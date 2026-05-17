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Argentinos Juniors y Belgrano definirán el rival de River Plate en la final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El Bicho recibirá al Pirata cordobés en La Paternal a partir de las 17 con televisación de ESPN Premium y TNT Sports. El vencedor chocará con el Millonario el 24 de mayo

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16:00 hsHoy

¿Cómo llega Belgrano de Córdoba?

El Pirata mantuvo un gran rendimiento a lo largo del semestre. A pesar de un leve bajón, se metió a los playoffs en el quinto puesto de la zona B con 26 puntos. En octavos se quedó con un clásico histórico frente a Talleres y, en cuartos, dejó en el camino a Unión de Santa Fe al vencerlo en Alberdi por 2-0.

Belgrano viene de vencer a Talleres y Unión en su casa (Fotobaires)
Belgrano viene de vencer a Talleres y Unión en su casa (Fotobaires)
15:45 hsHoy

¿Cómo llega Argentinos Juniors?

El Bicho de Nicolás Diez atravesó un convulsionado semestre en el que quedó eliminado de la Copa Libertadores en la fase previa y logró reponerse para quedar tercero en la zona B con 29 unidades. Luego de vencer con autoridad a Lanús por 2-0, el elenco de La Paternal se impuso por 1-0 sobre Huracán para sellar su pase a las semifinales.

Argentinos venció a Huracán en tiempo suplementario (Fotobaires)
Argentinos venció a Huracán en tiempo suplementario (Fotobaires)
15:30 hsHoy

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, Facundo Jainikoski o Iván Morales. DT: Nicolás Diez.

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

15:20 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del encuentro entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba!

El Bicho y el Pirata chocarán en La Paternal en busca de alcanzar la final del Torneo Apertura: el duelo comenzará a las 17:00 y contará con la transmisión de de ESPN Premium y TNT Sports. El vencedor se enfrentará a River Plate, que eliminó a Rosario Central en la jornada del sábado.

Dos equipos de fútbol celebran en el campo: jugadores de Argentinos Juniors en rojo y jugadores de Belgrano en celeste, con aficionados en las gradas
Argentinos y Belgrano van por el pase a la final del Apertura

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