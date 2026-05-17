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El blooper de Cami Mayan en el gimnasio: la fuerte caída que se volvió viral

La influencer compartió el momento que vivió cuando hacía ejercicios que de inmediato se convirtió en tendencia en las redes

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Cami Mayan mostró la fuerte caída que tuvo en el gimnasio, aunque sin consecuencias graves. Las imágenes que se volvieron virales (Video: X)

En las últimas horas, el nombre de Camila Mayan volvió a resonar en redes sociales por un episodio inesperado durante su rutina habitual de entrenamiento. La influencer, conocida por compartir aspectos de su vida cotidiana con sus más de 732 mil seguidores en Instagram, decidió mostrar un momento que, aunque embarazoso, resultó completamente genuino. Todo ocurrió cuando la joven se disponía a iniciar una nueva sesión en el gimnasio, un espacio que suele retratar en sus historias y donde, esta vez, la cámara captó algo fuera de lo común.

El incidente sucedió al término de una rutina de fuerza. Con un conjunto deportivo gris y el cabello recogido, Camila caminó hacia la cinta con la intención de sumar algo de cardio a su entrenamiento. La máquina ya estaba en funcionamiento y, al intentar subirse, su mano no alcanzó a sujetar el barral a tiempo. En cuestión de segundos, la influencer perdió el equilibrio y cayó. Una de sus rodillas impactó contra la cinta en movimiento, mientras la otra tocó el piso. El golpe fue inmediato y el ruido —simple pero notorio— bastó para captar la atención de quienes se encontraban cerca.

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Lejos de quedarse en el suelo, Camila se reincorporó con rapidez y retomó la marcha. El reflejo permitió que el accidente no pasara a mayores, pero la incomodidad del momento quedó registrada por las cámaras de seguridad del gimnasio. Este tipo de situaciones puede generar temor o vergüenza en quien la atraviesa, más aún cuando se trata de un espacio público y concurrido. Para Camila, el golpe físico no fue grave, aunque sí le dejó una marca visible: un pequeño raspón en la pierna derecha, el cual comparó con las caídas propias de la infancia.

Cami Mayan sonríe sosteniendo un ramo de flores envuelto en papel blanco, vestida con top oscuro, jeans y cinturón dorado, frente a unas escaleras de madera
Cami Mayan sonríe feliz mientras celebra su cumpleaños número 27, recibiendo un hermoso ramo de flores en su festejo.

Junto a Camila estaba una compañera de entrenamiento, también sobre la cinta, y una tercera mujer en la zona de entrenamiento. Al ver la caída, ambas no pudieron contener la risa. La escena, más allá del susto inicial, generó un ambiente distendido en el grupo. Las carcajadas obligaron a frenar la actividad por unos instantes, ya que el episodio resultó tan inesperado como cómico para quienes lo presenciaron. Una vez terminado el entrenamiento, accedieron al video de la cámara de seguridad para revivir el momento. El ambiente de confianza entre las amigas habilitó la posibilidad de reírse, analizar la secuencia y bromear sobre lo sucedido, sin que esto implicara un mal rato para la protagonista.

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Camila, lejos de ocultar lo que había pasado, eligió compartir la grabación en sus historias de Instagram. Publicó el video de la caída y sumó una imagen del raspón que le quedó como recuerdo. En el texto que acompañó la publicación, la influencer describió el raspón como “una frutilla como cuando era una niña. Bárbaro”. La naturalidad con la que abordó la situación y el tono distendido de su relato fueron recibidos con empatía y humor por parte de sus seguidores, quienes ya están acostumbrados a la transparencia con la que Camila maneja sus redes.

En el video, la influencer aparece con el clásico look deportivo, propio de sus rutinas, y una actitud desenfadada pese al incidente. Luego de la caída, la rápida recuperación y la risa compartida con sus amigas, Camila volvió a su entrenamiento sin mayores complicaciones.

Cami Mayan, con cabello oscuro recogido y blusa negra de manga larga con cuello alto y volantes, posa en un ambiente exterior nocturno con iluminación
Cami Mayan posa durante la íntima celebración de su cumpleaños número 27, rodeada de amigos y luciendo un elegante atuendo oscuro.

En paralelo a este episodio, Camila Mayan viene de celebrar su cumpleaños número 27. La fiesta, que tuvo lugar a mediados de abril, reunió a amigos y familiares en un ambiente de alegría y cuidado por los detalles. La influencer compartió una galería de imágenes que reflejan tanto su presente personal como profesional, desde la decoración del estudio de televisión donde trabaja hasta los momentos más íntimos y relajados con su círculo más cercano. Globos, flores, una torta decorada y brindis con copas en alto formaron parte de una jornada que ella misma resumió con la frase: “Un año más siendo feliz”.

Entre el accidente en el gimnasio y la celebración de su cumpleaños, Camila Mayan sigue mostrando su faceta más auténtica, combinando espontaneidad y cercanía en cada episodio de su vida pública.

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