestaciones pueden surgir sin aviso previo y afectar la disponibilidad de transporte, servicios básicos y acceso a sitios turísticos. En ocasiones, los bloqueos han durado varios días y han impedido el desplazamiento entre ciudades o hacia el aeropuerto internacional de La Paz.

El aviso aconseja mantenerse informado a través de fuentes oficiales y preparar planes de contingencia. Se recomienda evitar zonas donde se registren protestas y no intentar cruzar bloqueos, ya que podrían producirse enfrentamientos o demoras prolongadas.

¿Qué recursos y asistencia consular existen para estadounidenses en Bolivia?

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses en Bolivia pueden acceder a información actualizada y recursos de emergencia a través de la página oficial del gobierno. La Embajada de Estados Unidos en Bolivia ofrece asistencia consular, aunque la capacidad limitada para ofrecer servicios de emergencia en regiones como Chapare es una advertencia recurrente del organismo.

La autoridad estadounidense recuerda que “la seguridad personal es responsabilidad de cada viajero” y sugiere inscribirse en el programa Smart Traveler Enrollment Program (STEP) para recibir alertas y facilitar la localización en caso de emergencia.

El aviso oficial enfatiza la vulnerabilidad de turistas y residentes a robos, hurtos y estafas, especialmente en zonas de alta concurrencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué perspectivas a futuro existen para la seguridad y los viajes a Bolivia?

La advertencia se mantendrá vigente mientras persistan los riesgos identificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Las futuras actualizaciones dependerán de la evolución de la situación de seguridad en el país y de los informes emitidos por las misiones diplomáticas estadounidenses. Los ciudadanos y residentes extranjeros pueden consultar el sitio oficial para obtener información actualizada antes y durante su viaje.