Cómo cuidar la piel en otoño: los tratamientos y las rutinas que recomiendan expertos

El otoño es la estación recomendada por dermatólogos para iniciar tratamientos de renovación cutánea, gracias a la baja exposición solar y el clima frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada del otoño, las condiciones ambientales cambian y es el momento ideal para iniciar tratamientos de renovación cutánea. La menor exposición solar “reduce el riesgo de irritación y facilita la recuperación tras procedimientos dermatológicos”, según coincidieron especialistas consultados por Infobae.

“Las bajas temperaturas, el viento, la calefacción y la menor humedad suelen generar más sequedad, sensibilidad y falta de luminosidad. Pero además, esta época del año es óptima para incorporar tratamientos de renovación cutánea y reforzar la rutina de skincare”, comenzó a explicar el médico dermatólogo de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), Christian Sánchez Saizar (MN 97.895).

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Durante los meses fríos, la piel evidencia con mayor frecuencia manchas solares, textura opaca, deshidratación, brotes de acné, poros dilatados y líneas finas más visibles. “La exposición acumulada al sol acelera el fotoenvejecimiento y genera daño oxidativo”, puntualizó la médica dermatóloga Florencia Paniego (MN 94.996). Por eso, sostuvo que “resulta fundamental reforzar la hidratación y la reparación además de incorporar tratamientos específicos para recuperar la luminosidad y la calidad de la piel”.

El peeling, procedimiento clave del otoño

Los peelings químicos mejoran la textura, el tono y la luminosidad del rostro al promover la exfoliación controlada de las capas superficiales de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peeling es el tratamiento estrella del otoño e invierno, coincidieron los expertos. Consiste en la aplicación controlada de ácidos sobre la piel para exfoliar las capas superficiales, acelerar la renovación celular y eliminar células dañadas o pigmentadas. “Un peeling es una herramienta que consiste en aplicar diferentes ácidos, en distintas concentraciones, de acuerdo a una serie de variables que solo el dermatólogo está en condiciones de considerar”, explicó Sánchez Saizar. El procedimiento, según precisó, permite “unificar el tono, mejorar la textura y la calidad de la piel” y conseguir “un aspecto más joven y saludable”.

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Existen diferentes tipos de peelings:

Peelings superficiales , que “trabajan sobre las capas más externas de la piel y se utilizan para luminosidad, manchas leves, acné, poros y textura irregular”, detalló Paniego. Suelen incluir ácidos glicólico, mandélico, salicílico o azelaico.

Peelings medios , que “actúan a mayor profundidad y se indican para fotoenvejecimiento, manchas más marcadas, líneas finas y cicatrices superficiales de acné”.

Peelings despigmentantes, empleados especialmente en casos de melasma, manchas solares e hiperpigmentación postinflamatoria, a menudo combinados “con activos domiciliarios como hidroquinona, ácido retinoico o ácido azelaico”, precisó la dermatóloga.

Para Sánchez Saizar, el Yellow Peel —que contiene ácido retinoico— “apunta a conseguir una piel más joven y firme. Estimula el recambio cutáneo y tiene efecto antiseborreico y comedolítico. Reduce la inflamación y la dilatación de los poros”.

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Para el médico especialista en cirugía plástica y reparadora Alfredo Romero (MN 105.550), “el peeling es uno de los tratamientos estrella en esta época” porque “el objetivo es eliminar la piel dañada del verano, permitir que la piel respire y mantener su hidratación”.

Todos los especialistas coincidieron en que la indicación y supervisión deben estar a cargo de un médico, que definirá la combinación de ácidos, concentración y frecuencia de aplicación según diagnóstico y características individuales.

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Otros tratamientos recomendados para renovar la piel en otoño

Los láseres fraccionados, como el CO2 y el erbium, permiten tratar arrugas finas, cicatrices y fotoenvejecimiento con mayor seguridad durante los meses fríos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del peeling, existen múltiples opciones para potenciar la renovación y mejorar la calidad de la piel durante el otoño e invierno. Los especialistas consultados por Infobae recomendaron:

Ácidos renovadores. Incorporar ácidos como glicólico, láctico, mandélico y retinoico en la rutina nocturna ayuda a acelerar el recambio celular, prevenir el envejecimiento, reducir manchas, mejorar la textura y aportar luminosidad. Sánchez Saizar explicó que “los ácidos que se usan en dermatología son sustancias químicas que funcionan como renovadores celulares. El objetivo es prevenir el envejecimiento prematuro, reducir manchas, mejorar la apariencia de poros, combatir el acné, disminuir arrugas y unificar el tono”. Recomendó iniciar su uso “de forma progresiva y siempre acompañados de buena hidratación y protector solar”, además de una consulta dermatológica previa. Bioestimuladores. Romero destacó la utilización de bioestimuladores que mejoran la flacidez a partir de la “producción de colágeno y elastina naturalmente”. Estos procedimientos inyectables colaboran en la recuperación de la firmeza, hidratación y elasticidad de la piel sin aumentar el volumen facial. Láseres fraccionados (CO2, erbium, thulium). Los láseres permiten una renovación controlada de las capas superficiales de la piel, mejorando arrugas finas, cicatrices, poros dilatados, textura y fotoenvejecimiento. Paniego destacó que “la recuperación es más favorable en invierno porque hay menos exposición solar” y precisó que el láser Erbium “produce una renovación controlada de las capas superficiales de la piel, estimulando además la formación de colágeno”. Ácido hialurónico ultrapuro. Sánchez Saizar subrayó que “está indicado para mejorar hidratación, elasticidad y firmeza desde adentro de la piel”. Según el dermatólogo, este tratamiento “es ideal para pacientes que quieren verse más frescos, descansados y luminosos, pero sin perder naturalidad. La piel se ve mejor, más firme y saludable, sin efecto de relleno”. Se realiza en dos sesiones y los resultados aparecen progresivamente durante las semanas siguientes. Tratamientos despigmentantes combinados. Para tratar manchas solares, melasma o hiperpigmentación localizada, se emplean combinaciones de láseres, peelings y activos despigmentantes como hidroquinona o ácido azelaico. “Es fundamental la consulta dermatológica para definir la combinación más segura y efectiva en cada caso”, señala Paniego. Láser vascular para rosácea. El láser vascular actúa sobre los vasos sanguíneos responsables del enrojecimiento y las arañitas faciales características de la rosácea. “Ayuda a disminuir rojeces, reducir brotes inflamatorios y mejorar la sensibilidad cutánea”, indicó Paniego, quien enfatiza que los meses fríos favorecen la recuperación posterior.

Como procedimientos adicionales, los especialistas mencionan que durante el invierno también pueden aprovecharse los tratamientos de eliminación de tatuajes y tratamiento de hongos en uñas mediante láser, ya que la baja exposición solar y la menor visibilidad de las zonas tratadas mejoran la adherencia y los resultados.

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Claves para potenciar los resultados y cuidar la piel en otoño

Durante el otoño, las rutinas de skin care deben priorizar productos nutritivos y reparadores para compensar la menor humedad ambiental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas resaltan la importancia de una rutina de cuidado en casa que complemente los tratamientos dermatológicos. “Mantener una piel sana no depende solamente de realizar procedimientos, sino también de sostener hábitos de cuidado durante todo el año”, subrayó Paniego. Las recomendaciones básicas incluyen:

Usar protector solar todos los días, incluso en invierno.

Reforzar la hidratación con cremas nutritivas y productos reparadores de la barrera cutánea.

Evitar la combinación excesiva de activos y preferir rutinas simples y sostenibles.

Incorporar los ácidos de forma progresiva y bajo indicación profesional.

Consultar siempre al dermatólogo antes de iniciar un nuevo tratamiento o procedimiento.

“En dermatología, muchas veces menos es más: la clave no está en usar muchos productos o realizar procedimientos agresivos, sino en personalizar cada tratamiento y priorizar el equilibrio de la piel”, concluyó Paniego.

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Personalizar el abordaje según el tipo de piel y las necesidades individuales permite obtener resultados naturales, seguros y duraderos, priorizando la salud cutánea a largo plazo.