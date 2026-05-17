La ola de calor y la sequía afectan gravemente al sector ganadero de Nicaragua, principal motor exportador

La ola de calor en Nicaragua provoca síntomas de mareos y temblores en el ganado, afectando gravemente la actividad ganadera nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos de la ola de calor en Nicaragua han comenzado a sentirse con fuerza en el sector ganadero, donde numerosos animales presentan síntomas inusuales: mareos, temblores y comportamientos erráticos. Productores del centro y norte del país describen escenas en las que el ganado parece “borracho”, lo que genera preocupación entre quienes dependen de esta actividad, según relataron a Confidencial.digital.

Las altas temperaturas, que en algunas zonas superan los 36 ℃, han coincidido con una sequía prolongada, alterando las condiciones habituales de la temporada. Los productores esperaban lluvias para estas fechas —la segunda decena de mayo—, pero la persistencia del calor extremo mantiene a los animales bajo un estrés constante.

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El fenómeno ha llevado a los ganaderos a buscar soluciones inmediatas, como la hidratación con suero y la administración de complejos vitamínicos. Algunos, como Francisco, sostienen que el problema no es infeccioso, sino consecuencia directa del calor y la exposición prolongada al sol. “El sol cae salvajemente sobre ese ganado, y afecta sobre todo al que tiene encaste con razas europeas”, afirma, señalando la vulnerabilidad de animales como el Pardo o el Holstein.

Ganado debilitado y economía en riesgo

La ganadería representa el segundo rubro exportador de Nicaragua, con ingresos de al menos USD 1,215 millones en 2025, según el Banco Central. Hay más semovientes que habitantes en el país, lo que resalta la magnitud de la crisis potencial si la salud animal sigue deteriorándose.

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El sector ganadero, segundo en exportaciones de Nicaragua, corre riesgo de crisis económica ante el deterioro en la salud animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuadro clínico observado —mareos, temblores y desorientación— ha generado interpretaciones diversas entre los productores. Mientras algunos atribuyen la causa únicamente a la ola de calor y la deshidratación, otros, como Raúl, sospechan de infecciones. Raúl describe episodios en los que las vacas “les agarra un solo temblor… y si no le ponen tratamiento, se mueren”, por lo que opta por aplicar Dipirona y antibióticos, además de vitaminas.

Veterinarios entrevistados coinciden en que el calor extremo podría explicar parte de las afectaciones, aunque no descartan causas infecciosas ni intoxicaciones. Las temperaturas mínimas en Managua se sitúan entre 34 y 36 ℃, y en el norte superan los 38 ℃ en zonas ganaderas, cifras consideradas demasiado elevadas para el ganado.

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Entre los factores que podrían agravar la situación se encuentran el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas, así como la alimentación con pasto viejo o contaminado. El pastoreo libre, cuando no se controla la calidad del forraje, puede introducir malezas tóxicas en la dieta de los animales.

Las altas temperaturas, superiores a los 36 ℃, junto a la sequía prolongada, intensifican el estrés y los problemas de salud en los semovientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas recomiendan revisar tanto el ensilaje como el heno para evitar contaminaciones y garantizar una nutrición adecuada. Otro riesgo es la deshidratación, que puede provocar desde temblores musculares hasta procesos de alucinación en los animales, según uno de los profesionales consultados por Confidencial.digital.

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Esperan alivio con la llegada de lluvias

La falta de precipitaciones ha impedido el crecimiento adecuado del pasto, lo que limita la alimentación y debilita las defensas del ganado. “La sequía impide que haya una buena producción de pasto. Por ende, no hay una buena alimentación. Eso no ayuda a que las defensas del animal suban como deberían de estar”, explica Andrés, veterinario.

El anhelo de los productores es que la llegada de las lluvias permita la recuperación tanto de los animales como de la economía rural. Hasta entonces, la combinación de altas temperaturas, sequía y recursos limitados obliga a los ganaderos a extremar cuidados y buscar alternativas para proteger a sus animales.

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