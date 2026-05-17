Argentinos Juniors y Belgrano definirán el rival de River Plate en la final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El Bicho y el Pirata chocarán en La Paternal en busca de alcanzar la final del Torneo Apertura: el duelo comenzará a las 17:00 y contará con la transmisión de de ESPN Premium y TNT Sports. El vencedor se enfrentará a River Plate, que eliminó a Rosario Central en la jornada del sábado.

El Bicho de Nicolás Diez atravesó un convulsionado semestre en el que quedó eliminado de la Copa Libertadores en la fase previa y logró reponerse para quedar tercero en la zona B con 29 unidades . Luego de vencer con autoridad a Lanús por 2-0, el elenco de La Paternal se impuso por 1-0 sobre Huracán para sellar su pase a las semifinales.

El Pirata mantuvo un gran rendimiento a lo largo del semestre. A pesar de un leve bajón, se metió a los playoffs en el quinto puesto de la zona B con 26 puntos . En octavos se quedó con un clásico histórico frente a Talleres y, en cuartos, dejó en el camino a Unión de Santa Fe al vencerlo en Alberdi por 2-0.

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