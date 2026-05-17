Qué efectos puede tener un infarto en el cerebro años después, según especialistas

El estudio revela que sobrevivir a un infarto eleva el riesgo de deterioro cognitivo en los años posteriores al evento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobrevivir a un infarto implica riesgos que se extienden más allá del sistema cardiovascular: las probabilidades de experimentar deterioro cognitivo y problemas de memoria aumentan de forma significativa en los años posteriores, según un estudio de cohorte publicado en la revista médica Stroke y validado por la Asociación Americana del Corazón.

Esta investigación, una de las más extensas sobre el tema, siguió durante una década a 20.923 adultos en Estados Unidos sin antecedentes previos de deterioro cognitivo, aportando evidencia robusta sobre el impacto neurológico de los eventos coronarios.

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El análisis directo indica que, según los datos recogidos y revisados por la Asociación Americana del Corazón, los sobrevivientes de infarto presentan cada año un 5% más de probabilidades de desarrollar alteraciones cognitivas frente a personas sin antecedentes de infarto.

Este riesgo comprende tanto los infartos diagnosticados clínicamente como los denominados infartos silenciosos, identificados únicamente a través de electrocardiogramas y sin síntomas evidentes.

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Relación entre el infarto de miocardio y el deterioro cerebral

Un infarto de miocardio ocurre cuando una arteria coronaria obstruida impide el flujo sanguíneo al músculo cardíaco, generando necrosis tisular. Sin embargo, la investigación, liderada por Mohamed Ridha y publicada en Stroke, demuestra que los efectos no se limitan al corazón; el cerebro también resulta vulnerable.

Dentro de la muestra, el 10,4% de los participantes tenía antecedentes de infarto, de los cuales el 5,2% lo reportó de manera directa y el 3,8% correspondía a infartos silenciosos detectados exclusivamente mediante pruebas cardiológicas.

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Ambos tipos de infarto aumentan la velocidad del deterioro cognitivo, incluso en personas sin antecedentes previos de problemas cardíacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos tipos de infarto incrementaron el ritmo de deterioro cognitivo en comparación con quienes no presentaban antecedentes cardíacos. El estudio pone énfasis en que en las mujeres, los infartos silenciosos fueron más frecuentes que los infartos diagnosticados clínicamente, lo que apunta a una subestimación del riesgo en esta población.

Especialistas de la Asociación Americana del Corazón señalan que estas secuelas podrían reflejar una enfermedad vascular sistémica, cuyos riesgos afectan no solo la función cardíaca sino también la cerebral. El deterioro observado abarca desde dificultades en la memoria hasta alteraciones en la orientación temporal y espacial.

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Diseño del estudio, pruebas y factores de ajuste

El estudio siguió durante una década a adultos reclutados entre 2003 y 2007 que no presentaban signos de deterioro cognitivo al comienzo de la investigación. Cada año, los participantes realizaron una prueba breve y validada internacionalmente para evaluar memoria y orientación.

El examen incluía seis preguntas —como identificar el día de la semana o recordar palabras después de unos minutos— y cada respuesta correcta otorgaba un punto en una escala de 0 a 6. Las puntuaciones más bajas indicaban un menor desempeño cognitivo y permitieron a los investigadores monitorear la evolución mental de los participantes a lo largo del tiempo.

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Especialistas de la Asociación Americana del Corazón advierten que las secuelas del infarto reflejan una enfermedad vascular sistémica con repercusión cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis estadístico ajustó los resultados para aislar el impacto específico del infarto, controlando variables como edad, sexo, nivel educativo, hipertensión, diabetes, antecedentes familiares y otros factores de riesgo vascular.

Los resultados se mantuvieron consistentes entre hombres y mujeres y abarcaron participantes de distintas etnias, lo que refuerza la validez y la aplicabilidad de los hallazgos a una población diversa.

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Implicancias clínicas, prevención y limitaciones del estudio

Ante estos hallazgos, la Asociación Americana del Corazón recomienda una vigilancia activa de la salud cerebral en quienes han sobrevivido a un infarto.

Mohamed Ridha, autor principal, subrayó la importancia de que los profesionales sanitarios brinden asesoramiento personalizado a estos pacientes para prevenir el deterioro cognitivo y la demencia, especialmente en la etapa postinfarto.

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Las recomendaciones incluyen mantener una dieta equilibrada basada en alimentos frescos, realizar actividad física de forma regular, garantizar un descanso adecuado y controlar parámetros como el peso corporal, los niveles de colesterol y la presión arterial.

Los autores subrayan la importancia de un seguimiento proactivo y estrategias preventivas en pacientes postinfarto para reducir la aparición de demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, los especialistas advierten sobre ciertas limitaciones metodológicas: la mayoría de los participantes provenía del sureste de Estados Unidos, lo que podría limitar la extrapolación de los resultados a otras regiones.

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Además, la prueba cognitiva utilizada evaluaba principalmente capacidades generales, sin profundizar en funciones ejecutivas complejas como el razonamiento abstracto o la toma de decisiones.

Según los autores del estudio en Stroke, un infarto puede anticipar la aparición de trastornos que afectan la memoria y la capacidad de pensar a largo plazo, por lo que es fundamental identificar y asesorar a estos pacientes de forma proactiva.

Los investigadores destacan la necesidad de estrategias preventivas y de seguimiento adaptadas a quienes han sufrido un evento coronario, con el objetivo de mitigar secuelas que exceden el ámbito cardíaco y abordan la salud integral del individuo.