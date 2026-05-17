Salud

Cuáles son las enfermedades que puede causar el consumo de alcohol, según especialistas

La evidencia científica alerta sobre las consecuencias de este hábito en el organismo y explica qué efectos pueden mejorar con el tiempo al abandonar la bebida

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Ilustración de un hombre con suéter verde sentado en un bar, sujetándose la cabeza con dolor mientras rayos rojos emanan de su cerebro y un corazón irradia en su pecho
El consumo de alcohol está relacionado con más de 60 enfermedades, según advierte la Organización Mundial de la Salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de alcohol está asociado a numerosas enfermedades y complicaciones que pueden afectar distintos órganos y sistemas del cuerpo a lo largo de la vida. Los especialistas advierten que este hábito puede provocar tanto daños crónicos como problemas agudos, además de aumentar el riesgo de lesiones graves.

Sin embargo, investigaciones recientes señalan que parte de estos efectos podría revertirse si la persona reduce o abandona el consumo. Así lo destacan la Organización Mundial de la Salud (OMS) y distintas sociedades científicas internacionales.

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El consumo de alcohol está vinculado a más de 60 enfermedades distintas, entre ellas afecciones hepáticas como la cirrosis, enfermedades cardíacas, diversos tipos de cáncer, diabetes tipo 2, trastornos neuropsiquiátricos y problemas gastrointestinales.

Según la OMS, algunas, como la cirrosis hepática y ciertos cánceres, son totalmente atribuibles al alcohol y suelen ser irreversibles. Sin embargo, otras, especialmente algunas infecciones y daños en el sistema inmunitario, pueden mejorar o incluso revertirse si se interrumpe la ingesta y se mantienen hábitos saludables.

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La relación entre alcohol y enfermedad depende de múltiples factores: la cantidad y frecuencia del consumo, el entorno y la predisposición genética. Enfermedades como la cardiopatía alcohólica, la cirrosis hepática y el síndrome alcohólico fetal se consideran exclusivamente asociadas al consumo de alcohol. El riesgo aumenta de manera proporcional a la cantidad ingerida y la persistencia en el tiempo, afectando también a diferentes grupos etarios.

El consumo de alcohol no solo se relaciona con enfermedades crónicas, sino también con un mayor riesgo de infecciones. Entre las afecciones más vinculadas a este hábito aparecen la tuberculosis, la neumonía, el VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual.

Según la revista médica The Lancet, el deterioro de la función hepática y la disminución de la respuesta inmunitaria explican por qué las personas que consumen alcohol en exceso presentan una mayor vulnerabilidad frente a distintos agentes infecciosos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Algunas patologías asociadas al alcohol, como ciertos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y cirrosis, son consideradas irreversibles por la OMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las enfermedades no transmisibles, se incluyen diversos tipos de cáncer (boca, garganta, esófago, colon, recto, hígado, mama y cuello uterino), enfermedades cardiovasculares (hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular), diabetes tipo 2 y trastornos neuropsiquiátricos como la demencia y la epilepsia. También destacan afecciones gastrointestinales, como la cirrosis y la pancreatitis, señala la OMS en sus documentos técnicos.

Lesiones y riesgos indirectos vinculados al alcohol

Además de enfermedades, el alcohol afecta el equilibrio, el tiempo de reacción y el juicio, lo que eleva el riesgo de accidentes de tráfico, caídas y episodios de violencia interpersonal. Estos peligros pueden presentarse incluso con un consumo limitado, según advierte la OMS en su informe mundial sobre alcohol y salud.

La intoxicación alcohólica reduce la capacidad de tomar decisiones seguras, incrementando la probabilidad de lesiones y de contraer infecciones de transmisión sexual. El riesgo de lesión está además condicionado por factores como la combinación con otras sustancias, la actividad realizada y el entorno social inmediato.

Primer plano de una mano vertiendo líquido de una lata azul y plateada a un vaso transparente con hielo y una bebida ámbar en un ambiente oscuro de bar.
El alcohol afecta el equilibrio y el juicio, aumentando riesgos de accidentes de tráfico, caídas y episodios de violencia interpersonal (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los efectos del alcohol sobre el organismo son permanentes. Los especialistas señalan que algunos riesgos a corto plazo —como las lesiones traumáticas o ciertas infecciones de transmisión sexual— pueden disminuir significativamente cuando se abandona el consumo.

Además, el sistema inmunitario tiene capacidad de recuperación tras un período de abstinencia, siempre que el daño previo no haya sido muy severo o prolongado. La OMS también indica que determinadas funciones cardiovasculares pueden mejorar en pocos días o semanas después de dejar de beber.

En el caso del cerebro, parte del daño podría revertirse, aunque algunos riesgos, como la demencia, pueden persistir con el tiempo.

Por el contrario, enfermedades crónicas como la cirrosis hepática, la cardiopatía o el deterioro cerebral avanzado suelen ser irreversibles, aunque la abstinencia puede ralentizar su progresión.

Qué dice la ciencia sobre el consumo moderado de alcohol

El debate científico respecto a los supuestos beneficios del consumo moderado de alcohol sigue abierto. “No hay suficiente evidencia para descartar un efecto beneficioso del consumo de alcohol en la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular isquémico”, afirma Jürgen Rehm, investigador principal del Centro Canadiense para la Adicción y la Salud Mental.

No obstante, señala que los estudios en esta área presentan limitaciones metodológicas y posibles sesgos de selección. De acuerdo con la revista médica The Lancet, incluso consumos bajos de alcohol pueden aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer y otros daños, por lo que no existe un umbral seguro universalmente aceptado.

Un médico con bata blanca y estetoscopio escribe en un portapapeles junto a un paciente sentado con camiseta verde oscuro y jeans, en una cama de hospital.
La evidencia médica concluye que ningún nivel de consumo de alcohol es completamente seguro y recomienda reducir su ingesta al mínimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de la evidencia médica y epidemiológica revela que el alcohol representa un riesgo considerable para la salud pública, superando ampliamente cualquier posible beneficio observado hasta el momento, según concluyen la OMS y The Lancet.

La recomendación de los organismos internacionales de salud es reducir al máximo el consumo, dado que ningún nivel de ingesta se considera completamente seguro.

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