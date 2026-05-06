Infartos en jóvenes: por qué crecen los casos y cuáles son los factores de riesgo, según Conrado Estol

Estol alertó sobre el crecimiento de la mortalidad por infarto en personas de 18 a 55 años, y explicó por qué el tabaquismo y otros hábitos impactan en la salud cardiovascular juvenil

En una entrevista en Infobae en Vivo, el doctor Conrado Estol advirtió sobre el incremento de la mortalidad por infarto en personas de 18 a 55 años, identificando causas y desmitificando creencias.

En diálogo con el equipo de Infobae al Mediodía, conformado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Estol remarcó: “En la última década ha aumentado casi el sesenta por ciento la mortalidad por infarto en personas jóvenes, de dieciocho a cincuenta y cinco años. ¿Cómo puede ser? La medicina avanza tanto, los medicamentos son tan buenos, que mortalidad total de la enfermedad cardiovascular ha caído. Pero en la gente joven no ha caído y en algunos subgrupos ha aumentado”.

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El aumento de infartos en jóvenes y los factores de riesgo invisibles

El especialista destacó que el colesterol elevado, la presión arterial alta y el tabaquismo son las causas más frecuentes de infarto en menores de 60 años

Consultado sobre las causas de este fenómeno, el neurólogo precisó: “El colesterol, la presión arterial, que nadie piensa con treinta años o cuarenta años tener presión alta. La gente piensa que a los ochenta años se tiene presión alta. Error grave. Colesterol, presión arterial, cigarrillo. Son las tres causas principales. Y después, obesidad, diabetes, estrés. Esas son las razones por las cuales hay mucho”.

Estol fue enfático al señalar que casi la mitad de todos los infartos y accidentes cerebrovasculares, cuando se incluye ACV, “ocurren antes de los sesenta”. Subrayó: “Lo que quiero decir es: nos tenemos que cuidar, porque para que no te pase a los cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta, tenías que estar cuidándote desde los veinte. Esa es la idea de transmitir el concepto de hábitos de vida sana”.

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El especialista puso el foco en un dato que calificó como central: “Casi el 90 % de esos infartos, de esa enfermedad de las arterias coronarias del corazón, ocurre en personas con poca carga de riesgo. O sea, no es que vos tenés que tener presión, colesterol, diabetes, exceso de peso, estrés, todo para tener el infarto”. Y remarcó: “Esa persona que dice: ‘No, rarísimo, sería muy raro que yo tenga un infarto. Si estoy bien, estoy delgado, gimnasia, no tengo presión, el colesterol…’, la famosa frase. No, a mí no me va a pasar”.

Mitos y realidades sobre el tabaquismo: el impacto inmediato de dejar de fumar

Al referirse al tabaquismo, Estol remarcó que dejar de fumar genera mejoras en el organismo a las pocas horas y reduce significativamente el riesgo cardiovascular (Imagen ilustrativa Infobae)

Al ser consultado sobre si “uno tarda en limpiarse la cantidad de años que fumó”, Estol desmintió la creencia popular: “No. Yo te diría todo lo contrario. En horas mejoran algunas variables. Vos dejás de fumar y en dos días vas a tener una frecuencia cardíaca mejor. La parte respiratoria, capacidad respiratoria, en meses vas a tener mejor. Después, la enfermedad cardiovascular, el riesgo de trombosis, de infarto, de ACV, en año”.

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Aclaró que el riesgo de cáncer sí puede demorar más en equipararse al de una persona que nunca fumó, pero insistió: “Hay que hacerlo, porque cada día cuenta’”.

Sobre el daño provocado por el cigarrillo, el neurólogo fue categórico: “Es cien por cien evitable fumar, ¿no es cierto? Y es, por el otro lado, lo que te saca en promedio quince años de vida. Eso no es que sí a todo el mundo, pero no sabés. El que se muere a los setenta años, yo te podría decir: ‘Si no hubiese fumado, habría vivido ochenta y cinco’. Aparte, lo más probable es que no es que va a amanecer muerto, va a tener un cáncer, va a tener un infarto, va a tener un ACV o varios. Se va a notar el efecto cigarrillo”.

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Estrategias para dejar de fumar y la importancia de la prevención en la juventud

Consultado por el proceso para dejar de fumar, Estol recomendó buscar acompañamiento profesional y planificar cada etapa de la cesación tabáquica crédito Visuales IA Infobae

Estol detalló que la cesación tabáquica es un proceso complejo: “Muy difícil, pero guiado por un experto que se dedique a eso, en que hay una parte de preparación psicológica, de decir: ‘Marcás el día, este va a ser el día de, te tenés que ir preparando’. Hay una parte práctica, lavá las cosas que tengan olor a humo, a cigarrillo, que ha quedado en tu casa, sacá los ceniceros, avisale a los amigos, etcétera. Y después viene todo lo que todos sabemos, porque hay publicidad en la vía pública o en los medios de el parche, el chicle, el medicamento”.

En cuanto a los resultados de un tratamiento profesional, sostuvo: “Cuando vos hacés todo eso en forma ordenada y con una persona, la verdad que las probabilidades de que lo dejes exitosamente es muy alta. Y cuidado, lo he visto muchas, demasiadas veces en mi vida. No hay que dejar de fumar el día que tengas el ACV o el infarto de corazón. La verdad, mejor decidirlo antes”.

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Finalmente, subrayó la necesidad de instalar la prevención desde edades tempranas: “La juventud engaña. Cuando sos muy joven decís: ‘No, bueno, tengo veinticinco, veinte, treinta’. Aunque ha bajado muchísimo, por supuesto. Lo hemos hablado acá también. El consumo de alcohol, el cigarrillo han bajado en los jóvenes, especialmente. Así que tenemos buenísimos indicios”.

La entrevista completa del doctor Conrado Estol

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El neurólogo subrayó que la mayoría de los infartos se produce incluso en personas con baja carga de factores de riesgo previos

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