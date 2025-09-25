Salud

10 pasatiempos que mejoran la salud cerebral

Descubrimientos recientes revelan cómo ciertas acciones cotidianas pueden influir en la felicidad y la función cognitiva de adultos mayores, según reportó Harvard y expertos de Good Housekeeping

Por Martina Cortés Moschetti

La ciencia confirma que diez
La ciencia confirma que diez pasatiempos cotidianos mejoran la salud cerebral y el bienestar emocional en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la mente activa y saludable no exige fórmulas complejas ni tratamientos costosos. Incorporar pasatiempos cotidianos y placenteros a la rutina diaria ofrece beneficios comprobados.

Así lo afirman destacados neurocientíficos, quienes, en declaraciones a Good Housekeeping, subrayan que actividades como bailar, leer o cuidar un jardín pueden mejorar la salud cerebral, el bienestar emocional y la calidad de vida. La evidencia científica indica que ciertos pasatiempos no solo estimulan la función cognitiva y la neuroplasticidad, sino que también disminuyen el estrés y refuerzan el sentido de propósito.

Mecanismos y respaldo científico

La doctora Vonetta Dotson, jefa de neuropsicología del Brigham & Women’s Hospital y fundadora de CerebroFit Integrated Brain Health, señala que “disfrutar de pasatiempos es una de las mejores maneras de mantener el cerebro sano”.

Según explicó a Good Housekeeping, diferentes actividades desafían la mente y potencian la adaptabilidad del cerebro, favoreciendo nuevas conexiones neuronales. Por su parte, Margaret Rice, profesora de neurociencia en la Universidad de Nueva York, destaca: “Aprender algo nuevo es estimulante y gratificante”, ya que las experiencias novedosas favorecen la liberación de dopamina, neurotransmisor asociado al placer y la motivación.

Expertos destacan que actividades como
Expertos destacan que actividades como bailar, leer o cuidar un jardín estimulan la neuroplasticidad y la función cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neuroplasticidad —capacidad de reorganización cerebral— se activa especialmente con actividades que requieren aprendizaje o creatividad.

El respaldo científico es contundente. Un estudio citado por Dotson en Good Housekeeping que encuestó a más de 93.000 adultos mayores, demostró que quienes practicaban pasatiempos reportaron mejor salud, mayor felicidad y menos síntomas de depresión. Además, investigaciones recientes de Harvard concluyen que incorporar actividades novedosas o desafiantes estimula regiones cerebrales asociadas al aprendizaje y la memoria, y puede mejorar la calidad de vida incluso en personas con deterioro cognitivo.

Los diez pasatiempos más recomendados por expertos

A continuación, se detallan los diez pasatiempos sugeridos por Good Housekeeping y los especialistas consultados, junto con sus beneficios específicos:

1. Ejercicio aeróbico

Caminar a paso ligero o practicar senderismo encabeza la lista, ya que mejora la función cognitiva en personas mayores de 50 años, independientemente del estado cognitivo. Rice destaca: “El mejor ejercicio es el que haces con regularidad”.

El ejercicio aeróbico, el baile
El ejercicio aeróbico, el baile y la música encabezan la lista de pasatiempos recomendados para mantener el cerebro sano (imágen Ilustrativa Infobae)

2. Baile

Tomar clases de baile o bailar en pareja aporta estímulo físico y mental, e incrementa la neuroplasticidad. Además, suele haber interacción social, un factor protector para la salud cerebral, según Dotson.

3. Música

Escuchar, cantar o aprender a tocar un instrumento mantiene el cerebro ágil. Aunque aún no se comprenden todos sus mecanismos, se sabe que involucra varios sistemas neuronales y desafía al cerebro a adaptarse y formar nuevas conexiones.

4. Jardinería

Plantar flores, verduras o hierbas estimula factores de crecimiento nervioso cerebral vinculados a la memoria. Además, genera una sensación de logro que favorece la salud cognitiva, según Dotson.

La jardinería y las artes
La jardinería y las artes manuales favorecen la memoria, la creatividad y la resolución de problemas, según neurocientíficos (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Artes y oficios

Actividades manuales como colorear, dibujar o garabatear activan la corteza prefrontal medial y son relajantes. Quienes participan reportan mejoras en creatividad y en la resolución de problemas tras sesiones de creación artística.

6. Voluntariado

La interacción social propia del voluntariado mantiene el cerebro activo y fortalece el sentido de propósito. Un estudio citado por Dotson muestra que el voluntariado formal se relaciona con un mejor funcionamiento cognitivo, especialmente en memoria de trabajo y procesamiento mental.

7. Lectura

Leer más de una vez por semana ayuda a prevenir el deterioro cognitivo a largo plazo en personas mayores. Rice plantea que conviene seleccionar géneros interesantes, pues la lectura activa los centros del lenguaje.

El voluntariado y la lectura
El voluntariado y la lectura fortalecen el sentido de propósito y previenen el deterioro cognitivo en personas mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Costura y labores textiles

Coser, tejer, bordar o hacer encaje favorecen tanto la salud mental como el bienestar general. Dotson afirma que estas actividades promueven la conexión social y proporcionan sentido de propósito y satisfacción.

9. Ornitología

Observar aves, además de contribuir al cuidado de la fauna local, mejora el bienestar mental, incluso en personas con depresión. Dotson detalla que alimentar o solo observar aves en el jardín aporta un estímulo positivo al cerebro.

10. Rompecabezas y juegos

Juegos como Wordle, Scrabble o sopas de letras entretienen y, además, refuerzan habilidades lingüísticas y el pensamiento estratégico y flexible, de acuerdo con Rice.

Los pasatiempos no previenen enfermedades
Los pasatiempos no previenen enfermedades neurodegenerativas, pero promueven la motivación y el pensamiento flexible a cualquier edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos pasatiempos pueden adaptarse a cualquier etapa de la vida. Dotson señala en Good Housekeeping que, aunque el aprendizaje puede necesitar más tiempo en la adultez, el cerebro mantiene la capacidad de adaptarse y aprender. Incluso quienes presentan deterioro cognitivo logran mejoras cognitivas y emocionales al realizar actividades placenteras y estimulantes.

Es fundamental aclarar, como enfatiza Dotson, que los pasatiempos no previenen enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Sin embargo, contribuyen a mantener la motivación, refuerzan el pensamiento flexible y promueven el bienestar general, factores clave para una vida plena y activa.

La Universidad de Harvard coincide en que la capacidad del cerebro para renovarse y adaptarse se conserva a lo largo de toda la vida. Por ello, incorporar nuevos pasatiempos sigue siendo una herramienta valiosa para el bienestar mental y la salud cerebral, como concluye Good Housekeeping.

