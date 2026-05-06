Política

Grieta en el oficialismo por el proyecto para eliminar las PASO: Patricia Bullrich sugirió que sean optativas y choca con Martín Menem

La senadora deslizó que las PASO podrían ser optativas. Karina Milei le dijo a su tropa que la eliminación no es negociable. Martín Menem designa a una diputada a trabajar “en espejo” la norma y le reclaman a la ex ministra mayor colaboración

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El presidente de la cámara de Diputados defiende la idea de que la reforma electoral no es negociable. En el PRO buscan que sean optativas
El presidente de la cámara de Diputados defiende la idea de que la reforma electoral no es negociable. En el PRO buscan que sean optativas

La desconfianza parece ser la regla en La Libertad Avanza. En la Casa Rosada están los “karinistas” y los “caputistas”, y en el Congreso parece empezar una nueva grieta sobre la base de lo mismo: los “menemistas” por un lado y los “bullrichistas” por el otro.

Esto quedó plasmado en la reunión que tuvieron este mediodía en el Salón de Honor entre LLA y los dialoguistas, en donde por el oficialismo participaron el presidente del bloque, Gabriel Bornoroni, y sus compañeros Gisella Castelnuovo, Silvana Giudici, Laura Rodriguez Machado y Nicolás Mayoraz. Por parte de los bloques aliados estuvieron Pamela Verasay (UCR), Fernando ávila (Elijo Catamarca), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Oscar Zago (MID), José Garrido (Por Santa Cruz), Carolina Banfi (Primero Buenos Aires), Javier Sánchez Wrba y Cristian Ritondo (PRO), y Gladys Medina (Independencia).

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El encuentro al que citó el oficialismo tenía como objetivo destrabar la actividad parlamentaria pero terminó haciendo algo que a los libertarios ya ni les preocupa ocultar: visibilizó la interna. Luego del encuentro, los diputados no sólo se llevaron la idea de que habrá una sesión la semana del 20 de mayo con un temario que ya adelantaron sino que desde el bloque libertario dejaron ver que no confían en los movimientos de Patricia Bullrich y pusieron a la diputada Castelnuovo como la receptora de todas las ideas que tengan que ver con el proyecto de ley de reforma electoral, que aún no llegó a Diputados ya que el trámite se inició en el Senado de la Nación.

Entre Diputados libertarios crece el recelo con la senadora Bullrich, a quien señalan por no compartir información y por tomar decisiones propias. En el caso del proyecto electoral, los dichos de la ex ministra respecto a la posibilidad de que las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sean optativas generó resquemor. La Casa Rosada bajó la orden de que se tienen que eliminar y esto quedó claro en las reuniones que se desarrollaron esta semana entre varios de los legisladores de LLA con Karina Milei.

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Karina Milei se reunió con los diputados libertarios previo a la votación (X: @SPareja)
Karina Milei se reunió con los diputados libertarios previo a la votación (X: @SPareja)

La queja del “menemismo” es que la eliminación de las PASO no es negociable y por eso buscan generar músculo entre los dialoguistas para bloquear cualquier intento al respecto.

En el medio de este debate que dejaron entrever desde el oficialismo, Bornoroni adelantó que la intención es ir al recinto el próximo 20 de mayo.

La idea original era tratar el tema la semana que viene, el 13 de mayo, pero decidieron estirar los plazos una semana más para poder avanzar con el proyecto de modificación de la ley de zona fría y para que no sea el día después de la marcha federal de las universidades nacionales en protesta por el desfinanciamiento al que las somete la administración nacional. Una semana más tarde es un margen apropiado para que eso pueda suceder porque “hay algunos que nos pueden acompañar pero que no lo van a hacer el día después de la marcha universitaria”.

La idea de la sesión que llevó el oficialismo a la mesa incluye tratar en el recinto el Tratado de Cooperación sobre Patentes que firmó la Argentina con los Estados Unidos, la Ley Hojarasca, tratados internacionales y, por último, la ley que recorta las localidades a las que se la aplica un subsidio al gas por ser denominadas zonas frías.

Frente a la consulta de si la apertura del recinto podría añadir el riesgo de que la oposición emplace a las comisiones para tratar Ficha Limpia y una posible interpelación al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde LLA ya anticiparon que esa posibilidad está bloqueada porque, al ser una sesión especial, le van a exigir a la oposición que consiga los tres cuartos de los presentes para poder sumarlo al temario de la sesión.

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