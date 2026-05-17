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Trump dijo que “no quedará nada” de Irán si el régimen no llega a un acuerdo con EEUU

“Más les vale ponerse las pilas, y rápido (...) El tiempo es fundamental”, advirtió el presidente norteamericano

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Trump lanzó una nueva advertencia al régimen de Irán
Trump lanzó una nueva advertencia al régimen de Irán

Donald Trump lanzó este domingo un nuevo mensaje contundente al régimen iraní, advirtiendo sobre la urgencia de alcanzar un acuerdo nuclear. El expresidente subrayó que el tiempo juega en contra de la República Islámica y remarcó la necesidad de actuar con prontitud para evitar consecuencias graves.

“Para Irán, el tiempo corre, y más les vale ponerse las pilas, Y RÁPIDO, o no quedará nada de ellos”, afirmó el presidente de Estados Unidos en un mensaje publicado en su red Truth Social.

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“¡El tiempo es fundamental!“, agregó el mandatario republicano.

Mensaje Trump
El mensaje publicado por Trump en Truth Social

En su declaración, Trump enfatizó que la falta de acción rápida podría tener efectos devastadores para el país persa. Insistió en que la única alternativa viable para Irán es comprometerse a negociar y responder de manera inmediata a las demandas internacionales sobre su programa nuclear.

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Reiteró que cualquier demora podría dejar al país sin opciones y recalcó que la responsabilidad recae sobre el liderazgo iraní para evitar un escenario irreversible.

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