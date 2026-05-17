Nicaragua

La ola de calor y la sequía afectan gravemente al sector ganadero de Nicaragua, principal motor exportador

Las temperaturas superiores a 38 grados Celsius y la escasez de lluvias ponen en riesgo la salud del ganado, base de una actividad clave para los ingresos de exportación del país, según el Banco Central

Guardar
Google icon
Dibujo a lápiz de un hombre con gorra y camisa, sosteniendo dos botellas de suero, de pie en un campo con tres vacas tumbadas en el suelo. Fondo de árboles.
La ola de calor en Nicaragua provoca síntomas de mareos y temblores en el ganado, afectando gravemente la actividad ganadera nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos de la ola de calor en Nicaragua han comenzado a sentirse con fuerza en el sector ganadero, donde numerosos animales presentan síntomas inusuales: mareos, temblores y comportamientos erráticos. Productores del centro y norte del país describen escenas en las que el ganado parece “borracho”, lo que genera preocupación entre quienes dependen de esta actividad, según relataron a Confidencial.digital.

Las altas temperaturas, que en algunas zonas superan los 36 ℃, han coincidido con una sequía prolongada, alterando las condiciones habituales de la temporada. Los productores esperaban lluvias para estas fechas —la segunda decena de mayo—, pero la persistencia del calor extremo mantiene a los animales bajo un estrés constante.

PUBLICIDAD

El fenómeno ha llevado a los ganaderos a buscar soluciones inmediatas, como la hidratación con suero y la administración de complejos vitamínicos. Algunos, como Francisco, sostienen que el problema no es infeccioso, sino consecuencia directa del calor y la exposición prolongada al sol. “El sol cae salvajemente sobre ese ganado, y afecta sobre todo al que tiene encaste con razas europeas”, afirma, señalando la vulnerabilidad de animales como el Pardo o el Holstein.

Ganado debilitado y economía en riesgo

La ganadería representa el segundo rubro exportador de Nicaragua, con ingresos de al menos USD 1,215 millones en 2025, según el Banco Central. Hay más semovientes que habitantes en el país, lo que resalta la magnitud de la crisis potencial si la salud animal sigue deteriorándose.

PUBLICIDAD

Ilustración de un mapa beige de Nicaragua sobre el lomo de una vaca marrón y blanca. La vaca se alza sobre billetes verdes y monedas. Siluetas de vacas y terneros al fondo.
El sector ganadero, segundo en exportaciones de Nicaragua, corre riesgo de crisis económica ante el deterioro en la salud animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuadro clínico observado —mareos, temblores y desorientación— ha generado interpretaciones diversas entre los productores. Mientras algunos atribuyen la causa únicamente a la ola de calor y la deshidratación, otros, como Raúl, sospechan de infecciones. Raúl describe episodios en los que las vacas “les agarra un solo temblor… y si no le ponen tratamiento, se mueren”, por lo que opta por aplicar Dipirona y antibióticos, además de vitaminas.

Veterinarios entrevistados coinciden en que el calor extremo podría explicar parte de las afectaciones, aunque no descartan causas infecciosas ni intoxicaciones. Las temperaturas mínimas en Managua se sitúan entre 34 y 36 ℃, y en el norte superan los 38 ℃ en zonas ganaderas, cifras consideradas demasiado elevadas para el ganado.

Entre los factores que podrían agravar la situación se encuentran el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas, así como la alimentación con pasto viejo o contaminado. El pastoreo libre, cuando no se controla la calidad del forraje, puede introducir malezas tóxicas en la dieta de los animales.

Ilustración de bovinos estilizados, algunos de pie inestables, otros sentados, en un campo seco y agrietado con vegetación amarillenta bajo un sol rojizo gigante.
Las altas temperaturas, superiores a los 36 ℃, junto a la sequía prolongada, intensifican el estrés y los problemas de salud en los semovientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas recomiendan revisar tanto el ensilaje como el heno para evitar contaminaciones y garantizar una nutrición adecuada. Otro riesgo es la deshidratación, que puede provocar desde temblores musculares hasta procesos de alucinación en los animales, según uno de los profesionales consultados por Confidencial.digital.

Esperan alivio con la llegada de lluvias

La falta de precipitaciones ha impedido el crecimiento adecuado del pasto, lo que limita la alimentación y debilita las defensas del ganado. “La sequía impide que haya una buena producción de pasto. Por ende, no hay una buena alimentación. Eso no ayuda a que las defensas del animal suban como deberían de estar”, explica Andrés, veterinario.

El anhelo de los productores es que la llegada de las lluvias permita la recuperación tanto de los animales como de la economía rural. Hasta entonces, la combinación de altas temperaturas, sequía y recursos limitados obliga a los ganaderos a extremar cuidados y buscar alternativas para proteger a sus animales.

Temas Relacionados

Ola de Calor NicaraguaGanaderíaSequíaNutrición Animal

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crisis energética frena inversiones y amenaza el crecimiento económico de Honduras

La ENEE enfrenta una creciente presión financiera mientras empresarios y sectores políticos advierten sobre el deterioro del sistema eléctrico.

Crisis energética frena inversiones y amenaza el crecimiento económico de Honduras

El orgullo nica-estadounidense de Lupe Medina: disciplina, gloria juvenil y el sueño de un título mundial para Nicaragua

La joven de sangre nicaragüense entrena seis días por semana, combina rutinas exigentes con sparring, trabajo físico y carreras, y busca convertirse en la próxima campeona mundial tras una impresionante trayectoria amateur y profesional

El orgullo nica-estadounidense de Lupe Medina: disciplina, gloria juvenil y el sueño de un título mundial para Nicaragua

Vacacionar en El Salvador cuesta más: restaurantes y hoteles lideran el incremento de precios en 2026

Abril de 2025 y abril de 2026 parecen dos mundos distintos para el bolsillo de los turistas. Mientras que hace doce meses la inflación del sector servicios se mantenía en un moderado 3.49%, los datos actualizados a abril de este año revelan un salto hasta el 4.22%

Vacacionar en El Salvador cuesta más: restaurantes y hoteles lideran el incremento de precios en 2026

Consumo de sal en Costa Rica duplica el límite recomendado, según autoridades

Los datos gubernamentales evidenciaron que la cantidad diaria de sal ingerida por habitante supera ampliamente el límite aconsejado por organismos internacionales, lo que incrementa el riesgo de complicaciones en la salud pública

Consumo de sal en Costa Rica duplica el límite recomendado, según autoridades

En imágenes: Jornada festiva en Guatemala por el fin de la gestión de Consuelo Porras

El último día del mandato de Consuelo Porras como Fiscal General desató una celebración frente al Ministerio Público en Guatemala

En imágenes: Jornada festiva en Guatemala por el fin de la gestión de Consuelo Porras

TECNO

Ni MrBeast logra views instantáneas: así funciona realmente YouTube

Ni MrBeast logra views instantáneas: así funciona realmente YouTube

Suplantaron a MrBeast con IA y le robaron 14.000 dólares a una mujer en Canadá

Cómo la tecnología coreana revoluciona el cuidado de la piel

La Cybertruck de Tesla sigue con problemas: se le caen las ruedas de manera repentina

Windows 11 tendrá un gran cambio en 2026 con esta actualización: IA, Xbox y más

ENTRETENIMIENTO

La rutina facial insólita que ayuda a Tom Cruise a verse más joven

La rutina facial insólita que ayuda a Tom Cruise a verse más joven

Un actor de “Lost” se sinceró sobre el polémico final de la serie 16 años después

El director Simon McQuoid reveló cómo fue el proceso para crear a Baraka, uno de los personajes más destacados de “Mortal Kombat II”

Actores jóvenes y franquicia renovada: los candidatos favoritos para suceder a Daniel Craig como 007

“Ella definitivamente está en el ADN de todo lo que hago”, asegura Kevin Jonas al hablar de la influencia de su esposa

MUNDO

Emiratos Árabes Unidos condenó el ataque con drones contra su central nuclear y advirtió sobre una “peligrosa escalada”

Emiratos Árabes Unidos condenó el ataque con drones contra su central nuclear y advirtió sobre una “peligrosa escalada”

Trump advirtió a Irán que se le acaba el tiempo para llegar a un acuerdo: “Más les vale moverse rápido”

El grupo terrorista Hezbollah lanzó cerca de 200 proyectiles contra Israel durante el fin de semana

Un buque con 20.000 toneladas de gas arribó a la India tras cruzar el estrecho de Ormuz

El régimen de Irán entregó una nueva propuesta a Pakistán para reanudar la negociación con EEUU