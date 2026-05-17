El insólito blooper que sufrió Neymar en la caída del Santos: fue sustituido por error y explotó contra los árbitros

El astro brasileño fue reemplazado en el Santos-Coritiba por equivocación del árbitro

Con la expectativa puesta en la confirmación de la lista definitiva de la selección de Brasil de cara a la Copa del Mundo, Neymar vivió una jornada marcada por la frustración por la derrota por 3 a 0 del Santos ante Coritiba y por protagonizar una escena insólita. El astro del Peixe fue reemplazado por error tras una confusión del cuarto árbitro, algo que generó su explosión contra la terna. El 10 buscaba una actuación heroica para convencer al seleccionador Carlo Ancelotti antes de la publicación de la nómina de 26 jugadores para el Mundial 2026.

Antes del partido en Vila Belmiro, Neymar no logró contener las lágrimas cuando sonó el himno nacional antes del inicio del encuentro —una costumbre en el Brasileirao—, un gesto que deja en claro la carga emocional y la magnitud de su deseo de ser incluido en la lista final de la Verdeamarela. Sin embargo, el desarrollo del encuentro no fue el esperado por el equipo local: un doblete de Breno Lopes y un tanto de Josué adelantaron a Coritiba antes de los 40 minutos.

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Con la obligación de revertir el resultado, el incidente central ocurrió en el minuto 65. Luego de recibir un golpe, Neymar se acercó al banco de suplentes para ser atendido por el cuerpo médico y se sentó por unos segundos antes de reincorporarse al juego. El cuarto árbitro, sin embargo, levantó el cartel y se iluminó el dorsal 10, señalando su salida para el ingreso de Robinho Jr.

El astro brasileño se dirigió rápidamente a la posición arbitral, intentó aclarar que existía un error y que el reemplazado debía ser el 31 (el argentino Gonzalo Escobar), pero su protesta resultó infructuosa: su sustituto ya había ingresado al terreno y las reglas marcan que el cambio ya surtió efecto, por lo que no pudo volver al campo.

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El brasileño mostró a las cámaras el papel que revelaba la equivocación del árbitro

“Santos afirma que la sustitución fue para que Escobar abandonara el campo. Neymar, furioso por el error, intentó regresar al terreno de juego y recibió una tarjeta amarilla. Acto seguido, mostró el documento que, según él, le entregaron al cuarto árbitro, en el que constaba la sustitución del argentino”, especificó el medio brasileño Ge Globo.

La transmisión oficial capturó la escena en la que Ney, enfurecido por el error del árbitro, mostró en una de las cámaras el papel que indicaba que el cambio era por Gonzalo Escobar y no por él. A pesar de los gestos efusivos del atacante de 34 años y del resto del cuerpo técnico, tuvo que mirar el resto del enfrentamiento sentado en el banco de suplentes.

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Vale destacar que la derrota dejó al Santos en el 16° puesto del Brasileirao con 18 unidades, aunque podría caer a la zona de descenso cuando se disputen todos los partidos correspondientes de la fecha 16.

El astro del Peixe se puso a llorar en la previa del duelo entre Santos y Coritiba

La insólita escena generó revuelo en el país, ya que se suma a la presión impuesta por la inminente decisión de Ancelotti, quien anunciará la nómina definitiva de la selección brasileña este lunes 18 de mayo. El entrenador italiano subrayó recientemente que la convocatoria de Neymar depende de que “vuelva a estar al 100%, algo de lo que es totalmente capaz, y que demuestre que tiene la condición física necesaria para jugar la próxima Copa del Mundo”. A sus 34 años, su eventual presencia sería su cuarta participación en una cita mundialista.

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Según informó ESPN Brasil, en los últimos días, Neymar pasó de estar “prácticamente descartado” a convertirse “en un firme candidato y su nombre figura en la mesa” del cuerpo técnico para el anuncio oficial de la lista. El medio citado hizo hincapié en que el punto de inflexión de su situación sucedió durante el último periodo: el ex Barcelona y PSG disputó nueve de los últimos 12 partidos del Peixe en un lapso menor a 40 días.

La frustración de Neymar en el banco de suplentes del Santos tras ser reemplazado por error (REUTERS/Jean Carniel)

En el actual curso, Neymar disputó 15 partidos entre Brasileirao, Torneo Paulista, Copa de Brasil y Copa Sudamericana, logrando seis goles y tres asistencias. No viste la camiseta de Brasil desde el 17 de octubre de 2023, fecha en que sufrió la rotura de ligamentos cruzados en el encuentro ante Uruguay por las Eliminatorias.

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Hasta el momento, la lesión de Estevao parecía haber abierto una posible vía para su regreso, aunque la competencia con Joao Pedro (Chelsea) y Rayan (Bounemouth) mantiene el panorama abierto. Neymar integra la preselección de 55 futbolistas, pero su permanencia entre los 26 elegidos sigue siendo incierta.