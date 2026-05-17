Preocupación en la selección argentina y en River Plate: se confirmó la gravedad de las lesiones de Montiel, Moreno y Driussi

Gonzalo Montiel sufrió un desgarro y estará tres semanas fuera de los terrenos de juego (Fotobaires)

El triunfo por 1-0 sobre Rosario Central en el Estadio Monumental y la correspondiente clasificación a la final del Torneo Apertura le dejó a River Plate una mueca de preocupación, a la que se sumó el cuerpo técnico de la selección argentina. Eduardo Chacho Coudet tuvo que lidiar con las salidas por lesiones de Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno: los últimos dos integran la prelista que presentó Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026.

La preocupación por los futbolistas fue tal que se fueron a realizar estudios apenas finalizó el encuentro en el que el Millonario se quedó con la victoria gracias al tanto de penal de Facundo Colidio. Según informó el periodista Gustavo Yarroch, los tres futbolistas tienen lesiones que los dejarán afuera de la final del 24 de mayo en Córdoba, donde River se enfrentará al vencedor del choque entre Argentinos Juniors y Belgrano en La Paternal.

PUBLICIDAD

“Los estudios médicos determinaron que Gonzalo Montiel sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo y tendrá para unos 21 días de recuperación”, destacó el periodista mencionado. A esto, agregó: “Sebastián Driussi y Aníbal Moreno sufrieron la misma lesión: esguince en el ligamento colateral medial derecho. Tendrán para aproximadamente un mes de recuperación”.

*La lesión de Sebastián Driussi contra Rosario Central

PUBLICIDAD

En el caso de Montiel, el defensor, que en el primer tiempo malogró un penal que atajó Jeremías Ledesma, fue reemplazado por Fabricio Bustos al concluir la etapa inicial. Esta baja comprendería un riesgo para la Selección en cuanto al recambio del lateral derecho, ya que Nahuel Molina también está desgarrado, aunque se recuperaría a tiempo para el debut contra Argelia el 16 de junio. Las otras variantes en el puesto que fueron incluidas en la lista de 55 hombres son Agustín Giay, Kévin Mac Allister y Nicolás Capaldo, que también se desenvuelve como mediocampista.

Aníbal Moreno, que está dentro de la prelista, aunque está lejos de la pelea por entrar a la lista definitiva de Scaloni, dejó el terreno de juego a los 56 minutos por el juvenil Lucas Silva. Su lesión en la rodilla lo marginará de la definición del Torneo Apertura y del cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

PUBLICIDAD

Respecto a Sebastián Driussi, el delantero sufrió esguince en el ligamento colateral medial derecho después de recibir una fuerte entrada de Franco Ibarra a los 7 minutos del primer tiempo. Más allá de las desoladoras imágenes, con el atacante retirándose entre lágrimas en una camilla, en un principio se esperaba un diagnóstico mayor. El punta había regresado a las canchas los últimos días luego de superar una molestia muscular que contrajo en el Superclásico contra Boca Juniors.

*La palabra de Coudet en conferencia sobre los lesionados

PUBLICIDAD

“Ojalá sea leve lo de los muchachos. Es un tema que me duele mucho. Vienen trabajando muy bien. Las lesiones nunca son bienvenidas. Es mérito de ellos el hacerse fuertes como grupo. El saber que vivimos una situación importante para River. Darles el mérito. No es fácil cuando tenés un compañero lesionado. Creo que estábamos todos pendientes en el entretiempo de ver cómo estaba (Sebastián Driussi). Hay que seguir. Esperemos que a todos los que le ha tocado sufrir algún percance sea lo más leve posible y tenerlos lo más rápido posible para contar con ellos”, comentó Eduardo Chacho Coudet en la conferencia de prensa posterior al enfrentamiento.

Tras el diagnóstico, Chacho Coudet ya sabe que no podrá contar con tres piezas clave dentro de su equipo de cara a los últimos tres enfrentamientos antes del receso por la Copa del Mundo. Además de la final del Torneo Apertura el 24 de mayo en el Mario Alberto Kempes, el Millonario tiene que finalizar la fase de grupos de la Copa Sudamericana con dos partidos en el Monumental.

PUBLICIDAD

El miércoles 20/5 recibirá a RB Bragantino de Brasil a las 21:30. En caso de imponerse sobre los brasileños, el Millonario se asegurará el primer puesto del grupo y la correspondiente clasificación directa a los octavos de final. Vale recordar que el cuadro que finalice segundo deberá jugar los playoffs contra los equipos que terminaron terceros en la Copa Libertadores. River bajará el telón de su semestre frente a Blooming de Bolivia el miércoles 27/5 a las 21:30.